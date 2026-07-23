Верит, что исправит, или решила хайпануть? Для чего юная жена казанского стрелка связала свою жизнь с убийцей — мнение психиатра

Разбираемся вместе с психиатром и психологами, для чего юная жена казанского стрелка вышла за него замуж и откуда у него толпа поклонников Источник: личная страница героини публикации; Артем Дергачев / 116.RU

Недавно на всю Россию прогремела новость: 24-летний казанский стрелок Ильназ Галявиев, убивший девять человек в гимназии № 175 в Татарстане, женился. Роспись состоялась на территории колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке, где содержатся пожизненно заключенные.

Избранницей стрелка стала 18-летняя уроженка Ростовской области Диана К. Когда в 2021 году в казанской гимназии произошла бойня, ей не было и 14 лет. Впервые Галявиева девочка увидела по телевизору — парень показался ей симпатичным, и она решила написать ему письмо. А 30 июня пара заключила брак.

MSK1.RU поговорил с психологом и психиатром, чтобы разобраться, почему подростки романтизируют насилие и для чего женщины по всему миру решаются связать свою жизнь с преступниками.

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев вошел в казанскую 175-ю гимназию, вооружившись охотничьим ружьем и самодельной бомбой. В этой школе он учился до 9-го класса. По версии следствия, Галявиев в интернете насмотрелся видеороликов о массовых убийствах и заранее спланировал нападение. В результате стрельбы погибли 7 детей и двое взрослых, еще 24 человека пострадали. Ранее мы подробно рассказывали о трагедии.

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Перформанс или сознательное решение?

Как писал «МК», первое время Диана скрывала от родственников, что ведет переписку с Галявиевым. По словам девушки, у них со стрелком нашлось много общих тем — например, схожее детство. Когда Диане исполнилось 16 лет, она оставила семью и перебралась в Татарстан, чтобы быть поближе к Ильназу и посещать суды с его участием.

«Не сказав родителям, уехала на процесс. И потом, в дороге уже, им позвонила и сообщила. Они спокойно приняли эту ситуацию. А после много было споров. Они говорили: „Не надо тебе это“», — делилась Диана с журналисткой Евой Меркачевой.

Как выяснил MSK1.RU, пока Галявиев находился в СИЗО-1 в Татарстане, Диана отправляла ему передачки — в основном это были продукты. Помимо этого, девушка подавала жалобы в различные инстанции о том, что в СИЗО у Ильназа начались проблемы с желудком, потому что ему поздно раздавали еду.

С 16 лет Диана отправляла передачки в СИЗО, где находился Ильназ во время следствия Источник: Артем Дергунов / 116.RU

По словам девушки, ее родители были гиперопекающими и тревожными — якобы это стало дополнительным аргументом в пользу раннего переезда. Как указывает Telegram-канал Shot, отец Дианы воспитывал девочку в одиночку и всю жизнь окружал ее заботой.

30 июня Ильназ и Диана расписались, для этого в самую строгую колонию России пригласили сотрудницу ЗАГСа. После церемонии молодоженам разрешили трехдневное свидание. За это время, со слов Дианы, им с супругом удалось почувствовать «родство душ».

Как пишет Shot, брак дочери с казанским стрелком стал для отца девушки большим ударом. Близкие уверены, что Диана устроила такой «перформанс» на зло обществу, потому что всегда любила делать всё наперекор окружающим. Из-за такого поведения в 14 лет от Дианы отвернулись друзья. Но вместо того, чтобы одуматься, девочка старалась совершать поступки, вызывающие общественное осуждение. Разошлись слухи, что отец Дианы намерен уложить дочь в клинику для душевнобольных. Это девушка назвала дезинформацией и заявила, что семья «нормально восприняла новость о браке».

«Я примерно представляла себе, как всё будет, как общество воспримет новость, но в целом высказывания не задевают», — рассказала Диана журналистке и обозревателю «МК» Еве Меркачевой.

