В десяти минутах от центра: гуляем по поселку Бутырки, который ляжет под Карабулинскую развязку

Поселок расположен неподалеку от Московского вокзала в Красноперекопском районе Ярославля
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Всего десять минут на автомобиле от центра Ярославля, и городской шум сменяется тишиной деревенских улиц. Поселок Бутырки сохранил все атрибуты неспешной жизни: длинные улочки, вдоль которых деревянные дома соседствуют с современными коттеджами, зеленые палисадники, коты на заборах и лай собак в округе.
Однако поселок разрезает пополам улица Карабулина — та самая, по которой планируется провести Карабулинскую развязку до
улицы 1-Вокзальная. Так или иначе, тихая жизнь в поселке рано или поздно может закончиться.
Поселок Бутырки растянулся от улиц 2-Бутырская и Посохова до 1-Вокзальной, расположившись между Петропавловским парком и железнодорожными путями Московского вокзала.
В этом фоторепортаже мы прогуляемся по поселку, чтобы показать, как выглядит место, где сельский уклад развернулся внутри большого города.
На 1-й Вокзальной улице частный сектор соседствует с многоквартирными домами
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На противоположной стороне улицы расположены промышленные здания
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Подобные дома встречаются практически в каждой деревне
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Парк старой техники притаился в тени деревьев
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Кот, устроившись на заборе, наблюдает за проходящими мимо
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
А затем ловит солнечный луч, пробивающийся сквозь ветви деревьев
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Дом скрывается за деревьями рябины
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Ничто на этом фото не говорит о том, что это место находится в черте города
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Кусочек сельской жизни в городе
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Возле многих участков можно увидеть брошенные автомобили
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Старый дом под деревьями на краю улицы
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
А совсем неподалеку построен современный коттедж
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Из многих уголков поселка открывается вид на новые жилые комплексы Красноперекопского района
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Этот дом, кажется, не продается
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
К одному из домов пристроена необычная терраса-балкон
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Вот же он — отправился по своим делам вдоль забора
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Словно лето у бабушки в деревне
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Однако жилой комплекс «Ярославль Сити» на поминает, что мы в большом городе. Он кажется совсем близко, но проехать к нему напрямую из поселка не выйдет
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Простые дачные и деревенские дома здесь соседствуют с дорогими коттеджами
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Детская площадка на улице Карабулина
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Еще один автомобиль стал частью местного пейзажа
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Коты время от времени прячутся от солнца под старыми автомобилями
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Тишине в этом месте может настать конец при реализации проекта Карабулинской развязки
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Участок одного из домов на 3-й Вокзальной улице
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
В зарослях на участке прячутся коты
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Со всех сторон жилой комплекс «Заречная слобода» соседствует с частным сектором
Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Раритетный прицеп перед одним из домов в поселке
Источник:
Александр Куренной / 76.RU