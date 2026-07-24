«Говорил, что для карьеры всех предаст»: что сгубило шоу «Осторожно, модерн!»

Помните Нагиева с волосами? А он их носил Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Для успешного проекта якобы необходимы звездный каст, бездонный бюджет и дорогой продакшен. Но Дмитрий Нагиев и Сергей Рост разбили этот стереотип в пух и прах, доказав, что для хорошего шоу достаточно безудержной харизмы, тонны энтузиазма и пары накладных носов.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ». «Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране. Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

А началось всё в 1995 году с программы «Полный модерн» (0+). Режиссеры Андрей Балашов и Анна Пармас предложили петербургской радиостанции «Модерн» выйти в телеэфир, рассудив, что музыку нужно не только слушать, но и смотреть. Название родилось из игры слов: «Полный ***!» превратился в «Полный модерн».

Изначально Дмитрий Нагиев и Алла Довлатова просто представляли клипы и брали интервью. С приходом Сергея Роста концепция изменилась: появились абсурдные, бессюжетные скетчи. После пары десятков выпусков проект переродился под именем «Осторожно, модерн!» (16+) и переехал на СТС.

Может ли какая-то песня поднять настроение лучше, чем Reach Up от Perfecto Allstarz Источник: заставка из шоу шоу «Осторожно, модерн!» (16+), реж. Анна Пармас, СТС, 1998 год

Пять сезонов шоу состояли из пародий на популярные ТВ-форматы, а сцены часто рождались на ходу. Костюмы были плодом чистой импровизации: актеры приносили свою одежду и одежду родственников, а гример Ирина Кузьмина собирала образы из подручных средств. Ее главным помощником была аптека, где она, например, покупала презервативы для создания огромного бюста и свечи для имитации патронов.

Феноменальный успех пришел с появлением «Осторожно, модерн! 2». Хотя его стоило назвать «Осторожно, гротеск! 2»: герои были так гиперболизированы и карикатурны, словно ожившие персонажи с картин Босха.

Всё крутилось вокруг семейств Задовых, Тракторенко и Смирновичевых. Они жили в одном доме на улице Красивых Молдавских Партизан. Персонажи доводили до полного абсурда любую житейскую ситуацию, происходившую с ними. Съемка была, мягко говоря, дешевой, зато на фоне всегда звучала известная музыка из культовых классических фильмов — в общем, сплошной оксюморон.

Звездой проекта стал прапорщик Василий Петрович Задов в исполнении Нагиева. Этот хамоватый тип воровал уран с предприятия, мечтал о новой машине, флиртовал с женщинами, но очень боялся потерять жену. Рядом с ним существовали запойный мастер на все руки Степан Смирновичев и суровый врач Зина Тракторенко, прописывающая больным сигареты и водку.

Первые серии создатели снимали в гостинице с минимальной командой из трех человек Источник: кадр из шоу «Осторожно, модерн! 2» (16+), реж.Анна Пармас, СТС, 2001 год

В одном из скетчей Нагиев спародировал сам себя: он высмеял скандальное ток-шоу «Окна» (16+), которое сам же и вел в то время. Получилось, что Нагиев сыграл Задова, который сыграл Нагиева.

Из-за конфликта актеров проект закрылся в 2004 году. По одной из версий, Нагиев хотел сделать шоу сольным.

— Нагиев нам с улыбкой говорил, что, если понадобится, он для карьеры всех бросит и предаст. Когда это в лицо говорит твой друг, это вызывает улыбку. Я тоже так шутил, мы смеялись, — вспоминал Сергей Рост в интервью изданию «Нож». — Но потом он стал без конца повторять, что он красивее, что девушки выбирают только его, что он талантливее и должен получать больше. Кончилось тем, что выпады в мой адрес превратились в оскорбления.

Последующие спин-оффы с его участием — «Осторожно, Задов!» (12+) и «Zадов in Rеалити» (16+) — не увенчались успехом: без химии дуэта магия исчезла.