Из-за ливней на россиян обрушится нашествие агрессивных комаров: новости 23 июля

В конце июля и начале августа насекомые станут агрессивнее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 июля.

«Госуслуги» хотят превратить в новую соцсеть

Планируется трансформация портала «Госуслуги» в многофункциональную цифровую платформу. Помимо получения государственных услуг, пользователи смогут там общаться и решать повседневные задачи. Одной из ключевых инноваций станет создание социальной сети на портале. Она будет включать ленту новостей и функции для формирования сообществ.

В пресс-службе вице-премьера России Дмитрия Григоренко, ответственного за развитие портала, сообщили, что «Госуслуги» обладают важным преимуществом — каждый пользователь проходит верификацию. Это обеспечивает высокий уровень безопасности при взаимодействии между гражданами, бизнесом и государственными структурами.

Среди приоритетных задач — разработка социальной сети, где можно будет искать новости и участвовать в тематических группах или общаться по месту жительства. Также планируется создание семейных сервисов, таких как защищенные чаты для родственников, совместный календарь событий и возможность оформления государственных услуг для членов семьи.

Кроме того, в экосистему «Госуслуг» планируют интегрировать агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователи смогут организовывать события, приглашать друзей, получать персональные рекомендации и участвовать в программе достижений с призами от партнеров платформы. Таким образом, портал может стать универсальным инструментом, объединяющим государственные услуги, бытовые сервисы и функции общения.

Российские сайты не открываются в иностранных браузерах

Российские пользователи столкнулись с проблемами при работе с отечественными сайтами, если используют иностранные браузеры. Минцифры объяснили, в чем проблема и как ее решить.

Речь идет об отзыве сертификатов, из-за чего зарубежные поисковики могут показывать соединение как небезопасное или вообще выдавать ошибку. Ведомство советует установить российский сертификат безопасности на компьютеры и смартфоны, чтобы восстановить нормальную работу.

«Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры», — сообщила пресс-служба ведомства.

Сертификаты безопасности Минцифры действуют с 2022 года. Они работают так же, как сертификаты, которые выпускают зарубежные удостоверяющие центры. Их установка безопасна и не влияет на работу устройства.

Отмечается, что «Яндекс Браузер» уже имеет такой сертификат. Это позволяет избежать ограничений, связанных с иностранными удостоверяющими центрами.

Сертификаты обеспечивают подлинность сайта и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. Браузер проверяет сертификат и цепочку доверия до центра, который его выдал. Если проверка не проходит, сайт не открывается, а на экране может появиться предупреждение о безопасности.

Установить сертификат можно как на компьютер, так и на смартфон. Подробную инструкцию и сами сертификаты для нужного устройства можно найти на портале «Госуслуги».

Назван способ избавиться от долгов за коммуналку

Люди, столкнувшиеся с финансовыми трудностями из-за утраты работы, серьезной болезни или других причин, могут воспользоваться рассрочкой для погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Ко мне на прием часто приходят люди, которые попали в сложную ситуацию. И они боятся, что долги по коммуналке будут расти, что придут судебные приставы. Но выход есть. Можно договориться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией о рассрочке», — отметил Свищев.

Он пояснил, что рассрочка предполагает поэтапное погашение задолженности. Для ее оформления необходимо обратиться в УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию и предоставить заявления и документы, подтверждающие уважительные причины возникновения долга.

Основания для предоставления рассрочки включают:

увольнение с работы;

тяжелое заболевание;

призыв на военную службу;

другие обстоятельства, временно ограничивающие возможность полностью покрывать расходы.

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации должны пойти навстречу в таких случаях. Свищев отметил, что для них выгоднее получать деньги частями, чем начинать судебные процессы и взыскивать долги через судебных приставов.

Бесплатные Wi-Fi выкачивают данные со смартфонов

В общественных местах, таких как торговые центры, кафе и магазины, начали появляться новые точки доступа к бесплатному Wi-Fi. Подключение к ним может стать опасным для смартфона пользователя.

Дело в том, что мошенники начали создавать копии публичных сетей Wi-Fi. Когда люди подключаются к таким сетям, они могут случайно передать свои данные злоумышленникам. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.

«Мошенники также могут создавать точки доступа с названиями, похожими на официальные сети аэропорта, кафе или торгового центра. Через такие подключения пользователя могут попытаться перевести на поддельную страницу авторизации или выманить данные», — сказал Шейкин.

По словам сенатора, аферисты изготавливают фальшивые QR-коды, которые выглядят как настоящие. Эти подделки можно найти на парковках, терминалах оплаты, объявлениях, в сервисах аренды самокатов и на вокзалах. Когда человек сканирует такой код, он попадает не на официальный сайт, а на мошенническую страницу. Людям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не сканировать QR-коды, если нет уверенности в их подлинности.

Бренды массово начали распродавать вещи со скидками 90%

Российские компании, выпускающие одежду и обувь, начали массовые распродажи со скидками до 90%. Отмечается, что вынужденная мера из-за убытков и снижения спроса.

