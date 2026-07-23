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Город «Очень сильные дожди»: какой будет погода в ближайшие дни в Центральной России

«Очень сильные дожди»: какой будет погода в ближайшие дни в Центральной России

Публикуем прогноз по дням для Ярославской области

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Погода в Ярославской области на ближайшие дни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПогода в Ярославской области на ближайшие дни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Погода в Ярославской области на ближайшие дни

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Грозовой циклон никуда не денется… Синоптики метеорологического центра «Фобос» дали прогноз на оставшиеся дни предпоследней июльской недели для Центральной России, и в том числе Ярославской области.

«До конца рабочей недели в центральном регионе будут греметь грозы в сопровождении порывистого ветра и скоротечные, но очень сильные дожди», — рассказали в «Фобосе».

Причина непогоды, по словам экспертов, связана с антициклоном, который блокирует ясную погоду. Из-за этого солнце раскаляет приземный слой атмосферы до рекордных показателей.

«Что до температурного режима, то он в разных районах будет очень разным. На севере из-за затока прохладных воздушных масс по меркам июля холодно», — прогнозируют для Центральной России синоптики.

Погода по дням в Ярославле

До конца вечера 23 июля в городе ожидается ясная погода. Атмосферное давление останется в норме.

В пятницу, 24 июля, ночью обещают +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до +21…+23. Небо будет пасмурным.

В субботу, 25 июля, в течение дня прогнозируют переменную облачность. Ночью температура будет колебаться около +15…+17 градусов, днем столбики термометров покажут +19…+21.

В воскресенье, 26 июля, весь день сохранится пасмурная погода с небольшим дождем. Ночью и днем температура составит +14…+16 градусов.

Недавно Ярославль затопило после ливня, который начался ночью и не останавливался утром 22 июля. Дворы и проспекты ушли под воду. Как город переживал последствия разбушевавшейся стихии, мы рассказывали в нашей онлайн-трансляции.

Актуальные данные о погоде всегда можно узнать, заглянув в наш сервис «Погода 76.RU».

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
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