С аквапарком, спа и сафари: турагент назвала топ круизов, за которые путешественники отдают сотни тысяч

В теплое время года Волга превращается в гигантскую транспортную артерию. С конца апреля десятки барж, теплоходов, яхт и лодок отправляются в навигацию по главной реке России.
Водный туризм, который ранее считался пережитком советской эпохи, в последние годы пережил новый виток популярности. Посмотреть на города с воды любят и обычные туристы, и артисты, к примеру, актриса Екатерина Климова. Вид на воду выбирают пассажиры разных возрастов. Мы уже публиковали список бюджетных круизов с посещением древних городов Ярославской области, Поволжья или даже Соловецких островов.
А что предлагают за сотни тысяч рублей, а то и долларов? Изучаем в разборе 76.RU.
Океанские лайнеры
Не стоит забывать, что посмотреть с воды можно не только города России, но и разные страны. В крупные города-порты регулярно заходят настоящие гиганты водных просторов — океанские лайнеры.
Как рассказала в беседе с 76.RU директор офиса «Яроблтур» на Московском проспекте Ольга Галкина из Ярославля, среди российских туристов пользуется спросом гигантский лайнер Icon of the Seas, способный вместить 7 600 пассажиров.
Круизный корабль Icon of the Seas имеет 20 палуб. Длина лайнера превышает 365 метров. Он был спущен на воду в 2024 году, является первым в новом классе Icon.
На борту находятся семь бассейнов, три аквапарка, десятки ресторанов, театр и кинотеатр, спа-зоны, развивающие детские клубы. На лайнере работают 2 350 членов экипажа.
«Ходит судно по Карибскому бассейну, стоимость тура от 1 600 евро на человека (от 135 тысяч рублей за человека в зависимости от курса и условий каюты, без учета перелета. — Прим. ред.), — пояснила Ольга. — Отправления из Майами, требуется туристическая виза в США».
Лайнер путешествует через США, Мексику, Гондурас, Багамские острова. На маршрут закладывают 8 дней.
Самый длинный круиз по России
На второй строчке топа необычных маршрутов расположился самый длинный круиз по России «Сказка странствий». Любители теплоходов проведут на воде целый месяц — 31 день. За это время они пройдут десятки городов из Москвы на юг России по Волге, Каме и Дону.
В 2026-м в по трем рекам курсирует теплоход «Александр Бенуа». Отправление — из Москвы.
«Александр Бенуа» относится к классу теплоходов-пансионатов среднего размера. Длина судна — 96,3 метра, ширина — 14,9 метра.
На судне может разместиться 141 пассажир. На борту оборудованы два ресторана, лаундж-бар, а также мастер-салон для занятий спортом, йогой и проведения мастер-классов. Каюты оснащены кофемашинами, сейфами и мини-барами, а также необходимыми принадлежностями (халаты, тапочки, маски для сна).
«В программе — праздничные ужины с национальными блюдами тех регионов, которые проходит теплоход. Стоимость такого путешествия от 300 тысяч рублей», — рассказала Ольга Галкина.
В частности, теплоход проходит Углич, Ярославль, Нижний Новгород, Казань, Елабугу, Сарапул, Пермь, Чайковский, Чистополь, Ульяновск, Винновку, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Старочеркасскую, Ильевку, Астрахань, Никольское, Волгоград, Усовку, Самару, Болгар, Чебоксары, снова Нижний Новгород, Чкаловск, Кострому, Дубну. Финал — в Москве.
Круиз по Байкалу
Еще одно направление для нетипичных водных экскурсий — круизы по Байкалу. По озеру предусмотрены маршруты с юга на север с посещением островов и природных памятников. Точка сбора туристов — Иркутск, их везут на трансфере до Листвянки, а уже оттуда начинается круиз по Байкалу.
Трехпалубный теплоход «Империя» эксплуатируется на озере Байкал. Длина судна: 58,7 метра, ширина: 9,5 метра. Вместимость: 51 пассажир.
К примеру, круиз на теплоходе «Империя» с семидневной программой по маршруту: Иркутск — Листвянка — мыс Половинный — остров Огой — остров Ольхон — Ушканьи острова — Давша — бухта Аяя — Хакусы — остров Ольхон — бухта Академическая — Листвянка будет стоить от 260 тысяч рублей.
В программе круизов предусмотрены ужины-знакомства, автомобильное сафари по островам, бани и фотосессии на фоне скал.
Турагент отмечает, на Байкале также популярны зимние круизы.
«Зимой на воздушной подушке. Туристы посещают настоящую полярную станцию, где отправляют почтовую открытку из ледового лагеря, пробуют местную кухню и катаются на коньках по льду Байкала, — рассказала Ольга. — Такое путешествие длится 6–8 дней. Стоимость круиза — от 220 тысяч рублей».
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