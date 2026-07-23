НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

сев.

 751мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Афиша на выходные
Арест экс-транспортника
Здесь был Пушкин
Убил кошку
ЦБ снизил ключевую ставку
Жертвы на воде
Заметили онаниста
Афиша на неделю
Развлечения «Что-то инородное и чужое»: Надежду Стрелец осадили из-за обзоров ЧМ по футболу

«Что-то инородное и чужое»: Надежду Стрелец осадили из-за обзоров ЧМ по футболу

Журналистка пожаловалась на травлю

410
Надежда Стрелец любит футбол и высказываться о нем в своих соцсетях | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНадежда Стрелец любит футбол и высказываться о нем в своих соцсетях | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Надежда Стрелец любит футбол и высказываться о нем в своих соцсетях

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Любительское освещение ЧМ‑2026 обернулось для журналистки Надежды Стрелец волной негатива. Журналистка пожаловалась, что ее затравили за публичные разговоры о спорте. Наравне с диванными критиками без аватарки обидел Светлану директор по коммуникациям футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Надежда, понятно, что вы решили хайпануть на теме ЧМ. Но будем признательны, если вы оставите нас всех и футбол в покое», — написал мужчина язвительный комментарий в соцсетях.

Колкость журналистка пропустить не смогла. Она сделала мужчине замечание и обратилась к футбольному клубу, в котором Брейдо работает.

«Сочувствую ЦСКА — с таким специалистом по коммуникациям будет нелегко. Потому что современная коммуникация — это умение разговаривать с людьми, а не объяснять им, кто имеет право говорить о футболе», — заявила она.

Кирилл Брейдо попросил Надежду Стрелец «оставить футбол в покое» | Источник: kirill_breydo, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Кирилл Брейдо попросил Надежду Стрелец «оставить футбол в покое» | Источник: kirill_breydo, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кирилл Брейдо попросил Надежду Стрелец «оставить футбол в покое»

Источник:

kirill_breydo, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Брейдо же ответил Стрелец, чтобы она не выставляла его комментарий невежественным, ведь он высказался в ее адрес из-за некорректных футбольных замечаний. По его мнению, Стрелец — большой инфлюенсер, который продвигает в массы недостоверные факты о чемпионате мира.

«Люди не погруженные просто подумают, что, например, Аргентине только и подсуживали, а Месси — дутый король, который в годы без ВАР забивать не мог. Таких примеров у вас было много», — аргументировал свой комментарий директор по коммуникациям.

Еще сильнее Стрелец обидело признание Брейдо в том, что в «узком футбольном мирке активно обсуждали ее интерес к чемпионату мира».

«Не потому что у нас тут кругом циники и знатоки, что отчасти правда, впрочем, и мир футбола очень токсичен, а потому что многие тезисы были нарочито однобокими и неверными. И, конечно, воспринимаются как что-то инородное и чужое», — объяснил Кирилл Брейдо склоки.

Однако без защиты Стрелец не осталась. Фанаты журналистки раскритиковали ее обидчика и посоветовали девушке не обращать на него внимание.

«Почему в 2026 году люди еще не поняли, что нужно следить за своим языком? Особенно в социальных сетях. И ведь это не дворник, не тетя в регистратуре поликлиники, не бабушка в очереди. Это директор по коммуникациям», — написала слова поддержки поклонница Надежды.

Конфликт закончился тем, что Стрелец назвала заявление Брейдо сексизмом, а также напомнила, что «футбол принадлежит всем, кто его любит».

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Надежда Стрелец Травля Футбол
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
21 час
Кусок пирога решила откусить ноией не дали.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем