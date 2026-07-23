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Еда Что приготовить Понадобятся хлеб и молоко: как приготовить котлеты из СССР — рецепт

Понадобятся хлеб и молоко: как приготовить котлеты из СССР — рецепт

Жарка таких котлет проходит в несколько этапов

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Чтобы приготовить фарш, необходимо смешать несколько видов мяса | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUЧтобы приготовить фарш, необходимо смешать несколько видов мяса | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Чтобы приготовить фарш, необходимо смешать несколько видов мяса

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

Многие из нас мечтают вернуться в детство и для этого покупают предметы из своего прошлого, пересматривают любимые фильмы или готовят блюда, которые любили наши родители в СССР. Мы нашли рецепт настоящих котлет, которые когда-то нам готовили бабушки или мамы.

Ингредиенты:

  1. Фарш мясной — 1000 граммов (говядина — 700, свинина — 300).

  2. Хлеб пшеничный — 350 граммов.

  3. Молоко — 300 граммов.

  4. Лук репчатый — 120 граммов.

  5. Чеснок — 10 граммов.

  6. Соль, перец по вкусу.

Приготовление фарша

Чтобы приготовить фарш, смешайте говядину, свинину, мелко нарезанный лук и чеснок. Пропустите смесь через мясорубку. Нарежьте хлеб большими кубиками без корочки, подсушите его в духовке. Замочите хлеб в молоке и добавьте в фарш. Тщательно перемешайте.

Далее добавьте специи в смесь и тщательно перемешайте до получения однородной, мягкой консистенции.

Затем фарш положите в глубокую миску, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на несколько часов.

После этого времени необходимо приготовить миску с хлебными крошками и панировочными сухарями. Сформируйте из фарша небольшие шарики и «скатайте» из них котлеты, после чего обваляйте в сухарях.

Готовка

Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне. Добавьте растительное масло и обжарьте котлеты по 5 минут с каждой стороны. Переложите их на противень, залейте 100 граммами воды и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готово! Подавать котлеты можно с любым гарниром.

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Нина РаневскаяНина Раневская
Нина Раневская
Журналист
Котлета СССР Рецепт Блюдо
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