Вузы раскрыли карты: взрывной рост на новые специальности — куда теперь модно поступать

В вузах рассказали о трендах среди абитуриентов Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

За последние 10 лет карта образовательных траекторий абитуриентов меняется: одни специальности стремительно набирают популярность, другие, напротив, теряют привлекательность. На выбор выпускников влияют не только модные тренды, но и реальные потребности рынка труда, а также глобальные технологические сдвиги, которые мы наблюдаем прямо сейчас. Как за последние 10 лет изменились предпочтения поступающих и какие есть прогнозы, NN.RU узнал у вузов.

ННГУ им. Лобачевского

Начальник Управления профориентации и приема абитуриентов ННГУ Павел Агрба рассказал NN.RU, что за последние 10 лет вуз зафиксировал несколько смещений в приоритетах абитуриентов. Если раньше у гуманитариев преобладало желание стать юристом или экономистом, а у естественников и математиков — пойти на специальности с акцентом на научную или исследовательскую деятельности, то позже арсенал востребованных направлений существенно расширился.

«Затем в перечень наиболее востребованных гуманитарных специальностей добавились журналисты, филологи и специалисты по рекламе. И чуть позже — психологи и социологи. При этом нельзя сказать, что на указанных специальностях был когда-то недостаток желающих поступить или что экономика и юриспруденция уйдут с лидирующих позиций в ближайшие несколько лет. Речь идет именно о том, что в последние несколько лет поступающих по приведенным специальностям и направлениям подготовки стало больше», — рассказал Агрба.

Если говорить про поступающих на физико-математические и естественно-научные специальности, то здесь своя динамика. Сначала наблюдали общее снижение выбора этих специальностей, а потом в течение нескольких лет бурный рост среди ИТ-направлений. Теперь всё чаще абитуриенты поступают на инженерные специальности.

Подобные сдвиги в том числе связаны с ковидом, который показал необходимость развития многих сфер, да и с желанием поступающих выбирать максимально понятные условия обучения с предсказуемой в хорошем смысле карьерной траекторией.

За последние 10 лет в ННГУ зафиксировал несколько смещений в приоритетах абитуриентов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«На наш взгляд, это приводит к повышенному запросу на более узкие специальности относительно фундаментальных, что сказывается на направлениях востребованных фундаментальной наукой. Естественным тормозом всех указанных изменений являлась инерционность, обусловленная в первую очередь тем, что школьники выбирают специальность и ЕГЭ для подготовки не в момент поступления, а в конце девятого класса, поэтому многие не успевали отреагировать на изменения в течении одного-двух лет», — объяснил представитель вуза.

Повлиять на дальнейшие изменения, по мнению специалиста, может нововведение этого года в части гуманитарных направлений подготовки — введение государственного регулирования платных мест. Если оно станет более жестким в ближайшие два-три года, то это сильно повлияет на перечень специальностей, которые будут выбирать поступающие на гуманитарные направления. В части физико-математических специальностей ожидается дальнейшее развитие спроса на инженерные и узкоспециализированные направления подготовки.

ННГАСУ

В ННГАСУ редакции NN.RU рассказали, что и 10 лет назад, и сегодня в вузе сохраняют лидерство направления «архитектура», «дизайн» и «строительство», включая «строительство уникальных зданий и сооружений». Эти образовательные программы всегда были визитной карточкой университета. Однако в последние годы заметно трансформировался портрет абитуриента.

«Всё больше поступающих выбирают „геодезию и дистанционное зондирование“, а также „землеустройство и кадастры“ — эти направления стали особенно актуальны в связи с масштабными инфраструктурными проектами и развитием территорий. Особый всплеск интереса вузовские приемные комиссии фиксируют к ИТ-направлениям: „информационные системы и технологии“, „прикладная информатика“, „программная инженерия“. Цифровизация всех сфер жизни, включая строительство, делает эти профессии не просто модными, а критически важными», — заявили в университете.

В ННГАСУ сохраняют лидерство направления «архитектура», «дизайн» и «строительство» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В вузе считают, что тенденция демонстрирует стремление абитуриентов к стабильности, поскольку даже в кризисные периоды строительная отрасль продолжает развиваться.

