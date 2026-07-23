«Что-то инородное и чужое»: Надежду Стрелец осадили из-за обзоров ЧМ по футболу

Надежда Стрелец любит футбол и высказываться о нем в своих соцсетях Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Любительское освещение ЧМ‑2026 обернулось для журналистки Надежды Стрелец волной негатива. Журналистка пожаловалась, что ее затравили за публичные разговоры о спорте. Наравне с диванными критиками без аватарки обидел Светлану директор по коммуникациям футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Надежда, понятно, что вы решили хайпануть на теме ЧМ. Но будем признательны, если вы оставите нас всех и футбол в покое», — написал мужчина язвительный комментарий в соцсетях.

Колкость журналистка пропустить не смогла. Она сделала мужчине замечание и обратилась к футбольному клубу, в котором Брейдо работает.

«Сочувствую ЦСКА — с таким специалистом по коммуникациям будет нелегко. Потому что современная коммуникация — это умение разговаривать с людьми, а не объяснять им, кто имеет право говорить о футболе», — заявила она.

Кирилл Брейдо попросил Надежду Стрелец «оставить футбол в покое» Источник: kirill_breydo, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Брейдо же ответил Стрелец, чтобы она не выставляла его комментарий невежественным, ведь он высказался в ее адрес из-за некорректных футбольных замечаний. По его мнению, Стрелец — большой инфлюенсер, который продвигает в массы недостоверные факты о чемпионате мира.

«Люди не погруженные просто подумают, что, например, Аргентине только и подсуживали, а Месси — дутый король, который в годы без ВАР забивать не мог. Таких примеров у вас было много», — аргументировал свой комментарий директор по коммуникациям.

Еще сильнее Стрелец обидело признание Брейдо в том, что в «узком футбольном мирке активно обсуждали ее интерес к чемпионату мира».

«Не потому что у нас тут кругом циники и знатоки, что отчасти правда, впрочем, и мир футбола очень токсичен, а потому что многие тезисы были нарочито однобокими и неверными. И, конечно, воспринимаются как что-то инородное и чужое», — объяснил Кирилл Брейдо склоки.

Однако без защиты Стрелец не осталась. Фанаты журналистки раскритиковали ее обидчика и посоветовали девушке не обращать на него внимание.

«Почему в 2026 году люди еще не поняли, что нужно следить за своим языком? Особенно в социальных сетях. И ведь это не дворник, не тетя в регистратуре поликлиники, не бабушка в очереди. Это директор по коммуникациям», — написала слова поддержки поклонница Надежды.