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Происшествия Беспилотники ударили по складам Wildberries в Ленинградской области: что известно о налетах по маркетплейсу

Беспилотники ударили по складам Wildberries в Ленинградской области: что известно о налетах по маркетплейсу

Пострадали люди

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Склады маркетплейса временно приостановили работу | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUСклады маркетплейса временно приостановили работу | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Склады маркетплейса временно приостановили работу

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Ленинградская область и Санкт-Петербург подверглись атаке беспилотников в ночь с 23 на 24 июля. Дроны попали в склады компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, пострадали люди. Также прошла эвакуация сотрудников в сортировочном центре в Симферополе. Всё, что известно о ситуации, собрали в одном материале.

Что происходит в Ленинградской области

Беспилотную опасность в регионе объявили в 01:43 (мск). Ее отменили в 06:15 (мск). Силы ПВО отражали налеты около четырех часов. По официальным данным, сбито 59 дронов.

К сожалению, без последствий не обошлось. Из-за попадания беспилотника в склады компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района, произошел пожар. Там пострадали три человека. Их состояние оценивается как средней тяжести, медики оказывают им помощь в больнице, сообщил губернатор Александр Дрозденко в MAX.

Кроме того, дрон попал в один из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района, в результате чего произошло обрушение конструкций. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что происходит в Санкт-Петербурге

Неспокойной ночь была и в Санкт-Петербурге. Город подвергся атаке дронов к утру.

«Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий», — сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Глава региона возглавил работу оперативного штаба, который координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие для ликвидации последствий.

Кроме того, в городе приостановили работу логистических комплексов компании Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи. Информация об этом появилась в Telegram-канале маркетплекса.

«Работа логистических комплексов компании Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи (оба располагаются в Санкт-Петербурге) была временно приостановлена», — говорится в сообщении.

В аэропорту Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Однако в 06:00 (мск) воздушная гавань вернулась к работе. В настоящее время аэропорт работает в усиленном режиме для восстановления расписания. Там более чем на два часа задержаны 50 рейсов, а 15 ожидаются с запасных аэродромов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Что происходит в Симферополе

В Симферополе прошла эвакуация сотрудников сортировочного центра Wildberries. Пока неизвестно, по какой причине это произошло.

«Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — написали в пресс-службе маркетплейса в Telegram-канале.

Обновлено 8:24 (мск): За ночь над регионами уничтожили 571 беспилотник самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник ПВО Склад Wildberries
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Комментарии
49
Гость
3 часа
Это и печалит, что в безопасности!)
Гость
4 часа
Что происходит? Да ничего! Получили разрешение на освещение таких событий? Правильно! Замените очередным семейным разводом звезд Нечего пугать. А то у них придуманный топливный кризис. или еще сего-нибудь
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Гость
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