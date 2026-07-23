Из-за ливней на россиян обрушится нашествие агрессивных комаров: новости 23 июля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 июля.
«Госуслуги» хотят превратить в новую соцсеть
Планируется трансформация портала «Госуслуги» в многофункциональную цифровую платформу. Помимо получения государственных услуг, пользователи смогут там общаться и решать повседневные задачи. Одной из ключевых инноваций станет создание социальной сети на портале. Она будет включать ленту новостей и функции для формирования сообществ.
В пресс-службе вице-премьера России Дмитрия Григоренко, ответственного за развитие портала, сообщили, что «Госуслуги» обладают важным преимуществом — каждый пользователь проходит верификацию. Это обеспечивает высокий уровень безопасности при взаимодействии между гражданами, бизнесом и государственными структурами.
Среди приоритетных задач — разработка социальной сети, где можно будет искать новости и участвовать в тематических группах или общаться по месту жительства. Также планируется создание семейных сервисов, таких как защищенные чаты для родственников, совместный календарь событий и возможность оформления государственных услуг для членов семьи.
Кроме того, в экосистему «Госуслуг» планируют интегрировать агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователи смогут организовывать события, приглашать друзей, получать персональные рекомендации и участвовать в программе достижений с призами от партнеров платформы. Таким образом, портал может стать универсальным инструментом, объединяющим государственные услуги, бытовые сервисы и функции общения.
Российские сайты не открываются в иностранных браузерах
Российские пользователи столкнулись с проблемами при работе с отечественными сайтами, если используют иностранные браузеры. Минцифры объяснили, в чем проблема и как ее решить.
Речь идет об отзыве сертификатов, из-за чего зарубежные поисковики могут показывать соединение как небезопасное или вообще выдавать ошибку. Ведомство советует установить российский сертификат безопасности на компьютеры и смартфоны, чтобы восстановить нормальную работу.
«Чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам, рекомендуем установить сертификаты безопасности Минцифры», — сообщила пресс-служба ведомства.
Сертификаты безопасности Минцифры действуют с 2022 года. Они работают так же, как сертификаты, которые выпускают зарубежные удостоверяющие центры. Их установка безопасна и не влияет на работу устройства.
Отмечается, что «Яндекс Браузер» уже имеет такой сертификат. Это позволяет избежать ограничений, связанных с иностранными удостоверяющими центрами.
Сертификаты обеспечивают подлинность сайта и защищают передачу данных между пользователем и ресурсом. Браузер проверяет сертификат и цепочку доверия до центра, который его выдал. Если проверка не проходит, сайт не открывается, а на экране может появиться предупреждение о безопасности.
Установить сертификат можно как на компьютер, так и на смартфон. Подробную инструкцию и сами сертификаты для нужного устройства можно найти на портале «Госуслуги».
Назван способ избавиться от долгов за коммуналку
Люди, столкнувшиеся с финансовыми трудностями из-за утраты работы, серьезной болезни или других причин, могут воспользоваться рассрочкой для погашения долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Ко мне на прием часто приходят люди, которые попали в сложную ситуацию. И они боятся, что долги по коммуналке будут расти, что придут судебные приставы. Но выход есть. Можно договориться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией о рассрочке», — отметил Свищев.
Он пояснил, что рассрочка предполагает поэтапное погашение задолженности. Для ее оформления необходимо обратиться в УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию и предоставить заявления и документы, подтверждающие уважительные причины возникновения долга.
Основания для предоставления рассрочки включают:
увольнение с работы;
тяжелое заболевание;
призыв на военную службу;
другие обстоятельства, временно ограничивающие возможность полностью покрывать расходы.
Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации должны пойти навстречу в таких случаях. Свищев отметил, что для них выгоднее получать деньги частями, чем начинать судебные процессы и взыскивать долги через судебных приставов.
Бесплатные Wi-Fi выкачивают данные со смартфонов
В общественных местах, таких как торговые центры, кафе и магазины, начали появляться новые точки доступа к бесплатному Wi-Fi. Подключение к ним может стать опасным для смартфона пользователя.
Дело в том, что мошенники начали создавать копии публичных сетей Wi-Fi. Когда люди подключаются к таким сетям, они могут случайно передать свои данные злоумышленникам. Об этом сообщил сенатор Артем Шейкин.
«Мошенники также могут создавать точки доступа с названиями, похожими на официальные сети аэропорта, кафе или торгового центра. Через такие подключения пользователя могут попытаться перевести на поддельную страницу авторизации или выманить данные», — сказал Шейкин.
По словам сенатора, аферисты изготавливают фальшивые QR-коды, которые выглядят как настоящие. Эти подделки можно найти на парковках, терминалах оплаты, объявлениях, в сервисах аренды самокатов и на вокзалах. Когда человек сканирует такой код, он попадает не на официальный сайт, а на мошенническую страницу. Людям рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не сканировать QR-коды, если нет уверенности в их подлинности.
Бренды массово начали распродавать вещи со скидками 90%
Российские компании, выпускающие одежду и обувь, начали массовые распродажи со скидками до 90%. Отмечается, что вынужденная мера из-за убытков и снижения спроса.
