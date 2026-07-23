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Наука Тест Осторожно, ловушки! Тест на кругозор: докажите, что вас не обмануть

Осторожно, ловушки! Тест на кругозор: докажите, что вас не обмануть

Узнайте, насколько вы эрудированны

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Погрузитесь в мир науки с этим тестом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПогрузитесь в мир науки с этим тестом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Погрузитесь в мир науки с этим тестом

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Думаете, наука — это только формулы и скучные лекции? А вот и нет! Это еще и куча удивительных фактов, которые каждый день происходят вокруг нас.

Готовы проверить, насколько хорошо вы видите науку в обычной жизни? Пройдите этот тест: 10 вопросов, один верный факт и две ловушки в каждом. Не переживайте, если что-то забудется. Будет повод узнать что-то новое.

Обещаем, что слишком сложных вопросов не будет. На многие из них ответят даже школьники, ведь многие факты мы взяли из учебных программ. Однако стоит быть внимательными при прохождении теста. В некоторых вопросах есть ну уж очень хитрые уловки.

ТестПройден 151 раз
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Какое утверждение о фотосинтезе верно?

  • В процессе фотосинтеза растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

  • Фотосинтез происходит только в листьях, корни в нем не участвуют.

  • Во время фотосинтеза растения используют энергию света для преобразования углекислого газа и воды в глюкозу и кислород.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Наука Факт
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Комментарии
1
Гость
21 час
Спорные ответы на вопросы о вулканах и влиянии человека на климат. 1. Современные вулканы расположены в тектонически подвижных областях, которые и являются разломами или трещинами тектонических плит и находятся на их границах. 2. Не доказано что человек сколько-нибудь существенно влияет на изменения климата в глобальном масштабе.
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