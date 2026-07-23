НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

сев.

 751мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Афиша на выходные
Арест экс-транспортника
Здесь был Пушкин
Убил кошку
ЦБ снизил ключевую ставку
Жертвы на воде
Заметили онаниста
Афиша на неделю
Город Это вам не квартира Фоторепортаж В десяти минутах от центра: гуляем по поселку Бутырки, который ляжет под Карабулинскую развязку

В десяти минутах от центра: гуляем по поселку Бутырки, который ляжет под Карабулинскую развязку

Частный сектор в Ярославле пока еще наслаждается тихой жизнью

1 528
Поселок расположен неподалеку от Московского вокзала в Красноперекопском районе Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUПоселок расположен неподалеку от Московского вокзала в Красноперекопском районе Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Поселок расположен неподалеку от Московского вокзала в Красноперекопском районе Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Всего десять минут на автомобиле от центра Ярославля, и городской шум сменяется тишиной деревенских улиц. Поселок Бутырки сохранил все атрибуты неспешной жизни: длинные улочки, вдоль которых деревянные дома соседствуют с современными коттеджами, зеленые палисадники, коты на заборах и лай собак в округе.

Однако поселок разрезает пополам улица Карабулина — та самая, по которой планируется провести Карабулинскую развязку до улицы 1-Вокзальная. Так или иначе, тихая жизнь в поселке рано или поздно может закончиться.

Читайте также

Поселок Бутырки растянулся от улиц 2-Бутырская и Посохова до 1-Вокзальной, расположившись между Петропавловским парком и железнодорожными путями Московского вокзала.

В этом фоторепортаже мы прогуляемся по поселку, чтобы показать, как выглядит место, где сельский уклад развернулся внутри большого города.

На 1-й Вокзальной улице частный сектор соседствует с многоквартирными домами | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа 1-й Вокзальной улице частный сектор соседствует с многоквартирными домами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На 1-й Вокзальной улице частный сектор соседствует с многоквартирными домами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На противоположной стороне улицы расположены промышленные здания | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа противоположной стороне улицы расположены промышленные здания | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На противоположной стороне улицы расположены промышленные здания

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Подобные дома встречаются практически в каждой деревне | Источник: Александр Куренной / 76.RUПодобные дома встречаются практически в каждой деревне | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Подобные дома встречаются практически в каждой деревне

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Парк старой техники притаился в тени деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RUПарк старой техники притаился в тени деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парк старой техники притаился в тени деревьев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кот, устроившись на заборе, наблюдает за проходящими мимо | Источник: Александр Куренной / 76.RUКот, устроившись на заборе, наблюдает за проходящими мимо | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот, устроившись на заборе, наблюдает за проходящими мимо

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А затем ловит солнечный луч, пробивающийся сквозь ветви деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RUА затем ловит солнечный луч, пробивающийся сквозь ветви деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А затем ловит солнечный луч, пробивающийся сквозь ветви деревьев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дом скрывается за деревьями рябины | Источник: Александр Куренной / 76.RUДом скрывается за деревьями рябины | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом скрывается за деревьями рябины

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ничто на этом фото не говорит о том, что это место находится в черте города | Источник: Александр Куренной / 76.RUНичто на этом фото не говорит о том, что это место находится в черте города | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ничто на этом фото не говорит о том, что это место находится в черте города

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кусочек сельской жизни в городе | Источник: Александр Куренной / 76.RUКусочек сельской жизни в городе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кусочек сельской жизни в городе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Возле многих участков можно увидеть брошенные автомобили | Источник: Александр Куренной / 76.RUВозле многих участков можно увидеть брошенные автомобили | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Возле многих участков можно увидеть брошенные автомобили

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Старый дом под деревьями на краю улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтарый дом под деревьями на краю улицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старый дом под деревьями на краю улицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А совсем неподалеку построен современный коттедж | Источник: Александр Куренной / 76.RUА совсем неподалеку построен современный коттедж | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А совсем неподалеку построен современный коттедж

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Из многих уголков поселка открывается вид на новые жилые комплексы Красноперекопского района | Источник: Александр Куренной / 76.RUИз многих уголков поселка открывается вид на новые жилые комплексы Красноперекопского района | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из многих уголков поселка открывается вид на новые жилые комплексы Красноперекопского района

