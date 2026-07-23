Осколки дрона попали в жениха возле ЗАГСа: как сотни беспилотников атаковали регионы и куда били

На фоне атак несколько аэропортов начали работать в ограниченном режиме Источник: Роман Данилкин / 63.RU (фото носит иллюстративный характер)

Регионы попали под массовый налет беспилотников в четверг, 23 июля. Дроны били по жилым домам, автомобилям, производствам, а осколки одного БПЛА упали прямо возле ЗАГСа и сорвали свадебную церемонию. Собрали, что известно к этому часу.

По данным Минобороны, с 08:00 до 20:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 172 беспилотника над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, республик Крым и Башкортостан, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгороде из-за атаки дрона пострадал жених при выходе из ЗАГСа. Об этом рассказали ТАСС в оперативных службах.

«Осколки БПЛА отлетели в молодоженов, которые выходили из здания ЗАГС. У невесты в это время загорелось платье, но она не пострадала, всё быстро потушили. Мужчина получил ранения», — пишет агентство.

Всего в Белгородской области за день травмы получили порядка 30 человек. Часть из них положили в больницы, другие же лечатся амбулаторно. Из-за ударов повреждения получили частные и многоквартирные дома, коммерческие объекты и предприятия, автомобили. У зданий выбило окна, горели крыши, на заводах пострадало оборудование, рассказали в региональном оперштабе.

Атаки не прошли без последствий и в Курской области. Как рассказал губернатор Александр Хинштейн, осколочные ранения, травмы и ожоги получили четыре человека. Среди них 65-летняя женщина и мужчины 40, 47 и 53 лет.

«Все раненые будут доставлены в Курск. Наши врачи окажут всю необходимую помощь. Пострадавшим — сил и здоровья!» — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В Ульяновской области рано утром 23 июля из-за удара беспилотника загорелся объект ТЭК в Новоспасском районе. Спасатели продолжают тушить огонь. Пожарные расчеты усилили — теперь на ликвидации возгорания работают 279 человек и 78 единиц техники. Сотрудников удалось эвакуировать, пострадавших нет, рассказал губернатор Алексей Русских.

Добавим, что столичные аэропорты Домодедово и Жуковский и авиагавань в Череповце принимают и отправляют рейсы только по согласованию. В Росавиации сообщили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства для безопасности полетов.