Бренд из Санкт-Петербурга снизил цены на 31% после убытков в 31 миллион рублей, чтобы сохранить бизнес. Производитель нижнего белья из Северной столицы также уменьшил цены на треть.
Ювелирный дом в Москве объявил о 30-процентных скидках, назвав это антикризисной мерой. Бренд мужской и женской одежды приостановил работу, устроил распродажу остатков со скидками до 90% и планирует изменить бизнес-модель.
Распродажи вызваны изменением налогового законодательства и переходом россиян к режиму экономии. Производители хотят высвободить средства из-за низкого спроса и роста издержек.
В школах хотят ввести специальные уроки
В школьную программу необходимо включить специальные уроки, посвященные культуре речи, этике и правилам общения. Такие занятия помогут детям отказаться от сквернословия и научиться выражать свои эмоции без грубости, считает заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета», — поделился он.
По его словам, это необходимо для формирования личности ребенка. Обучение грамотной речи должно быть связано с введением оценок за поведение. Он подчеркнул, что в настоящее время в школах уделяется недостаточно внимания этике и эстетическому воспитанию детей.
Продавцов серых сим-карт будут блокировать без суда
МВД России предложило новые меры по борьбе с кибермошенничеством в рамках проекта «Антифрод 3.0». Среди них — возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, которые незаконно распространяют информацию о продаже активированных SIM-карт, аккаунтов, доступа к платежным системам и средств аутентификации. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект.
По предложенной инициативе, доступ к сайтам с объявлениями о продаже таких данных, а также к платформам для обмена цифровыми валютами будет ограничен без судебного решения. Под блокировку могут попасть ресурсы, предлагающие регистрационные документы юридических лиц и электронные подписи. В МВД считают, что распространение этой информации способствует преступлениям, за которые уже предусмотрена уголовная ответственность.
В Минцифры уточнили, что третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству находится на стадии согласования с другими ведомствами, поэтому детали и окончательная версия законопроекта пока не определены. В Роскомнадзоре отметили, что расширение оснований для внесудебной блокировки потребует дополнительных финансовых и организационных затрат.
Законопроект также предусматривает обязательное указание персональных данных отправителя в SMS-рассылках, ограничение массовых звонков без установления соединения и требование к владельцам интернет-ресурсов и мобильных приложений сохранять информацию о регистрации и авторизации пользователей в течение трех лет.
Военный самолет рухнул в Подмосковье
В Подмосковье разбился военный самолет. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Инцидент произошел 23 июля. По данным Минобороны, учебно-боевой самолет потерпел крушение при взлете. Он упал в безлюдной местности, и на земле нет разрушений. Предварительно установлено, что причиной аварии стала техническая неисправность воздушного судна.
Полет был тренировочным, и самолет не перевозил вооружение на борту. Как сообщает «Коммерсантъ», разбившимся самолетом был истребитель Су-57. Пилоту удалось катапультироваться, и его жизни ничего не угрожает. Во время происшествия никто не пострадал.
Telegram-канал «112» уточняет, что самолет упал рядом с Москвой-рекой. Местные жители рассказали, что пилоты смогли отвести воздушное судно в поле, подальше от жилых домов Звенигорода.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. В расследовании также примут участие военные эксперты и комиссия Министерства обороны.
Дрон ударил по турецкому сухогрузу в Черном море
Беспилотник атаковал турецкий сухогруз в Черном море. Судно Mv Reyhan Sarı следовало из Тамани в Трабзон. На борту был уголь. В результате удара погиб один человек, еще трое пострадали. Раненых доставили в больницу, пишет агентство Sabah.
По последней информации, сухогруз смог продолжить движение, несмотря на повреждения, и сейчас находится в Трабзоне. На борту усилили меры безопасности и проводят техобследование.
Автосалон Ford загорелся в Варшаве
В Варшаве произошел пожар в автосалоне и автосервисе американской компании Ford. Подробности сообщил телеканал TVP.
Пожар составил 3,2 тысячи квадратных метров. Сведения о возгорании начали поступать в 05:00 по местному времени (06:00 мск), после того как над зданием заметили столб дыма. Для ликвидации возгорания привлекли 40 пожарных расчетов.
«По прибытии на место выяснилось, что горят мастерская и прилегающий к ней автосалон площадью примерно 80 × 40 м. На данный момент у нас нет информации о том, что внутри находились люди», — сказал представитель городской пожарной службы изданию Fakt.
По информации очевидцев издания, когда огонь охватил выставочные залы автосалона, внутри были слышны взрывы автомобилей. При этом огонь уничтожил 10 припаркованных на территории здания машин и все автомобили. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания.
Биолог предупредил, что в России начинается нашествие комаров
Во второй половине июля и начале августа в России резко возрастет численность комаров. Об этом предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
«Особенно в больших мегаполисах, где есть пруды, и в поселках рядом с водоемами. Кроме того, именно в это время ожидаются максимальные нападения комаров на людей», — объяснил биолог в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что в первой половине лета личинок мало, но к концу июля их количество резко увеличивается. На это влияет появление новых водоемов из-за обильных осадков, а также жаркая погода, когда воздух прогревается до 30 градусов. Взрослые же особи комаров в этот период становятся наиболее агрессивными, добавил биолог.