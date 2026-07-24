Абхазия и Грузия погрузились в темноту из-за масштабных отключений. Что случилось?

В Грузии восстанавливают подачу света Источник: brane mijatovic / X

В Грузии произошел масштабный блэкаут. Без электроснабжения осталась столица страны Тбилиси и другие города в ночь на 24 июля. Электричество пропало и в Абхазии.

По данным местных СМИ, отключение электричества затронуло большую часть Грузии. В соцсетях сообщают, что во мрак погрузились несколько крупных городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Телави, Кобулети, Казбеги и другие.

«Причину пока не знаем. Идут восстановительные работы, все службы задействованы», — рассказали в Государственной электросистеме Грузии телеканалу TV Pirveli.

Без электричества на маршрутах встали поезда и электрички Источник: Николай Левшиц / Telegram (признан в РФ иностранным агентом в 2025 году)

Из-за масштабного отключения по всей стране автоматически остановилась работа насосных станций. Как сообщили в компании Georgian Water and Power, перебои с водой возможны в Тбилиси, Рустави и Мцхета. Электроснабжение же начали постепенно восстанавливать. Спустя более часа с начала блэкаута свет вернулся в нескольких районах Тбилиси и регионе Мцхета-Мтианети, пишет Sputnik Грузия.

Это не единственное отключение света этой ночью. Также в темноту погрузилась Абхазия из-за системной аварии на Ингурской ГЭС. В Минэнерго Республики рассказали, что идет процесс восстановления подачи электроэнергии.

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