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Развлечения «Некая ущербность»: Сергей Безруков четыре года оплачивает своим студентам учебу во ВГИКе

«Некая ущербность»: Сергей Безруков четыре года оплачивает своим студентам учебу во ВГИКе

Он объяснил, почему это делает

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Сергей Безруков оплачивает учебу во ВГИКе студентов-платников | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСергей Безруков оплачивает учебу во ВГИКе студентов-платников | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сергей Безруков оплачивает учебу во ВГИКе студентов-платников

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Неожиданное откровение — народный артист Сергей Безруков оплачивает учебу своим студентам во ВГИКе. Об этом рассказал актер Анатолий Коц в программе «Между дублями».

Дочь Коца Алиса училась как раз на курсе Безрукова. Она не смогла пройти на бюджет, но платить за обучение ей и не пришлось. За нее и других студентов внес деньги звезда «Бригады» (18+).

Во ВГИКе Сергей Безруков работает четыре года. Столько же лет он дает возможность ребятам-платникам учиться бесплатно. Для того, чтобы потянуть такой поток, актер специально снимается в рекламе.

Безруков признавался, что делает это ради здоровой конкуренции среди актеров. Да и сам он учился в Школе-студии МХАТ бесплатно.

«У меня ребята, которые платники, я все годы за них платил. У меня весь курс бесплатный. Потому что я считал, что здесь должна быть здоровая конкуренция, а не некая ущербность. Типа кто-то на бюджете, а я плачу. Это же немалые суммы, 600 тысяч в год. Ну я считаю, что это неправильно», — признавался актер в интервью изданию «Кино-Театр.Ру».

Бюджет со съемок в рекламе идет и на фестивали, на которые Безруков возит своих студентов. К обучающимся он относится немного «по-отцовски». Ему важно, чтобы они не только ходили на занятия в вуз, но развивались в профессии за его пределами.

«Конечно, это всё бюджеты, которые ты берешь на себя. Поэтому чуть-чуть схожесть с папой есть, когда ты как папа помогаешь, проплачиваешь. А дальше — сами», — пояснял Сергей.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Безруков ВГИК Студент
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Комментарии
2
Гость
16 часов
он на одной рекламе "поправок к конституции" заработал столько что всю жизнь может всем студентам оплачивать учебу
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Гость
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