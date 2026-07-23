От лисенка до тигренка: как немецкая овчарка заменяет маму диким зверятам-отказникам — видео

Источник: NGS22.RU

Немецкая овчарка Герда — настоящая мать-героиня, которая с особым терпением и удовольствием спасает своим теплом малышей диких зверей, от которых отказались родители. О том, как Герда появилась у зоотехника зоопарка «Лесная сказка» Дарьи Глуховой и с каким трепетом она относится к отказным зверятам, смотрите в видео выше.

Герда живет у Дарьи вот уже пять лет, за эти годы она успела выходить кенгуренка, нескольких сурикатов, тигрят, пару львят и еще множество различных детенышей, от которых в зоопарке по каким-то причинам отказывались мамы.

Сама Даша рассказывает, что у овчарки милый и покладистый характер и развитые материнские инстинкты, несмотря на то, что у собаки не появилось ни одного своего щенка. Поэтому, как только Даша приносит домой каких-то отказных зверят на выхаживание из-за того, что их нельзя оставлять без тепла и крова в зоопарке, Герда с особым нетерпением бежит встречать хозяйку и интересуется, появятся ли в их доме новые обитатели.