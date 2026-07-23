Понадобятся хлеб и молоко: как приготовить котлеты из СССР — рецепт

Чтобы приготовить фарш, необходимо смешать несколько видов мяса Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Многие из нас мечтают вернуться в детство и для этого покупают предметы из своего прошлого, пересматривают любимые фильмы или готовят блюда, которые любили наши родители в СССР. Мы нашли рецепт настоящих котлет, которые когда-то нам готовили бабушки или мамы.

Ингредиенты:

Фарш мясной — 1000 граммов (говядина — 700, свинина — 300). Хлеб пшеничный — 350 граммов. Молоко — 300 граммов. Лук репчатый — 120 граммов. Чеснок — 10 граммов. