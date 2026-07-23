Из промзоны на окраине переехал в трешку: журналист спас кота редкой породы и нашел ему новый дом

Корреспондент 56.RU нашел новых хозяев для уличного кота Источник: Николай Сальников / 56.RU

Есть у редакции 56.RU случайная добрая традиция — раз в год находить бездомных животных и отдавать их в добрые руки. В июле 2025 года корреспондент Анастасия Баринова вместе с будущим мужем искала дом для щенка в Оренбурге. У них получилось найти новых «родителей» песику всего за день. В этот раз у другого журналиста — Николая Сальникова — ушел на поиски месяц. А «найденышем» оказался полуторогодовалый кот редкой балинезийской породы (так, по крайней мере, его распознал умный поиск). Далее — история от Николая.

«Ты только не ругайся. Я не смогла пройти мимо»

Петя (такую кличку мы дали новому питомцу) появился у нас 5 июня. Я в тот день работал в поселке Энергетик за 400 километров от дома (откуда, кстати, привез фоторепортаж с тропической оранжереи и фермы с оранжевыми карпами). Связь там ловила через раз, и поэтому о появлении дома третьего кота я узнал только ближе к вечеру. В обеденный перерыв жена Аня вышла в магазин, дорога до которого шла через промзону в Южном (микрорайон на окраине Оренбурга). Там ее наш новый квартирант и встретил.

Именно здесь и был найден котик Источник: Николай Сальников / 56.RU А вот так его появление видит нейросеть Nano Banana. Было, конечно, не так. Но похоже ?) Источник: Николай Сальников / 56.RU

Хвостатый с редким дымчатым окрасом и голубыми глазами сразу же упал и показал живот. В общем, не влюбиться в такого красавца было нельзя. А он еще и похож на нашего старшего кота — Маркиза — недавно отметившего свой 13-й день рождения. Так моя любимая аргументировала мне то, что двум нашим питомцам, один из которых, как вы уже поняли, в глубоко преклонном возрасте, нужен новый друг.

Та самая переписка из VK Источник: Николай Сальников / 56.RU

— Ты только не ругайся, я когда увидела ее, поняла, что такая красивая кошка не должна жить на улице. Скинула фотку в личку. Сразу не дозвонилась до тебя. Но ты же не будешь против? Я ее в клинику уже сводила: сказали, что всё с ней хорошо — таких здоровых уличных давно не видели. Правда, оказалось, что это не она, а он. Две недели подержим отдельно на карантине и можно выпускать, — сразу же начала она разговор, как только я взял трубку.

Таким Петя был в первый день дома Источник: Николай Сальников / 56.RU А таким стал после того, как его помыли и вычесали Источник: Николай Сальников / 56.RU

Не скажу, что я безумно обрадовался появлению еще одного хвостатого. Даже наоборот — скорее расстроился. Не так давно у меня появилась аллергия на отдельные породы кошек. И если на младшую двухгодовалую Джину (судя по внешним признакам, сибирской породы) и вышеупомянутого Маркиза (тот вообще непонятно кто, то ли мейн-кун, то ли норвежец или ангора, то ли просто все намешано) организм не реагировал, то с другими получается общаться только после антигистаминных таблеток. Парадокс, но чаще всего «накрывает» от иностранных пород — британцев, шотландцев, бенгалов, сфинксов (после них спустя время начинали чесаться глаза и появлялась сильная заложенность носа).

Маркиз (слева) и Петя (справа). Согласитесь, общего много? Источник: Николай Сальников / 56.RU

На Петю, слава богу, реакции не было. Даже после двух моек и многочисленных попыток дать таблетки с вычесыванием подшерстка. Но три кота, пусть и в трехкомнатной квартире, где каждому найдется место, для семьи с аллергиком — идея рисковая. Поэтому с балинезийским другом решили расстаться. Хотя, не буду скрывать, за месяц поисков нового дома прикипели к нему всей душой. Да и он мало-помалу стал привыкать к квартирной жизни и почти перестал драться с двумя хвостатыми старожилами наших 63 «квадратов». А когда становилось грустно — уходил нежиться под солнышком на балконе. Да и начинал день там же.

Сам Петя как истинно уличный кот выбрал самое грязное место в доме. P.S. Тапочки, если что, после дачи такие «чистые» Источник: Николай Сальников / 56.RU

Сразу уточнение, что спонтанное появление котов началось именно с моей подачи, так что теперь счет 1:1. Похожим образом полтора года назад у нас появилась Джина. Ее мы, правда, оставили себе. Старший тогда заболел, а без животного в доме как-то совсем грустно. Маркиз по итогу выздоровел, и так мы дважды стали «котородителями».

«Хочу забрать, но хозяева против»

Первой на помощь пришла соседка-волонтер, отреагировавшая на объявление в домовой чат. Правда, от ее услуг я вежливо отказался. За пару месяцев до этого она взбудоражила нас новостью, что на районе появился мужчина, обижавший кошек. Наши двое, конечно, на улицу не рвались. Корм по 100 рублей за пакетик им явно милее борьбы за мусорку. Да и седьмой этаж еще попробуй убежать. Но я всё же решил спросить у мадам подробности — всё что есть, имена, пароли, явки. Ответ был в духе: «Фото есть, но оно только для волонтеров, сначала спаси животное, а потом покажу».