Красивый, плохой, злой

Примеров, когда у преступников появлялись толпы поклонниц, предостаточно. В 1970-х американский убийца Тед Банди расправился более чем с 30 жертвами. Этот факт не помешал ему обзавестись толпой поклонниц. Девушки не могли поверить, что красивый и обаятельный мужчина может быть причастен к преступлениям. На одной из своих фанаток Банди впоследствии женился, и девушка родила ему ребенка. Другой резонансный кейс — украинский убийца и педофил Сергей Ткач, орудовавший с 1980-х по 2005 год. Его вину доказали в 36 эпизодах, но сам преступник утверждал, что жертв многим больше. Уже в колонии он женился на 24-летней Елене Булкиной из Рыбинска, которая позже родила ему дочь.

Были поклонницы и у Галявиева: в социальных сетях на него подписались сотни человек. Молодые девушки собирали деньги на адвоката стрелку и не верили, что он мог совершить такое жестокое преступление. СМИ указывают, что Диана была не единственной девушкой, с которой Галявиев вел переписку.

О трагедии в казанской школе будущая жена стрелка узнала, когда ей не было и 14 лет Источник: личная страница героини публикации

Как рассказывает психиатр и нарколог Василий Шуров, сексуальное и романтическое влечение к преступникам, убийцам или другим людям, представляющим угрозу для общества, называется гибристофилия. В поп-культуре этот термин также называют «синдром Бонни и Клайда». По словам эксперта, человек с гибристофилией может воспринимать совершение преступление, как проявление силы, власти и независимости.

«Некоторым женщинам кажется, что такая сильная фигура поможет залечить их травму. Это определенный флер и статус — мол, я жена бандита, жена убийцы. По шкале брутальности такие преступники якобы на высшем уровне, поскольку человек легко может убить другого. Это биология: „Я нашла самого сильного мужчину в племени“. У некоторых так возникает иллюзия, что они защищены, раз у них муж такой „крутой“», — объясняет MSK1.RU Шуров.

По словам эксперта, причин, по которым женщины выходят замуж за уголовников, может быть много. Зачастую многие из них кроются в детстве.

«Бывает, что женщины верят, что смогут своей любовью исправить его. Это уже „синдром красавицы и чудовища“. Нужно на детство человека смотреть, вдруг там была страдающая мама при невменяемом папе, которая его всю жизнь спасала. Теперь и у дочки складывается картина, что так жить нормально. Мол, я его исправлю, он станет хорошим и у нас будет замечательная семья», — объясняет MSK1.RU Шуров.

Может, в детстве папа не показал, как выглядит любовь, или он сам уголовник. Очень часто к подобным бракам приводит непонимание, как выглядит нормальная жизнь Василий Шуров психиатр и нарколог

По словам Василия, в случае с невестой Галявиева свою роль могли сыграть возраст и юношеский максимализм.

«Девочка, судя из новостей, из неполной семьи. Папа, скорее всего, посвящал себя тому, чтобы зарабатывать деньги, и не смог уделять ей достаточно внимания, показать, как выглядит любовь, когда есть и мать, и отец. Вероятно, могла быть упущена увлеченность дочери тру-краймом. Если в 16 лет она сорвалась и поехала на суд, то, вероятно, там и педагогическая запущенность была», — рассуждает в разговоре с MSK1.RU Шуров.

Слова Дианы о «родстве душ» эксперту показались возмутительными. Тем не менее, и такое поведение можно объяснить с психологической точки зрения.

«Если она не будет оправдывать, ей придется признать, что она хочет жить с убийцей, который расправился с невинными детьми и сам не может объяснить за что. Взял себе повязку „Бог“ и пошел стрелять. Если ты не оправдываешь, значит, ты расписываешься в том, что живешь со злодеем, который сделал несчастным кучу людей», — объясняет MSK1.RU Шуров.

Брак пара решила заключить после свидания в 2024 году Источник: предоставлено «МК» героем публикации

Не исключает эксперт и то, что девушка могла сделать это ради хайпа. Например, показания Кэрол Энн Бун, вышедшей замуж за Теда Банди после его ареста и родившей от него дочь, легли в основу книги Стивена Мишо «Единственный живой свидетель: правдивая история серийного секс-убийцы Теда Банди». А Элизабет Кендалл, с которой Банди жил, когда совершал преступления, написала свою собственную — «Призрачный принц».

