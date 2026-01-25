«Мы все хотим тепла»: поедут ли ярославцы на Черное море в 2026 году — прогноз туроператоров

Куда уехать в отпуск в 2026 году Источник: Юлия Кашкина / E1.RU

Только прошли новогодние праздники, а россияне уже строят планы на летний отдых. Туроператоры считают, что в феврале пора начинать планировать отпуск. Редакция 76.RU обратилась к директору ассоциации «Турпомощь», вице-президенту Российского союза туриндустрии Александру Осауленко и «Группе компаний ЯТО», чтобы разобраться, какие направления будут популярны в 2026 году.

Когда покупать билеты и бронировать жилье в 2026 году

Александр Осауленко в разговоре с 76.RU отметил, что вторая половина февраля — самое время для планирования отпуска. Иначе можно не успеть купить билеты и забронировать жилье на лето. В это же время туроператоры обычно презентуют свои новые маршруты.

«В январе у туроператоров идет процесс формирования продукта в туристических компаниях. С конца месяца начинаются презентационные мероприятия, то есть выставки и ярмарки, где уже готовый продукт представляют. Это значит, он будет в компаниях уже в феврале месяце», — уточнил директор ассоциации «Турпомощь».

Ярославское турагентство, в свою очередь, отметило особенности бронирования билетов у ярославцев. Как рассказали в «Группе компаний ЯТО», жители Ярославля начинают планировать летний отдых заранее.

«Первая волна активного бронирования традиционно приходится на сентябрь–октябрь предшествующего года, вторая — на январь–март текущего», — отметили в турагентстве.

За сколько надо планировать отпуск Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Куда отправиться в отпуск в 2026 году

Директор ассоциации «Турпомощь» поделился, что в этом году многие россияне планируют отправиться на море. Жители разных регионов рассматривают для отдыха побережья Черного, Азовского, Каспийского и Японского морей.

Также Александр Осауленко уточнил, что после техногенного ЧП в Анапе снизился поток людей на Черном море. Но эксперт считает, что ситуация постепенно стабилизируется.

Как страна северная, мы все хотим тепла, моря, солнца и фруктов. Александр Осауленко вице-президент РСТ

К концу летнего сезона 2025, как сообщает эксперт, власти заявили о том, что практически все последствия катастрофы устранены. Директор ассоциации «Турпомощь» считает, что в этом направлении есть отложенный спрос.

«Мы ждем, что черноморское и азовское побережья в 2026 году будут иметь серьезные пиковые нагрузки», — дополнил специалист.

Чем раньше туристы будут планировать свой отдых, тем проще и дешевле им будет отдыхать. Александр Осауленко вице-президент РСТ

Среди ярославцев, как отметило местное турагентство, также остается спрос на черноморское побережье России. Краснодарский край и Крым — топ летнего пляжного отдыха. Однако, как пояснили в «Группе компаний ЯТО», всё чаще ярославцы ищут не просто «море и пляж», а дополнительную ценность. Особенно востребованы тематические программы, гастрономические и винные туры.

Можно ли уехать на Черное море в 2026 году Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Также в организации уточнили, что тенденции 2024–2025 годов уверенно проецируются на 2026 год. По мнению «Группы компаний ЯТО», среди ярославцев летом будут популярны следующие направления:

лидерами среди туров остаются маршруты в Белоруссию. Ярославцы часто отправляются в Минск, Брест и Беловежскую пущу;

многие жители региона выбирают поездки на Кавказ. Туроператоры предлагают отдых в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Дагестане;

среди авиационных туров в тренде Якутия, Калининград и Алтай.

«Эти направления ценятся за насыщенность программ, доступность и новизну впечатлений для многих туристов», — отметили в турфирме.

Сколько стоит отпуск ярославцев

В «Группе компаний ЯТО» рассказали, какие направления в 2026 году будут самыми выгодными. Делимся с вами вариантами для недельных отпусков.

Цены для двоих взрослых:

бюджетный отдых (от 60 000 ₽ на двоих). Можно отправиться в автобусные туры в Белоруссию, Казань, Архангельск (кстати, хит 2025 года);

средний бюджет (от 115 000 ₽ на двоих). Туроператоры предлагают пакетные туры в Египет (3 — условные 4*), экскурсионные туры по Кавказу, Краснодарскому краю (весна–осень), автобусные туры в Грузию, страны СНГ;

выше среднего (от 200 000 ₽ на двоих). Потратиться придется на дальние направления внутри России (Якутия, Байкал, Алтай).

Специалисты уточнили, что на семейный отдых с детьми цены будут выше. Стоит ориентироваться на сумму в 1,3–1,5 раза выше, чем для двоих. Семейным путешественникам часто выгоднее смотреть на раннее бронирование или специальные акции «дети бесплатно/со скидкой».

Куда отправиться отдыхать весной

Некоторые ярославцы планируют отправиться в отпуск уже весной. Чтобы не нарваться на толпы туристов в майские праздники, но путешествовать в хорошую погоду, эксперты рекомендуют рассмотреть для путешествия апрельские предложения.

В «Группе компаний ЯТО» отметили, что в апреле ярославцы выбирают два основных вектора:

семьи с детьми предпочитают теплые пляжные направления, где уже комфортно купаться. Маршрут в Египет — один из вариантов;

Популярны среди ярославцев экскурсионные туры на выходные. Спросом пользуются поездки на 3–5 дней. Турагентства предлагают ярославцам насыщенные литературные туры, например, можно отправиться в Пушкинские Горы — Михайловское, Тригорское. Также жители региона часто выбирают тематические туры в большие города: Нижний Новгород, Казань, Калининград.

Как развит туризм в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии отметил в беседе с 76.RU, что более 40 стран имеют прямое авиационное сообщение с Россией. В качестве вариантов для отпуска эксперт предлагает рассмотреть Юго-Восточную Азию, Северную Африку, Ближний Восток.

При этом специалист отметил, что россияне предпочитают путешествовать по своей стране. Турагентства, в свою очередь, увеличивают разнообразие таких маршрутов.

«Если брать географию, то, конечно, сейчас, безусловно, у нас внутренний туризм в динамике преобладает. География расширяется, и диапазон турпродукта серьезно увеличивается», — пояснил Александр Осауленко.