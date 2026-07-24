Нет денег или нет бензина? Петербург недосчитался туристов в высокий сезон

Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Туроператоры говорят о «катастрофическом» снижении организованного турпотока, сравнимым разве что с пандемией. У гостиниц дела обстоят лучше за счет индивидуальных путешественников, но и они фиксируют снижение загрузки и доходов. Оптимистично настроены только власти Санкт-Петербурга и продолжают ожидать увеличение числа гостей.

В первые месяцы высокого сезона Петербург недосчитался туристов, следует из данных аналитической компании Hotel Advisors, предоставленных по запросу «Фонтанки». Так, средняя загрузка гостиниц по итогам мая-июня упала на 5,1 процентного пункта к прошлому году, особенно сильно пострадали гостиницы с 4 звездами. Впрочем, в июне ситуация чуть выправилась по сравнению с откровенно провальным маем.

Источник: Hotel Advisors

Средняя стоимость номера при этом подросла в июне. Но реальное увеличение цены показали только «четверки». «Трешки» и «пятерки», напротив, дешевели к прошлому году.

Источник: Hotel Advisors

Как результат, показатель доходности на номер у гостиниц города упал в мае–июне на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сильнее всего у «трешек» и «пятерок».

Источник: Hotel Advisors

Такая динамика говорит об устойчивости рынка, считают аналитики. «Однако уже сформировался негативный тренд, который, вероятнее всего, начнёт сильнее проявляться в следующем году», — отмечает основатель и CEO Hotel Advisors Сергей Данильченко.

В комитете по развитию туризма Петербурга сообщили, что готовы будут поделиться статистикой по высокому сезону в сентябре. Но прогнозируют положительную динамику. «За летний период, с мая по сентябрь, планируется 9,2 млн гостей, по сравнению с этим же периодом прошлого года увеличение на 5,2%», — прокомментировали в ведомстве.

Куда пропал турист?

Этим летом заметно просел спрос на организованные туры, рассказали «Фонтанке» несколько туроператоров, занимающихся приемом групп.

Глава компании «Интурист» и вице-президент АТОР Александр Мусихин оценивает снижение по сравнению с прошлым годом от 15 до 30%.

«Падение достаточно значительное. В начале сезона это было минус 30%. Сейчас, к сожалению, тренд на увеличение сокращения объёмов», — говорит Оксана Лебедева, исполнительный директор группы компаний «Тари тур». По ее словам, туроператоры ждали перераспределения спроса на Петербург из-за ситуации в Крыму, но этого не произошло. «Распределение [спроса] в основном в пользу Сочи либо Анапы, а в большинстве случаев [люди] просто никуда не поедут», — комментирует она.

По оценке директора ассоциации «Лига туроператоров» и главы турфирмы «Каприз» Андрея Петенкова, снижение спроса на туры в Петербург составляет от 30 до 50%. «Сезон просто катастрофический», — подчеркивает он, отмечая, что более сильное падение наблюдалось разве что в пандемию коронавируса. Особенно провальными оказались майские праздники. «В этом году майских, по сути дела, особо не было», — отмечает он.

Спрос на организованные экскурсионные туры падает не только в Петербурге. «Снижение наблюдается и по другим экскурсионным маршрутам примерно в такой же пропорции», — говорит Александр Мусихин. По его мнению, на принятие решения о поездке во многом влияют «вопросы безопасности». Ситуация с бензином могла сказаться на тех, кто обычно путешествует на личном транспорте. Еще одна возможная причина — повышение цен на туры. При этом денег у людей, по ощущениям бизнеса, стало меньше. Впрочем, топ-менеджер не исключает, что вторая половина высокого сезона может оказаться «более интересной».

Оксана Лебедева в качестве ключевой причины называет «высокую тревожность и бензиновый кризис». Вторым фактором топ-менеджер считает тренд на экономию. О том, что люди реже могут позволить себе поездку, говорит тот факт, что средний чек путешествия становится ниже, хотя цены растут. «Средняя продолжительность поездки колеблется между пятью и тремя днями. При этом программу берут средней насыщенности, а дополнительные экскурсии неохотно приобретают», — говорит она.

Андрей Петенков говорит о снижении числа людей в группах: если раньше набиралось по 40 человек, то теперь по 20. По мнению предпринимателя, дело в первую очередь в деньгах.

«Стоимость пятидневной поездки в Санкт-Петербург зачастую выше, чем двухнедельный отдых на пляже на каких-нибудь курортах за рубежом. Если у человека нет возможности два раза в год выезжать куда-то, он, естественно, выбирает пляж, а не культурный отдых». Андрей Петенков глава турфирмы «Каприз»

Окончательные выводы имеет смысл делать по итогам низкого сезона. «Если, например, дети осенью не поедут, то, конечно, многие [туроператоры] могут не пережить межсезон», — считает Андрей Петенков.

Как подорожал отдых в Петербурге?

