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Страна и мир Работников запугивают аннулированием трудового стажа и лишением всех выплат — в чем дело

Работников запугивают аннулированием трудового стажа и лишением всех выплат — в чем дело

С чем стоит быть осторожными

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Корректность своего трудового стажа можно проверить самостоятельно | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUКорректность своего трудового стажа можно проверить самостоятельно | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Корректность своего трудового стажа можно проверить самостоятельно

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Работников начали запугивать аннулированием трудового стажа. Мошенники придумали новую схему обмана, чтобы получить доступ к личным кабинетам россиян на «Госуслугах».

«Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками СФР или ФНС. Затем запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий», — рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка».

Аферисты предлагают исправить ошибку или оформить компенсацию. После этого они выманивают у жертвы код доступа к «Госуслугам» или реквизиты банковских карт. Специалисты напоминают, что государственные ведомства не аннулируют трудовой стаж по телефону и не проводят автоматические компенсации. Проверить свой индивидуальный лицевой счет и стаж можно на портале «Госуслуги».

Также мы рассказывали о другой популярной мошеннической схеме. В общественных местах аферисты начали создавать ложные точки Wi-Fi, при подключении к которым из телефонов утекают все личные данные.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Мошенничество Трудовой стаж Работа Выплата Пенсия
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