«Третья категория женщин, выходящих замуж за маньяков, делают это, чтобы заработать денег, писать книги как жена известного убийцы. В голову каждой из этих женщин не залезешь — причин может быть очень много», — резюмирует Шуров.

Схожую гипотезу предложила психолог Алиса Курамшина, с которой поговорили наши коллеги из UFA1.RU. По словам эксперта, свою роль могло сыграть желание прикоснуться к чужой известности. Когда преступник становится медийной фигурой, его личность приобретает особый вес в глазах некоторых людей.

«В психологии это называют эффектом ореола: человек становится значимым не из-за своих качеств, а потому что о нем все говорят», — поясняет психолог Курамшина.

Для некоторых женщин важна не сама личность преступника, а то внимание, которое он привлекает. Находясь рядом с человеком, о котором все говорят, они тоже чувствуют себя в центре событий.

У Галявиева была толпа поклонниц, многие из них писали ему письма в колонию Источник: РЕН.ТВ / T.me Многим из девушек казанский стрелок отвечал, Диана не была исключением Источник: РЕН.ТВ / T.me

По словам психолога, для некоторых девушек связь с известным преступником может стать способом почувствовать себя особенной. И тогда она воспринимает себя не как одну из многих, а как ту, которая смогла разглядеть в «монстре» человека.

Еще один важный фактор — желание прикоснуться к чужой известности. Когда преступник становится медийной фигурой, его личность приобретает особый вес в глазах некоторых людей.

Что делать родителям и как уберечь своего ребенка

Детский психолог Екатерина Клочкова в разговоре с MSK1.RU предположила, что увлеченность такого количества подростков Галявиевым в момент расследования уголовного дела и судебного процесса может объясняться романтизацией. В этом возрасте дети внушаемые, а их психика пластична.

«Думаю, что основное ядро поклонниц и поклонников составляли подростки, склонные к мечтательности, со слабо развитым критическим мышлением, вероятно начитанные и насмотренные произведений, где романтизируется герой-одиночка и его внутренний мир облагорожен, поэтизирован с разной степенью искусности», — говорит MSK1.RU эксперт.

Психолог Клочкова объяснила популярность Галявиева тем, что неокрепшие умы подростков его могли романтизировать Источник: Артем Дергунов / 116.RU

Как отмечает эксперт, у стрелка в заключении было много времени, чтобы обдумать каждое свое письмо.

«Писать он мог, что угодно ей — в СИЗО и в колонии у него было пространство, чтобы придумать свой романтический образ без серьезной угрозы быть разоблаченным. Большая дистанция с объектом влюбленности позволяет много домысливать, мечтать. Если бы они жили рядом, то история могла сложиться иначе», — объясняет MSK1.RU эксперт.

Не исключает психолог и то, что у детей, которые были очарованы Галявиевым и не верили в его виновность, могли быть проблемы в общении со сверстниками. Такие подростки склонны искать людей с похожими проблемами и сбиваться в группы.

«Ощущение принадлежности снижает социальный стресс и чувство одиночества, а также является способом решить свои проблемы. Ведь нормативная задача подросткового возраста — это развитие навыков завоевания и удержания статуса среди ровесников. Гипотетически, это могло быть одной из мотиваций Дианы, но судить, не пообщавшись лично, я не берусь», — говорит MSK1.RU Клочкова.

Важно помнить, что речь идет о подростках, юношеской категоричности и желании спорить. Задача родителей — по возможности минимизировать контакт ребенка с опасными людьми и идеями, которые могут навредить развитию внушаемого подростка. Екатерина Клочкова детский психолог

«Совет разговаривать и поддерживать несется из каждого утюга. Это важно, но успело набить оскомину. Я бы рекомендовала поддерживать развитие критического мышления ребенка, строить длинные причинно-следственные связи, сомневаться и дотошно задавать уточняющие вопросы. Под дотошными вопросами растворяется даже самый романтичный флер. И вот уже опасный преступник не байронический герой, а просто человек с проблемами, нуждающийся в своевременной помощи», — объясняет MSK1.RU эксперт.

Также психолог рекомендует интересоваться у ребенка, как у него обстоят дела с социализацией и как развиваются отношения с друзьями — удовлетворен ли он ими или нужна какая-то помощь.