В среднем туры в Петербург подорожали на 10% — это стандартный шаг от года к году, говорит Оксана Лебедева. Сильнее всего традиционно растет транспортная составляющая стоимости тура, но в этом году неожиданно в середине сезона подняли цены на билеты некоторые музеи — к примеру, Эрмитаж и Исаакиевский собор. Закладывать это в цену или брать убытки на себя — каждая компания решает самостоятельно.

Андрей Петенков оценивает рост стоимости поездки в Петербург в 10–15% по сравнению с прошлым годом. Помимо музеев и транспорта подорожала также стоимость питания. С учетом того, что цена росла и в прошлом году, мог быть пройден некий предел эластичности спроса. «Человек смотрит на цену и думает: „Я не готов платить такие деньги“», — комментирует он.

Александр Мусихин также отмечает, что повышение цен со стороны музеев было для участников отрасли неприятным сюрпризом. Выросли и цены на ж/д и авиабилеты, которые туристы покупают самостоятельно, чтобы добраться в Петербург. Иногда их просто не купить. «На таком перенасыщенном направлении, как Москва — Петербург, у нас были даже ситуации, когда за две недели до заезда на некоторые даты уже невозможно было купить билеты не то что для групп, а для индивидуалов приобрести ж/д билет», — говорит он.

«Вся надежда на москвичей»

Отельеры подтверждают, что высокий сезон идет не так гладко, как хотелось бы. Алексей Мусакин, совладелец «Кронвелл Групп», вице-президент Российской гостиничной ассоциации, вице-президент Российского союза туриндустрии, оценивает общее снижение числа гостей в 5–7%, что примерно совпадает с данными аналитики Hotel Advisors. «Большое снижение [спроса] наблюдалось в мае и в начале июня, за исключением дат экономического форума. Но сейчас немножко выровнялось», — говорит он.

По оценке эксперта, в Петербурге в этом году стало больше москвичей, которые приезжают не просто погулять на день, а остаются с ночевкой. «Они стали ездить в Петербург на „Сапсане“, потому что не требуется бензин, — вместо того, чтоб ехать за город, в Калужскую область или Московскую область», — комментирует он. Поездки на юг на личном транспорте путешественники также отменяют из-за сложностей с топливом. Не исключено, что и это направление частично заменил Петербург. Но речь об индивидуальных туристах — туроператоры их не видят, подчеркивает он.

Путешественники из других регионов стали приезжать реже — во всяком случае те, кто приехал на своем транспорте. «Машин с номерами других регионов в этом году визуально гораздо меньше, чем в прошлом году», — отмечает он.

«Мы чувствовали очень сильное замедление спроса, особенно в плане цены. В этом году впервые мы ограничились минимальным ростом цен, а многие игроки на рынке вообще не поднимали цены», — говорит владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. Но во второй половине лета ситуация начала исправляться. «Высокий сезон взял свое», — подчеркивает он.

В отличие от туроператоров отели дождались туристов, которые в этом году не поехали в Крым или в Краснодарский край. «Идёт некое перераспределение потоков. То есть те, кто остался без летнего отпуска, выбирают в последний момент какие-то другие направления, в том числе Петербург», — отмечает Юнис Теймурханлы. Причем решение о поездке зачастую принимается в последний момент. «Глубина сейчас минимальная. Буквально сегодня продаётся на послезавтра», — объясняет он.

«Летний туристический сезон переформатирован с морского отдыха на городской, потому что туристы выбирают в последний момент, что надёжно, что спокойно, куда доедешь, где найдёшь бензин и так далее». Юнис Теймурханлы владелец отеля «Гельвеция»

Основная масса гостей в «Гельвеции» — традиционно москвичи и жители центральной России. «Я всё время говорю, что Петербургу очень везёт, потому что у Петербурга есть москвичи, а у Москвы нет москвичей», — иронизирует предприниматель. В других несетевых отелях картина аналогичная: 75–80% всех гостей — путешественники из столицы, предполагает он.

Снижение спроса, судя по всему, испытывает и рынок посуточной аренды. Средняя ставка посуточной аренды жилья в Петербурге в июле 2026 года оказалась на 5% ниже, чем в тот же месяц 2025-го. Снять квартиру на сутки в Северной столице можно за 5,8 тыс. рублей в день, сообщает «Циан».

Есть ли иностранцы?

По иностранным туристам есть небольшой рост — в пределах 10–15% — за счет эффекта низкой базы, отмечает Александр Мусихин. По его словам, в «Интуристе» число гостей из-за рубежа выросло в два с половиной раза. «Но это ни в коем случае не говорит о рынке в целом», — подчеркивает он. Прирост идет в основном за счёт туристов из стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд), Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Иордания), Турции.

А вот до менее крупных туроператоров иностранцы практически не доходят, говорит Оксана Лебедева. По ее словам, на китайских путешественников оказывает сильное влияние информационный фон. «По Ирану ждали восстановления в июле, но сейчас опять ситуация изменилась», — добавляет она.