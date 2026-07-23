«Что за полурак-полужук?» Ярославцев напугало необычное существо на улице. Видео

Обычно личинки стрекоз живут в воде в среднем от 1 до 3 лет, а потом выползают на берег, чтобы превратиться в стрекоз. Они охотятся на мелких водных животных: личинок других насекомых, головастиков, мелких рыб. Человека, как правило, не кусают. Правда, если взять личинку в руки и она почувствует угрозу, то может ущипнуть за кожу, но ее укус не ядовит и не нанесет серьезной травмы.