Шок на топливном рынке. Банк России снова примет решение по ключевой ставке — какой прогноз дают эксперты

Текущий уровень ключевой ставки — 14,25% Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Уже сегодня, 24 июля, совет директоров Банка России проведет заседание по ключевой ставке. Эксперты допускают, что регулятор впервые за долгое время сделает паузу в цикле снижения процентов, и одна из возможных причин этого решения — топливный рынок. NGS.RU узнал прогнозы экономистов.

Впервые с прошлого года

О возможном сценарии с сохранением уровня ставки рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Как полагают в компании, Банк России впервые с июня прошлого года может сделать паузу в снижении ключевой ставки, которая сейчас составляет 14,25%.

Ключевая ставка — процент, под который центральный банк (в нашем случае Банк России) выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. На сайте регулятора сказано, что изменение «ключа» и влияет на спрос через ставки в экономике и в конечном итоге — на инфляцию.

При этом вариант снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов также может рассматриваться. Но в текущих условиях, как допустили в «Финаме», банку будет труднее сделать подобный выбор. Важным фактором для выбора могут стать инфляционные ожидания населения в июле.

При этом наиболее важным фактором для рынка станет даже не предстоящее решение по ставке, а обновленный макропрогноз, подчеркивает эксперт. Тот сможет показать, каким сейчас регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки в будущем.

В качестве аргументов в пользу вывода о вероятности паузы в снижении ключевой ставки эксперт приводит несколько факторов. Среди них — заметное ускорение инфляции из-за шока предложения на топливном рынке, увеличение ценовых ожиданий предприятий, проинфляционные риски со стороны бюджетной политики и прочее.

Шок предложения на топливном рынке — резкий рост цен и дефицит бензина

При этом возможность продолжения снижения ставки эксперт аргументирует, в частности, замедлением темпов роста цен во второй неделе июля, сохранением умеренных темпов инфляции в продовольственных и непродовольственных товарах без плодоовощной продукции, нефтепродуктов и другим.

Рост инфляции эксперты объясняют «разовыми» факторами Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич также допустил, что на заседании Банка России наиболее вероятно сохранение ключевой ставки на текущем уровне. Он пояснил, что несмотря на ускорение инфляции, ее рост в основном обусловлен «разовыми» факторами.

«Ускорения роста цен по товарам и услугам, входящим в базовый индекс потребительских цен, а также по другим метрикам устойчивой инфляции — с поправкой на сезонность и с исключением эффекта от индексации тарифов на услуги сотовой связи сразу на 8% — не произошло. Показатели устойчивой инфляции остались вблизи значений мая», — рассказал он.

Что стоит держать в фокусе внимания?

Эксперт считает, что Банк может учесть произошедший рост уровня процентных ставок на финансовом рынке, который окажет охлаждающее влияние на кредитование даже в отсутствие роста «ключа». Как и Ольга Беленькая, Максим Петроневич подчеркнул, что внимание людей будет приковано к обновленному прогнозу регулятора.

«Мы полагаем, что риски более высокой траектории ключевой ставки по сравнению с предыдущим заседанием существенно возросли. Диапазон ключевой ставки на 2027 год может быть повышен с текущих 8-10% до уровней, близких к 10-12%, дополнительно способствуя замедлению внутреннего спроса», — сообщил он.

Если ЦБ воздержится от повышения ставки и не слишком ужесточит среднесрочный прогноз, то можно задуматься о фиксации повышенных доходностей в секторе, считает Ольга Беленькая. В обратном случае эксперт предлагает держать фокус на инструментах с невысоким процентным риском, прежде всего — флоатерах и облигациях с фиксированными купонами с погашением до года.

«Из-за того, что их ценовая волатильность очень умеренна, эти типы облигаций стабильно набирают очки даже в периоды слабости рынка», — объяснила она.