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Страна и мир Российские сайты не открываются в иностранных браузерах: в чем причина и как это исправить. Инструкция

Российские сайты не открываются в иностранных браузерах: в чем причина и как это исправить. Инструкция

Пользователи жалуются на ошибки при соединении

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Сайты могут не загружаться в иностранных браузерах из-за отзыва сертификатов | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUСайты могут не загружаться в иностранных браузерах из-за отзыва сертификатов | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сайты могут не загружаться в иностранных браузерах из-за отзыва сертификатов

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Пользователи столкнулись с некорректной работой отечественных сайтов. Так происходит, если открывать ресурс в иностранном браузере. В Минцифры объяснили причину и как это исправить.

Всё дело в отзыве сертификатов. Из-за этого соединение в зарубежных поисковиках отображается как небезопасное или вовсе выдает ошибку. Ведомство рекомендует пользователям установить российский сертификат безопасности на компьютеры и смартфоны. Это наладит работу соединения.

«Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры», — сообщила пресс-служба ведомства.

Сертификаты безопасности Минцифры действуют с 2022 года. Они работают так же, как сертификаты, которые выпускают зарубежные удостоверяющие центры. Их установка безопасна и не влияет на работу устройства.

Отмечается, что такой сертификат уже встроен в «Яндекс Браузер». Благодаря этому пользователей не касаются ограничения со стороны иностранных удостоверяющих центров.

Сертификаты безопасности подтверждают, что сайт настоящий. Они защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. При этом браузер проверяет сертификат сайта и цепочку доверия до удостоверяющего центра, который его выпустил. В случае если проверка не проходит, то сайт не открывается. Также на экране может появиться предупреждение о проблемах с безопасностью.

Установить такой сертификат можно как на компьютер, так и на смартфон. Ознакомиться с подробной инструкцией и скачать сертификаты для нужного ПК можно на портале «Госуслуги».

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Минцифры Сертификат Безопасность Интернет Браузер
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Комментарии
6
Гость
18 часов
Яндекс всегда был и остаётся голландским....
Гость
18 часов
Странно. Я уже забыл об этой проблеме. Года два назад по рекомендации российских интернет ресурсов заменил всякие Гуглы на продукцию Яндекс. Отлично работаю со всеми сервисами. На туже тему добавлю. Если у вас Андроид старее 7.1, то многие сайты в Сети, использующие новый протокол доступа, вы ничем открыть не сможете. Это не лечится.
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