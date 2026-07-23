«Некая ущербность»: Сергей Безруков четыре года оплачивает своим студентам учебу во ВГИКе

Сергей Безруков оплачивает учебу во ВГИКе студентов-платников Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Неожиданное откровение — народный артист Сергей Безруков оплачивает учебу своим студентам во ВГИКе. Об этом рассказал актер Анатолий Коц в программе «Между дублями».

Дочь Коца Алиса училась как раз на курсе Безрукова. Она не смогла пройти на бюджет, но платить за обучение ей и не пришлось. За нее и других студентов внес деньги звезда «Бригады» (18+).

Во ВГИКе Сергей Безруков работает четыре года. Столько же лет он дает возможность ребятам-платникам учиться бесплатно. Для того, чтобы потянуть такой поток, актер специально снимается в рекламе.

Безруков признавался, что делает это ради здоровой конкуренции среди актеров. Да и сам он учился в Школе-студии МХАТ бесплатно.

«У меня ребята, которые платники, я все годы за них платил. У меня весь курс бесплатный. Потому что я считал, что здесь должна быть здоровая конкуренция, а не некая ущербность. Типа кто-то на бюджете, а я плачу. Это же немалые суммы, 600 тысяч в год. Ну я считаю, что это неправильно», — признавался актер в интервью изданию «Кино-Театр.Ру».

Бюджет со съемок в рекламе идет и на фестивали, на которые Безруков возит своих студентов. К обучающимся он относится немного «по-отцовски». Ему важно, чтобы они не только ходили на занятия в вуз, но развивались в профессии за его пределами.