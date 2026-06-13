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Город С аквапарком, спа и сафари: турагент назвала топ круизов, за которые путешественники отдают сотни тысяч

С аквапарком, спа и сафари: турагент назвала топ круизов, за которые путешественники отдают сотни тысяч

Чем удивляют лайнеры

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Турагент представила топ-3 необычных круизов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТурагент представила топ-3 необычных круизов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Турагент представила топ-3 необычных круизов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В теплое время года Волга превращается в гигантскую транспортную артерию. С конца апреля десятки барж, теплоходов, яхт и лодок отправляются в навигацию по главной реке России.

Водный туризм, который ранее считался пережитком советской эпохи, в последние годы пережил новый виток популярности. Посмотреть на города с воды любят и обычные туристы, и артисты, к примеру, актриса Екатерина Климова. Вид на воду выбирают пассажиры разных возрастов. Мы уже публиковали список бюджетных круизов с посещением древних городов Ярославской области, Поволжья или даже Соловецких островов.

А что предлагают за сотни тысяч рублей, а то и долларов? Изучаем в разборе 76.RU.

Океанские лайнеры

Не стоит забывать, что посмотреть с воды можно не только города России, но и разные страны. В крупные города-порты регулярно заходят настоящие гиганты водных просторов — океанские лайнеры.

На видео — пример океанского лайнера из Стамбула. У него 13 палуб. Корабль Icon of the Seas, о котором идет речь ниже, имеет 20 палуб

Источник:

читатель 76.RU

Как рассказала в беседе с 76.RU директор офиса «Яроблтур» на Московском проспекте Ольга Галкина из Ярославля, среди российских туристов пользуется спросом гигантский лайнер Icon of the Seas, способный вместить 7 600 пассажиров.

Круизный корабль Icon of the Seas имеет 20 палуб. Длина лайнера превышает 365 метров. Он был спущен на воду в 2024 году, является первым в новом классе Icon.

На борту находятся семь бассейнов, три аквапарка, десятки ресторанов, театр и кинотеатр, спа-зоны, развивающие детские клубы. На лайнере работают 2 350 членов экипажа.

«Ходит судно по Карибскому бассейну, стоимость тура от 1 600 евро на человека (от 135 тысяч рублей за человека в зависимости от курса и условий каюты, без учета перелета. — Прим. ред.), — пояснила Ольга. — Отправления из Майами, требуется туристическая виза в США».

Лайнер путешествует через США, Мексику, Гондурас, Багамские острова. На маршрут закладывают 8 дней.

Самый длинный круиз по России

На второй строчке топа необычных маршрутов расположился самый длинный круиз по России «Сказка странствий». Любители теплоходов проведут на воде целый месяц — 31 день. За это время они пройдут десятки городов из Москвы на юг России по Волге, Каме и Дону.

В 2026-м в по трем рекам курсирует теплоход «Александр Бенуа». Отправление — из Москвы.

«Александр Бенуа» относится к классу теплоходов-пансионатов среднего размера. Длина судна — 96,3 метра, ширина — 14,9 метра.

«Александр Бенуа» относится к классу теплоходов-пансионатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Александр Бенуа» относится к классу теплоходов-пансионатов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Александр Бенуа» относится к классу теплоходов-пансионатов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На судне может разместиться 141 пассажир. На борту оборудованы два ресторана, лаундж-бар, а также мастер-салон для занятий спортом, йогой и проведения мастер-классов. Каюты оснащены кофемашинами, сейфами и мини-барами, а также необходимыми принадлежностями (халаты, тапочки, маски для сна).

«В программе — праздничные ужины с национальными блюдами тех регионов, которые проходит теплоход. Стоимость такого путешествия от 300 тысяч рублей», — рассказала Ольга Галкина.

В частности, теплоход проходит Углич, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Елабугу, Сарапул, Пермь, Чайковский, Чистополь, Ульяновск, Винновку, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Старочеркасскую, Ильевку, Астрахань, Никольское, Волгоград, Усовку, Самару, Болгар, Чебоксары, снова Нижний Новгород, Чкаловск, Кострому, Дубну. Финал — в Москве.

Круиз по Байкалу

Байкал поражает своей красотой и летом, и зимой | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUБайкал поражает своей красотой и летом, и зимой | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Байкал поражает своей красотой и летом, и зимой

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Еще одно направление для нетипичных водных экскурсий — круизы по Байкалу. По озеру предусмотрены маршруты с юга на север с посещением островов и природных памятников. Точка сбора туристов — Иркутск, их везут на трансфере до Листвянки, а уже оттуда начинается круиз по Байкалу.

Трехпалубный теплоход «Империя» эксплуатируется на озере Байкал. Длина судна: 58,7 метра, ширина: 9,5 метра. Вместимость: 51 пассажир.

К примеру, круиз на теплоходе «Империя» с семидневной программой по маршруту: Иркутск — Листвянка — мыс Половинный — остров Огой — остров Ольхон — Ушканьи острова — Давша — бухта Аяя — Хакусы — остров Ольхон — бухта Академическая — Листвянка будет стоить от 260 тысяч рублей.

В программе круизов предусмотрены ужины-знакомства, автомобильное сафари по островам, бани и фотосессии на фоне скал.

Турагент отмечает, на Байкале также популярны зимние круизы.

Отправиться в круиз можно и зимой | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUОтправиться в круиз можно и зимой | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Отправиться в круиз можно и зимой

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

«Зимой на воздушной подушке. Туристы посещают настоящую полярную станцию, где отправляют почтовую открытку из ледового лагеря, пробуют местную кухню и катаются на коньках по льду Байкала, — рассказала Ольга. — Такое путешествие длится 6–8 дней. Стоимость круиза — от 220 тысяч рублей».

Ранее мы рассказывали, как устроен бизнес на Волге и кто зарабатывает на главной реке России.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Теплоход Круизный лайнер Путешествие Водный туризм
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