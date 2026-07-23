Российские сайты не открываются в иностранных браузерах: в чем причина и как это исправить. Инструкция

Сайты могут не загружаться в иностранных браузерах из-за отзыва сертификатов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Пользователи столкнулись с некорректной работой отечественных сайтов. Так происходит, если открывать ресурс в иностранном браузере. В Минцифры объяснили причину и как это исправить.

Всё дело в отзыве сертификатов. Из-за этого соединение в зарубежных поисковиках отображается как небезопасное или вовсе выдает ошибку. Ведомство рекомендует пользователям установить российский сертификат безопасности на компьютеры и смартфоны. Это наладит работу соединения.

«Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры», — сообщила пресс-служба ведомства.

Сертификаты безопасности Минцифры действуют с 2022 года. Они работают так же, как сертификаты, которые выпускают зарубежные удостоверяющие центры. Их установка безопасна и не влияет на работу устройства.

Отмечается, что такой сертификат уже встроен в «Яндекс Браузер». Благодаря этому пользователей не касаются ограничения со стороны иностранных удостоверяющих центров.

Сертификаты безопасности подтверждают, что сайт настоящий. Они защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. При этом браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил. В случае если проверка не проходит, то сайт не открывается. Также на экране может появиться предупреждение о проблемах с безопасностью.