«Шла мимо с коляской»: ярославцы сообщили об онанисте на детской площадке — фото

В Ярославле на детской площадке заметили онаниста Источник: Подслушано в Ярославле! / vk.com

Ярославцы рассказали, что заметили онаниста на детской площадке в Брагине. Фотографию мужчины опубликовали 23 июля в группе «Подслушано в Ярославле!» Местные беспокоятся, что он может навредить детям.

Площадка располагается на улице Строителей, у домов № 5 и № 3, корпус 2. Об онанисте сообщили несколько ярославцев.

«На вид лет 50, рост около 165–170 см, короткая стрижка с сединой, одет в какую-то темную одежду и в прозрачных очках. Сегодня около 12 дня шла мимо с коляской, заметила в кустах около подъезда, д***** [самоудовлетворялся] и, заметив меня, стал пристально смотреть. Сзади меня шли люди, он спрятался в кустах. Значительно ускорила шаг, чтобы он за мной не пошел, он вылез с другой стороны кустов и демонстративно продолжил сие действие. Будьте аккуратнее, особенно с детьми!» — описала эксгибициониста очевидица.

«Мужик в очках д***** [самоудовлетворялся] у детской площадки», — добавил еще один житель города.

«Надо было сообщить в полицию, там дети ходят», — написала в комментариях ярославна Наталья.

На запрос 76.RU в полиции ответили, что сообщений об инциденте от граждан не поступало. Однако правоохранители инициируют проведение проверки после жалоб в социальных сетях.

Ранее в Ярославле уже судили эксгибициониста, который обнажился перед детьми. Напомним, 13 августа суд признал 39-летнего жителя города виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.