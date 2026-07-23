«Главная причина жить — это ты»: старшая дочь Анны Седоковой выросла красавицей — фото

Седокова вместе с дочкой будто новый состав «ВИА ГРы», только рыженькой не хватает Источник: annasedokova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последнее время имя Седоковой прочно связано со скандалами, которые касаются ее умершего бывшего мужа Яниса Тиммы. Но мало кто вспоминает, что она еще и мама троих детей. Старшая дочь Анны Алина Белькевич давно строит собственную жизнь, а теперь решила громко заявить о себе, отправившись на реалити-шоу. Рассказываем, какой выросла наследница артистки и что о ней известно.

Алина появилась на свет в 2004 году в браке Седоковой с футболистом Валентином Белькевичем. Певице тогда было 22 года, и она была совсем не готова к тому, чтобы стать мамой.

— Да, когда ребенок родил ребенка, непросто. Мне было слишком мало лет, я точно не была готова. Но разве можно быть готовой к такому количеству счастья в жизни? — делилась певица в своем блоге.

Алина следит за своим телом и держит его в тонусе Источник: alinabelkevia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Помогать с малышкой ее супруг также не собирался. Мало того, отношения между Анной и Валентином стремительно портились. Футболист не стеснялся пропадать в стриптиз-клубах и регулярно изменять певице. Седокова держалась два года. Ее терпению пришел конец в 2006-м, и она сбежала с маленькой дочкой от мужа-абьюзера.

— Даже сейчас меня каждый день осуждают за то, что я сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера, — спустя годы признавалась Седокова в своем блоге. — Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама.

Алина активно ведет свой блог, при этом предпочитая, чтобы ее не считали медийной личностью Источник: alinabelkevia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После развода пары Седокова одна занялась воспитанием дочки. Как позднее рассказывала Алина, отец был для нее словно чужой человек. Тот ограничивался лишь редкими звонками, да и те со временем прекратились.

— Мама — это единственный человек, который зарабатывал на семью. Никогда рядом не было отца, который помогал бы. На самом деле нет ни одного воспоминания с отцом. Помню, после их развода он звонил мне на день рождения, а потом перестал, — рассказывала Белькевич.

Алина предпочитает самостоятельность и независимость, поэтому привыкла быть одна Источник: alinabelkevia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из-за частых гастролей и съемок Седокова также была скорее гостем в жизни Алины, чем постоянной опорой. До 13 лет Алина жила в США вместе с няней и училась самостоятельности. За границей никто не знал, кто ее родители, и никак не выделял среди остальных.

Алина любит заниматься спортом Источник: alinabelkevia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда девочка вернулась в Россию и пошла учиться в престижную Ломоносовскую академию, для нее стало дикостью оказаться среди столичной элиты.

— Я приезжаю в эту школу… Дети все на «Майбахах», у всех водители… Для некоторых метро — это было стыдно, эконом-такси — это «ты кто такой?». Московская жизнь меня вот эти 2–3 года покалечила, но она меня и вырастила. В Америке я была невинным ребенком и не понимала, что такое деньги, — признавалась Алина в подкасте «Who Am I?».

Алина предпочитает классику в одежде и часто выбирает черные и белые вещи Источник: alinabelkevia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Белькевич так и не смогла полностью прижиться в Москве и после окончания школы поступила в бостонский колледж, который окончила с отличием. Последние годы Алина живет на две страны и ведет двойную жизнь, словно Хана Монтана. В США она подрабатывает хостес и официанткой, чтобы самой заработать на лучшую жизнь.

— Буду очень рада, если заработаю себе на машину среднего класса, для меня это очень круто, — заявила Алина.

В 2026 году Алина окончила колледж Источник: alinabelkevia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

При этом в России она всё чаще появляется в медиа в статусе инфлюенсера и дочки Анны Седоковой. В 2023 году она впервые пришла на реалити-шоу и выживала вместе с мамой на «Последнем герое» (16+).

— После вот этих двух недель жизни на острове… Ты приезжаешь в настоящий мир, и ты такой: «А на что я жаловался до этого?» Как круто пойти в магазин и купить себе булочку с сыром за 50 рублей. Многие проблемы — это просто в нашей голове, — была под впечатлением Алина.

Светскими тусовками в России Алина тоже не брезгует Источник: alinabelkevia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Через год Белькевич снова засветилась в телевизоре, только на этот раз в шоу «Первые на деревне» (16+). Теперь на очереди «Выживалити. Наследники» (16+).

Анна Седокова уверена, что ее дочке любые сложности по плечу. Певица неоднократно признавалась, что старшая наследница — ее главная опора в жизни, на которую она очень надеется.

Седокова старается как можно чаще проводить время со взрослой дочерью Источник: annasedokova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)