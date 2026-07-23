«Шла мимо с коляской»: ярославцы сообщили об онанисте на детской площадке — фото

Ярославцы рассказали, что заметили онаниста на детской площадке в Брагине. Фотографию мужчины опубликовали 23 июля в группе «Подслушано в Ярославле!» Местные беспокоятся, что он может навредить детям.
Площадка располагается на улице Строителей, у домов № 5 и № 3, корпус 2. Об онанисте сообщили несколько ярославцев.
«На вид лет 50, рост около 165–170 см, короткая стрижка с сединой, одет в какую-то темную одежду и в прозрачных очках. Сегодня около 12 дня шла мимо с коляской, заметила в кустах около подъезда, д***** [самоудовлетворялся] и, заметив меня, стал пристально смотреть. Сзади меня шли люди, он спрятался в кустах. Значительно ускорила шаг, чтобы он за мной не пошел, он вылез с другой стороны кустов и демонстративно продолжил сие действие. Будьте аккуратнее, особенно с детьми!» — описала эксгибициониста очевидица.
«Мужик в очках д***** [самоудовлетворялся] у детской площадки», — добавил еще один житель города.
«Надо было сообщить в полицию, там дети ходят», — написала в комментариях ярославна Наталья.
На запрос 76.RU в полиции ответили, что сообщений об инциденте от граждан не поступало. Однако правоохранители инициируют проведение проверки после жалоб в социальных сетях.
Ранее в Ярославле уже судили эксгибициониста, который обнажился перед детьми. Напомним, 13 августа суд признал 39-летнего жителя города виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
По версии следствия в 2024 году подсудимый возле одного из домов на улице Чкалова обнажился перед двумя девочками 8 и 9 лет. Сам мужчина свою вину не признал. Однако суд посчитал, что преступление доказано. Ярославца приговорили к 15 годам лишения свободы. Также он должен будет выплатить по миллиону рублей в пользу каждой девочки в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.