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Животные От лисенка до тигренка: как немецкая овчарка заменяет маму диким зверятам-отказникам — видео

От лисенка до тигренка: как немецкая овчарка заменяет маму диким зверятам-отказникам — видео

Только взгляните, как мило собака заботится о чужих детенышах

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Источник:

NGS22.RU

Немецкая овчарка Герда — настоящая мать-героиня, которая с особым терпением и удовольствием спасает своим теплом малышей диких зверей, от которых отказались родители. О том, как Герда появилась у зоотехника зоопарка «Лесная сказка» Дарьи Глуховой и с каким трепетом она относится к отказным зверятам, смотрите в видео выше.

Герда живет у Дарьи вот уже пять лет, за эти годы она успела выходить кенгуренка, нескольких сурикатов, тигрят, пару львят и еще множество различных детенышей, от которых в зоопарке по каким-то причинам отказывались мамы.

Сама Даша рассказывает, что у овчарки милый и покладистый характер и развитые материнские инстинкты, несмотря на то, что у собаки не появилось ни одного своего щенка. Поэтому, как только Даша приносит домой каких-то отказных зверят на выхаживание из-за того, что их нельзя оставлять без тепла и крова в зоопарке, Герда с особым нетерпением бежит встречать хозяйку и интересуется, появятся ли в их доме новые обитатели.

«Когда мы берем совсем малышей, то приносим их в термосумке, Герда сразу начинает обнюхивать: ложится рядом и терпеливо ждет, когда я переоденусь. Затем я беру малыша в ладошки, даю ей его понюхать, пообвыкнуть, а потом она начинает лежать вместе с ними, греть их, спать совместно», — рассказал хозяйка мегазаботливой Герды NGS22.RU.

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Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Немецкая овчарка Зоопарк Животное
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