Понадобятся хлеб и молоко: как приготовить котлеты из СССР — рецепт

Многие из нас мечтают вернуться в детство и для этого покупают предметы из своего прошлого, пересматривают любимые фильмы или готовят блюда, которые любили наши родители в СССР. Мы нашли рецепт настоящих котлет, которые когда-то нам готовили бабушки или мамы.
Ингредиенты:
Фарш мясной — 1000 граммов (говядина — 700, свинина — 300).
Хлеб пшеничный — 350 граммов.
Молоко — 300 граммов.
Лук репчатый — 120 граммов.
Чеснок — 10 граммов.
Соль, перец по вкусу.
Приготовление фарша
Чтобы приготовить фарш, смешайте говядину, свинину, мелко нарезанный лук и чеснок. Пропустите смесь через мясорубку. Нарежьте хлеб большими кубиками без корочки, подсушите его в духовке. Замочите хлеб в молоке и добавьте в фарш. Тщательно перемешайте.
Далее добавьте специи в смесь и тщательно перемешайте до получения однородной, мягкой консистенции.
Затем фарш положите в глубокую миску, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на несколько часов.
После этого времени необходимо приготовить миску с хлебными крошками и панировочными сухарями. Сформируйте из фарша небольшие шарики и «скатайте» из них котлеты, после чего обваляйте в сухарях.
Готовка
Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне. Добавьте растительное масло и обжарьте котлеты по 5 минут с каждой стороны. Переложите их на противень, залейте 100 граммами воды и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готово! Подавать котлеты можно с любым гарниром.