Кот героически перенес две мойки Источник: Николай Сальников / 56.RU И быстро привык к рукам Источник: Николай Сальников / 56.RU

Не буду спорить, вероятно, хорошие зоодобровольцы, которые помогают животным из благих побуждений, есть. Но меня с ними жизнь пока не свела. Посему решил искать новых хозяев своими силами после двухнедельного карантина (столько ветеринар сказал держать его отдельно от остальных хвостатых). Первые желающие нашлись сразу же в тот день, как Петя «вышел на свободу». Да вот незадача — все они жили на съемных квартирах, а владельцы жилья были против усатых и шерстяных гостей.

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За этот месяц куда я только не бросал клич. И в свои социальные сети объявление давал, и в чат курьеров (на предыдущем месте работы снимал эксперимент «журналист меняет профессию», и до сих пор остался в чате доставщиков). Короче, пиарил нашего питомца везде — на пункте выдачи заказов маркетплейса, на кассе магазинов, в автобусе. За всё время, чтобы не соврать, услышал, наверное, отказов 40. При том, что кота отдавали бесплатно с туалетом, наполнителем и кормом в придачу.

Джина (слева рыжая) и Маркиз (справа черный) удивились тому, что у них появился новый друг Источник: Николай Сальников / 56.RU

И начали подозревать, что скоро у него появится персональный чехол на телефон Источник: Николай Сальников / 56.RU

И вот несколько дней назад, когда мы подсознательно уже смирились с тем, что Петя останется с нами на веки вечные, девушка одного из курьеров (с того чата, куда я писал) написала мне в личные сообщения и предложила забрать его.

Уже через пару дней после «амнистии» Петя активно покорял домашнее пространство Источник: Николай Сальников / 56.RU И даже пытался дружить со старожилами квартиры Источник: Николай Сальников / 56.RU

Но больше всех он любил жену Аню и прятаться в брендовое полотенце московского «Спартака» Источник: Николай Сальников / 56.RU

На часах — 22:30, время позднее. Но кого это остановит? Сбегал до ближайшего магазина, купил «ништяков» — и в путь. Через час уже был на месте. Наш балинезийский друг, хотя и пытался вырваться из переноски, новые руки принял смиренно и даже согласился попозировать на камеру. В новой квартире его назвали Мерсом.

Петя стал Мерсом и сразу же проникся любовью к новой хозяйке Источник: Николай Сальников / 56.RU И уже активно изучает новое пространство Источник: Николай Сальников / 56.RU

Мерседес (в прошлом Петя) на новом месте уже практически освоился Источник: Николай Сальников / 56.RU

В подарок новым хозяева — туалет, лоток и пачка корма Источник: Николай Сальников / 56.RU

— Мы просто сидели, разговаривали о машинах, и, когда начали обсуждать «Мерседесы», он сел рядом и стал внимательно слушать. Так новое имя и получил (смеется). Мерседес, или сокращенно — Мерс. С ним всё сейчас хорошо. Ходит по дому, изучает, когда грустно — приходит погладиться. В общем, милашка, а не кот, — рассказывает 56.RU судьбу нынешняя хозяйка Пети.

А как правильно?

С таким вопросом мы обратились к зоопсихологу Виктору Кувшинову. Основной посыл — не идти у эмоций на поводу и в первую очередь думать о здоровье других питомцев. Если они есть, то уличному животному придется выделить отдельную комнату на карантин.

Зоопсихолог Виктор Кувшинов Источник: Соцсети Виктора Кувшинова / vk.com

— Сразу же, как только нашли, везите к ветеринару. Внешне животное может выглядеть вполне нормально, но при этом быть переносчиком инфекции или иметь паразитов. Еще один важный момент — в первый день не стоит пытаться окружить питомца слишком большой заботой. Для него переезд — это серьезное потрясение. Чтобы он прошел максимально безболезненно, ему нужны спокойный угол, еда, вода и время, чтобы побыть в одиночестве и адаптироваться к новой обстановке, — отмечает эксперт.

Хочется верить, что Петя у нас чувствовал себя безопасности Источник: Николай Сальников / 56.RU А его глаза смотрели на нас только с любовью Источник: Николай Сальников / 56.RU

Также, добавляет Виктор, не стоит стесняться просить помощи у других людей. Сейчас есть много волонтеров, приютов и сообществ, которые помогают животным. Там подскажут, как правильно написать объявление, сделать хорошие фото и найти действительно ответственных хозяев.

— Если вы понимаете, что не сможете оставить животное у себя, лучше сразу начать искать ему новый дом. Но точно не первым встречным. Обязательно поговорите с будущими хозяевами, узнайте, есть ли у них опыт, в каких условиях будет жить питомец и как они относятся к животным. Иногда пара простых вопросов помогает избежать большой ошибки, — подытожил Кувшинов.