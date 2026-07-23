Осторожно, ловушки! Тест на кругозор: докажите, что вас не обмануть

Погрузитесь в мир науки с этим тестом Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Думаете, наука — это только формулы и скучные лекции? А вот и нет! Это еще и куча удивительных фактов, которые каждый день происходят вокруг нас.

Готовы проверить, насколько хорошо вы видите науку в обычной жизни? Пройдите этот тест: 10 вопросов, один верный факт и две ловушки в каждом. Не переживайте, если что-то забудется. Будет повод узнать что-то новое.

Обещаем, что слишком сложных вопросов не будет. На многие из них ответят даже школьники, ведь многие факты мы взяли из учебных программ. Однако стоит быть внимательными при прохождении теста. В некоторых вопросах есть ну уж очень хитрые уловки.