Бренд из Санкт-Петербурга снизил цены на 31% после убытков в 31 миллион рублей, чтобы сохранить бизнес. Производитель нижнего белья из Северной столицы также уменьшил цены на треть.

Ювелирный дом в Москве объявил о 30-процентных скидках, назвав это антикризисной мерой. Бренд мужской и женской одежды приостановил работу, устроил распродажу остатков со скидками до 90% и планирует изменить бизнес-модель.

Распродажи вызваны изменением налогового законодательства и переходом россиян к режиму экономии. Производители хотят высвободить средства из-за низкого спроса и роста издержек.

В школах хотят ввести специальные уроки

В школьную программу необходимо включить специальные уроки, посвященные культуре речи, этике и правилам общения. Такие занятия помогут детям отказаться от сквернословия и научиться выражать свои эмоции без грубости, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета», — поделился он.

По его словам, это необходимо для формирования личности ребенка. Обучение грамотной речи должно быть связано с введением оценок за поведение. Он подчеркнул, что в настоящее время в школах уделяется недостаточно внимания этике и эстетическому воспитанию детей.

Продавцов серых сим-карт будут блокировать без суда

МВД России предложило новые меры по борьбе с кибермошенничеством в рамках проекта «Антифрод 3.0». Среди них — возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, которые незаконно распространяют информацию о продаже активированных SIM-карт, аккаунтов, доступа к платежным системам и средств аутентификации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект.

По предложенной инициативе, доступ к сайтам с объявлениями о продаже таких данных, а также к платформам для обмена цифровыми валютами будет ограничен без судебного решения. Под блокировку могут попасть ресурсы, предлагающие регистрационные документы юридических лиц и электронные подписи. В МВД считают, что распространение этой информации способствует преступлениям, за которые уже предусмотрена уголовная ответственность.

В Минцифры уточнили, что третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству находится на стадии согласования с другими ведомствами, поэтому детали и окончательная версия законопроекта пока не определены. В Роскомнадзоре отметили, что расширение оснований для внесудебной блокировки потребует дополнительных финансовых и организационных затрат.

Законопроект также предусматривает обязательное указание персональных данных отправителя в SMS-рассылках, ограничение массовых звонков без установления соединения и требование к владельцам интернет-ресурсов и мобильных приложений сохранять информацию о регистрации и авторизации пользователей в течение трех лет.

Военный самолет рухнул в Подмосковье

В Подмосковье разбился военный самолет. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Инцидент произошел 23 июля. По данным Минобороны, учебно-боевой самолет потерпел крушение при взлете. Он упал в безлюдной местности, и на земле нет разрушений. Предварительно установлено, что причиной аварии стала техническая неисправность воздушного судна.

Полет был тренировочным, и самолет не перевозил вооружение на борту. Как сообщает «Коммерсантъ», разбившимся самолетом был истребитель Су-57. Пилоту удалось катапультироваться, и его жизни ничего не угрожает. Во время происшествия никто не пострадал.

Telegram-канал «112» уточняет, что самолет упал рядом с Москвой-рекой. Местные жители рассказали, что пилоты смогли отвести воздушное судно в поле, подальше от жилых домов Звенигорода.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. В расследовании также примут участие военные эксперты и комиссия Министерства обороны.

Дрон ударил по турецкому сухогрузу в Черном море

Беспилотник атаковал турецкий сухогруз в Черном море. Судно Mv Reyhan Sarı следовало из Тамани в Трабзон. На борту был уголь. В результате удара погиб один человек, еще трое пострадали. Раненых доставили в больницу, пишет агентство Sabah.

По последней информации, сухогруз смог продолжить движение, несмотря на повреждения, и сейчас находится в Трабзоне. На борту усилили меры безопасности и проводят техобследование.

Автосалон Ford загорелся в Варшаве

В Варшаве произошел пожар в автосалоне и автосервисе американской компании Ford. Подробности сообщил телеканал TVP.

Пожар составил 3,2 тысячи квадратных метров. Сведения о возгорании начали поступать в 05:00 по местному времени (06:00 мск), после того как над зданием заметили столб дыма. Для ликвидации возгорания привлекли 40 пожарных расчетов.

Источник: Ekonomat / X / Miejski Reporter

«По прибытии на место выяснилось, что горят мастерская и прилегающий к ней автосалон площадью примерно 80 × 40 м. На данный момент у нас нет информации о том, что внутри находились люди», — сказал представитель городской пожарной службы изданию Fakt.

Источник: Ekonomat / X / Miejski Reporter

По информации очевидцев издания, когда огонь охватил выставочные залы автосалона, внутри были слышны взрывы автомобилей. При этом огонь уничтожил 10 припаркованных на территории здания машин и все автомобили. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.

Биолог предупредил, что в России начинается нашествие комаров

Во второй половине июля и начале августа в России резко возрастет численность комаров. Об этом предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

«Особенно в больших мегаполисах, где есть пруды, и в поселках рядом с водоемами. Кроме того, именно в это время ожидаются максимальные нападения комаров на людей», — объяснил биолог в разговоре с РИА Новости.