«Уровень зарплат в строительном секторе выше среднего по экономике России, что делает профессии привлекательными с материальной точки зрения. К тому же современный абитуриент всё чаще ищет „гибридные“ профессии, где можно сочетать инженерное мышление и цифровые компетенции», — сообщил в вузе.

Специалисты ННГАСУ уверены, что продолжат набирать популярность междисциплинарные направления, которые лежат на стыке строительства и информационных технологий. Это ТИМ-проектирование, цифровое моделирование зданий, управление данными в строительстве, автоматизация процессов. Такие специалисты умеют не только строить, но и «программировать» здания и инфраструктуру. Именно они формируют облики городов.

Приволжский медуниверситет

Проректор по учебной деятельности ПИМУ Елена Богомолова рассказала NN.RU, что за последнее десятилетие структура предпочтений абитуриентов вуза остается удивительно стабильной. Традиционно абсолютным лидером по конкурсу на место является специальность «стоматология». Далее в рейтинге популярности следуют «лечебное дело», «педиатрия» и «медико-профилактическое дело». Эта базовая иерархия сохраняется из года в год.

«Ярким трендом стало появление в ПИМУ специальности „клиническая психология“, набор на которую мы открыли в 2025 году. Уже сейчас мы видим, что это направление прочно закрепляется в списке востребованных. Рост интереса к ней напрямую связан с удовлетворением реальных потребностей региона и запросов наших стейкхолдеров (практических работодателей). Важно отметить, что в текущем, 2026 году, университет добился значительного увеличения контрольных цифр приема на это направление: выделено уже 40 бюджетных мест (по сравнению с 25 в прошлом году), что, безусловно, привлекает еще больше претендентов», — рассказали в университете.

В ПИМУ 10 лет структура предпочтений абитуриентов вуза остается стабильной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ПИМУ прогнозируют взрывной и устойчивый рост популярности специальностей, связанных с цифровыми технологиями и ИТ в медицине. Этот тренд уже набирает обороты. Например, на его волне в вузе работает цифровая кафедра, а также открыта магистерская программа «Информационные системы и технологии в здравоохранении».

«Мы видим огромный интерес к этому профилю. Программа направлена на подготовку будущих лидеров цифровизации медицины: разработчиков интеллектуальных систем машинного обучения, нейронных сетей, систем поддержки принятия решений, сетевых приложений, медицинских информационных систем, а также специалистов по Big Data и анализу медицинских изображений», — сообщили в вузе.

Кстати, эта программа универсальна и подходит как выпускникам медицинских, так и технических специальностей, имеющим диплом бакалавра или специалиста. В университете для них выделены бюджетные места: 5 на очную и 5 на очно-заочную формы обучения.

ВГУВТ

В Волжском государственном университете водного транспорта NN.RU рассказали, что сохраняется и растет спрос на специальности «судовождение», «эксплуатация судовых энергетических установок», «эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». После обучения по ним студенты становятся инженерами-судоводителями, судовыми инженерами-механиками и электромеханиками — это «профессии вне времени», которые всегда нужны.

Во ВГУВТ наблюдают повышенный спрос на инженерные IT-специальности Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Сейчас абитуриенты активнее подают документы на направление подготовки „информационные системы и технологии“ и специальность „информационная безопасность автоматизированных систем“. Огромный спрос на IT-специалистов породило развитие технологий, появление новых направлений (искусственный интеллект, кибербезопасность), и работодатели стали активно искать кадры для них. Абитуриенты, ориентируясь на перспективы трудоустройства, стали смещаться в эти сферы», — сообщили в вузе.

Также наблюдается стабильный спрос и на другие инженерные направления подготовки/специальности: «проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники», «строительство», «технология транспортных процессов», «техносферная безопасность» и прочие. Что касается социально-экономических и гуманитарных направлений подготовки, из них очень востребованы «экономическая безопасность», «судебная и прокурорская деятельность», «правовое обеспечение национальной безопасности».