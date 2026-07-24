Рейсы отменяют, с бензином проблемы: где и как отдыхает российский турист летом 2026-го

Какой транспорт выбрать для путешествий Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Лето 2026-го стало, пожалуй, одним из самых сложных для российского туризма в послековидные времена. Чего только стоят отключения электричества и связи в Крыму и проблемы с бензином на АЗС по всей стране. Задержки рейсов из-за атак беспилотников постепенно стали восприниматься как часть нормы.

Но россияне не теряются даже в таких условиях. Редакция 76.RU обратилась в АТОР (Ассоциация туроператоров), чтобы выяснить, где отдыхают жители страны летом 2026 года. Ниже рассказываем о не самых очевидных направлениях.

Самые популярные направления

В этом году продолжается тренд на поездки на черноморское побережье. Также многие туристы отправляются в мегаполисы с развитой инфраструктурой и достопримечательностями.

Черноморское побережье — всё еще актуальное направление для путешествий Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

«В лидерах этого лета, если говорить об объемах, — Краснодарский край, его доля в продажах туроператоров составляет уже более 55% (при этом динамика бронирования Сочи пока отрицательная в годовом выражении, а Анапа демонстрирует рост с низкой базы прошлого года). Далее идут Кавминводы, Санкт-Петербург, Москва, Крым (несмотря на резкий спад бронирований полуостров принимает туристов)», — рассказали в аналитической службе АТОР.

А если на машине?

Из-за проблем с бензином туристы далекие направления на личном авто не выбирают. Но при этом популярностью пользуются поездки по своему региону или в соседние области. Часто такой отдых проходит в отелях, санаториях или на водоемах.

Куда отправиться в путешествие на машине в 2026 году Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

«Например, однозначно выиграло за счет тренда на отдых рядом с домом Подмосковье: практически все туроператоры отмечают увеличение спроса на отдых в Московской области», — отметили в АТОР.

По данным туроператора «Мультитур», продажи выросли примерно в два раза. В «Интуристе» и АЛЕАН оценивают прирост в 15%.

Задержки и отмены рейсов перестали быть исключительной редкостью, а поезд до южных курортов подходит не всем. В этом контексте Подмосковье выступает как надежная и предсказуемая альтернатива: доехать можно на личном автомобиле, а уровень сервиса во многих комплексах уже давно сопоставим с курортным. ВАО «Интурист» входит в Ассоциацию туроператоров России

Для путешествий туристы часто выбирают Московскую область Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Отпуск за границей

Если по стране спрос на путешествия, по данным аналитиков АТОР, упал, то на зарубежные поездки вырос примерно на 8% за год. Специалисты отметили, что в этом свою роль сыграло укрепление рубля на рынке.

На первом месте по популярности уже много лет стоит Турция с любимым для россиян форматом «всё включено». Сюда, по информации от аналитиков АТОР, приходится порядка 57% всех летних продаж зарубежного отдыха у туроператоров.

Популярные страны для летнего отдыха:

Египет;

Вьетнам;

Абхазия;

Таиланд;

ОАЭ;

Китай;

Мальдивы;

Индонезия.

«Набирает уже популярность и новинка этого лета — Тунис», — дополнили в АТОР.

Где отдохнуть за границей в 2026 году Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

На чем лучше отправиться в путешествие в 2026 году

По России

В январе 2026 года директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с 76.RU поделился, что внутренний туризм в последнее время хорошо развивается, а туроператоры предлагают разнообразные маршруты. Популярным транспортом Александр Осауленко назвал тогда автомобиль. К лету такая тенденция сохранилась.

«В последние годы на фоне дефицита железнодорожных билетов и дороговизны авиаперевозки для семей автомобиль стал основным способом попасть в место отдыха примерно для половины российских туристов. Причем в текущей ситуации для ряда курортных направлений автомобилисты стали основной группой гостей из-за закрытия аэропортов: так, в Крыму и Анапе 70–75% туристов приезжают на своих автомобилях», — рассказали в пресс-службе АТОР.

Несмотря на проблемы с бензином, туристы продолжают путешествовать на автомобилях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Но летом бензиновый кризис подпортил планы туристам. От путешествий многим пришлось отказаться из-за неопределенности, ситуация повлияла и на продажи. А те, кто всё же решался на длинную дорогу, попадали в трудные ситуации из-за дефицита топлива.

«На экскурсиях и экскурсионных турах бензиновый кризис сказывается пока в небольшой степени — турфирмы на местах находят, где заправиться», — дополнили в АТОР.

На второе место туристы ставят самолет. Причем, по данным аналитической службы АТОР, цены на авиарейсы почти перестали расти, а на какие-то направления и вовсе стали ниже. А вот поездом туристы стали путешествовать реже всего.

Каждый турист выбирает транспорт, исходя из множества факторов. Влияет то, с кем едет на отдых человек, наличие и возраст детей, есть ли необходимость как можно быстрее попасть к месту отдыха или можно потратить из длинного отпуска пару дней на дорогу, представления об уровне комфорта (для многих неприемлемо ехать в плацкарте) и, конечно, цена. АТОР

Кстати, многие путешественники стали проводить отпуск на круизных теплоходах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В АТОР также выделили плюсы и минусы различного вида транспорта для путешествий. Делимся с вами памяткой. Автомобиль, несмотря на все сложности, остается самым дешевым способом добраться до курорта (даже дальнего, причем чем больше человек едет, тем значительней экономия);

второй по дешевизне способ — поезд, однако есть заметный дефицит билетов на скоростные удобные фирменные поезда на южные курорты, а провести 2–3 суток в дороге даже на дешевом поезде готовы не все;

самый дорогой (но и самый быстрый и удобный) способ — самолет. Однако в этом году ряд курортов (например, Сочи) испытывает отток авиапассажиров из-за частых закрытий аэропорта по соображениям безопасности (план «Ковер»), которые приводят к многочисленным отменам и переносам рейсов, что настораживает туристов, особенно с детьми.

За рубеж

С выбором транспорта для поездки за границу определиться уже легче. Здесь в основном туристы выбирают самолет — на него приходится 60% поездок россиян за рубеж со всеми целями визита.

«Почти все остальные пересечения границы у российских туристов происходят на автомобилях (личных или автобусами через туроператоров и экскурсионные компании), причем почти все такие пересечения приходятся на три направления — Китай, Абхазию и Белоруссию», — поделились в АТОР.

А вы ездили в путешествие этим летом? Да, по России Да, за границу Нет, но собираюсь Нет, и не планирую