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Этот дом, кажется, не продается | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭтот дом, кажется, не продается | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Этот дом, кажется, не продается

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

К одному из домов пристроена необычная терраса-балкон | Источник: Александр Куренной / 76.RUК одному из домов пристроена необычная терраса-балкон | Источник: Александр Куренной / 76.RU

К одному из домов пристроена необычная терраса-балкон

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Найдете здесь кота? | Источник: Александр Куренной / 76.RUНайдете здесь кота? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Найдете здесь кота?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вот же он&nbsp;— отправился по своим делам вдоль забора | Источник: Александр Куренной / 76.RUВот же он&nbsp;— отправился по своим делам вдоль забора | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вот же он — отправился по своим делам вдоль забора

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Словно лето у бабушки в деревне | Источник: Александр Куренной / 76.RUСловно лето у бабушки в деревне | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Словно лето у бабушки в деревне

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Однако жилой комплекс «Ярославль Сити» на поминает, что мы в большом городе. Он кажется совсем близко, но проехать к нему напрямую из поселка не выйдет | Источник: Александр Куренной / 76.RUОднако жилой комплекс «Ярославль Сити» на поминает, что мы в большом городе. Он кажется совсем близко, но проехать к нему напрямую из поселка не выйдет | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Однако жилой комплекс «Ярославль Сити» на поминает, что мы в большом городе. Он кажется совсем близко, но проехать к нему напрямую из поселка не выйдет

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Простые дачные и деревенские дома здесь соседствуют с дорогими коттеджами | Источник: Александр Куренной / 76.RUПростые дачные и деревенские дома здесь соседствуют с дорогими коттеджами | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Простые дачные и деревенские дома здесь соседствуют с дорогими коттеджами

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Детская площадка на улице Карабулина | Источник: Александр Куренной / 76.RUДетская площадка на улице Карабулина | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Детская площадка на улице Карабулина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Еще один автомобиль стал частью местного пейзажа | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕще один автомобиль стал частью местного пейзажа | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще один автомобиль стал частью местного пейзажа

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дом с необычной крышей | Источник: Александр Куренной / 76.RUДом с необычной крышей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом с необычной крышей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Коты время от времени прячутся от солнца под старыми автомобилями | Источник: Александр Куренной / 76.RUКоты время от времени прячутся от солнца под старыми автомобилями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Коты время от времени прячутся от солнца под старыми автомобилями

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тишине в этом месте может настать конец при реализации проекта Карабулинской развязки | Источник: Александр Куренной / 76.RUТишине в этом месте может настать конец при реализации проекта Карабулинской развязки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тишине в этом месте может настать конец при реализации проекта Карабулинской развязки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Участок одного из домов на 3-й Вокзальной улице | Источник: Александр Куренной / 76.RUУчасток одного из домов на 3-й Вокзальной улице | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Участок одного из домов на 3-й Вокзальной улице

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В зарослях на участке прячутся коты | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ зарослях на участке прячутся коты | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В зарослях на участке прячутся коты

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Со всех сторон жилой комплекс «Заречная слобода» соседствует с частным сектором | Источник: Александр Куренной / 76.RUСо всех сторон жилой комплекс «Заречная слобода» соседствует с частным сектором | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Со всех сторон жилой комплекс «Заречная слобода» соседствует с частным сектором

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Раритетный прицеп перед одним из домов в поселке | Источник: Александр Куренной / 76.RUРаритетный прицеп перед одним из домов в поселке | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Раритетный прицеп перед одним из домов в поселке

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
фотограф
Ярославль Частный сектор Кот
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
6 часов
Я не понимаю, вот из-за таких жителей город превращается в некое посмешище, нет ни развития ни благоустройства. Какой мост и какие такие тихие улочки и дома- сносить все однозначно и строить современные дома (5-6 этажей), развивать инфраструктуру и развивать в конце концов город. А если это не нужно- есть ярославский район- покупайте домик в деревне и там есть все, что Вам нужно. Мост Карабулинская развязка- НЕ НУЖЕН!!! Он не решит никаких задач, просто все завалит в городе, создаст неудобства тем кто живет в этом районе в целом и главное- создаст пробки, бесконечные траты на строительство мостов, дорог, а это грозит и заморозкой строительства, что станет позором города перед всеми, как Золотого кольца и страны и мира.
Гость
9 часов
Нищета и убожество((
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Рекомендуем