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Животные «Что за полурак-полужук?» Ярославцев напугало необычное существо на улице. Видео

«Что за полурак-полужук?» Ярославцев напугало необычное существо на улице. Видео

Кто это такой

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Вот такое существо встретили ярославцы | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramВот такое существо встретили ярославцы | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Вот такое существо встретили ярославцы

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Ярославцев напугало непонятное существо, которое встретилось им во время отдыха на природе.

«Кто-нибудь знает, что это за полурак-полужук? Ужасно испугалась. Пропало желание загорать», — написали в группе «Подслушано в Ярославле» и выложили видео.

В комментариях подписчики выдвинули разные версии, кем может быть необычное создание: медведка, жужелица и даже овод, которому оборвали крылья.

Создание сняли на видео

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Ярославский энтомолог Дмитрий Власов предположил, что на видео — личинка стрекозы. Для человека она не опасна.

Обычно личинки стрекоз живут в воде в среднем от 1 до 3 лет, а потом выползают на берег, чтобы превратиться в стрекоз. Они охотятся на мелких водных животных: личинок других насекомых, головастиков, мелких рыб. Человека, как правило, не кусают. Правда, если взять личинку в руки и она почувствует угрозу, то может ущипнуть за кожу, но ее укус не ядовит и не нанесет серьезной травмы.

Недавно мы писали о большой оранжевой гусенице, которую ярославцы встретили на берегу Рыбинского водохранилища. Оказалось, что это личинка пилильщика.

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Комментарии
12
Гость
5 часов
Почему то у некоторых людей есть мнение, что другие должны знать все обо всем по умолчанию
Гость
6 часов
За то благодаря таким «умным» рождаются «новости».
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Гость
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