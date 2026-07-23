В десяти минутах от центра: гуляем по поселку Бутырки, который ляжет под Карабулинскую развязку

Поселок расположен неподалеку от Московского вокзала в Красноперекопском районе Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Всего десять минут на автомобиле от центра Ярославля, и городской шум сменяется тишиной деревенских улиц. Поселок Бутырки сохранил все атрибуты неспешной жизни: длинные улочки, вдоль которых деревянные дома соседствуют с современными коттеджами, зеленые палисадники, коты на заборах и лай собак в округе.

Однако поселок разрезает пополам улица Карабулина — та самая, по которой планируется провести Карабулинскую развязку до улицы 1-Вокзальная. Так или иначе, тихая жизнь в поселке рано или поздно может закончиться.

Поселок Бутырки растянулся от улиц 2-Бутырская и Посохова до 1-Вокзальной, расположившись между Петропавловским парком и железнодорожными путями Московского вокзала.

В этом фоторепортаже мы прогуляемся по поселку, чтобы показать, как выглядит место, где сельский уклад развернулся внутри большого города.

На 1-й Вокзальной улице частный сектор соседствует с многоквартирными домами Источник: Александр Куренной / 76.RU

На противоположной стороне улицы расположены промышленные здания Источник: Александр Куренной / 76.RU

Подобные дома встречаются практически в каждой деревне Источник: Александр Куренной / 76.RU

Парк старой техники притаился в тени деревьев Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот, устроившись на заборе, наблюдает за проходящими мимо Источник: Александр Куренной / 76.RU

А затем ловит солнечный луч, пробивающийся сквозь ветви деревьев Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом скрывается за деревьями рябины Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ничто на этом фото не говорит о том, что это место находится в черте города Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кусочек сельской жизни в городе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Возле многих участков можно увидеть брошенные автомобили Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старый дом под деревьями на краю улицы Источник: Александр Куренной / 76.RU

А совсем неподалеку построен современный коттедж Источник: Александр Куренной / 76.RU

Из многих уголков поселка открывается вид на новые жилые комплексы Красноперекопского района Источник: Александр Куренной / 76.RU

Этот дом, кажется, не продается Источник: Александр Куренной / 76.RU

К одному из домов пристроена необычная терраса-балкон Источник: Александр Куренной / 76.RU

Найдете здесь кота? Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вот же он — отправился по своим делам вдоль забора Источник: Александр Куренной / 76.RU

Словно лето у бабушки в деревне Источник: Александр Куренной / 76.RU

Однако жилой комплекс «Ярославль Сити» на поминает, что мы в большом городе. Он кажется совсем близко, но проехать к нему напрямую из поселка не выйдет Источник: Александр Куренной / 76.RU

Простые дачные и деревенские дома здесь соседствуют с дорогими коттеджами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Детская площадка на улице Карабулина Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще один автомобиль стал частью местного пейзажа Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом с необычной крышей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Коты время от времени прячутся от солнца под старыми автомобилями Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тишине в этом месте может настать конец при реализации проекта Карабулинской развязки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Участок одного из домов на 3-й Вокзальной улице Источник: Александр Куренной / 76.RU

В зарослях на участке прячутся коты Источник: Александр Куренной / 76.RU

Со всех сторон жилой комплекс «Заречная слобода» соседствует с частным сектором Источник: Александр Куренной / 76.RU