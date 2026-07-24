Работников запугивают аннулированием трудового стажа и лишением всех выплат — в чем дело

Работников начали запугивать аннулированием трудового стажа. Мошенники придумали новую схему обмана, чтобы получить доступ к личным кабинетам россиян на «Госуслугах».
«Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками СФР или ФНС. Затем запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий», — рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка».
Аферисты предлагают исправить ошибку или оформить компенсацию. После этого они выманивают у жертвы код доступа к «Госуслугам» или реквизиты банковских карт. Специалисты напоминают, что государственные ведомства не аннулируют трудовой стаж по телефону и не проводят автоматические компенсации. Проверить свой индивидуальный лицевой счет и стаж можно на портале «Госуслуги».
Также мы рассказывали о другой популярной мошеннической схеме. В общественных местах аферисты начали создавать ложные точки Wi-Fi, при подключении к которым из телефонов утекают все личные данные.
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев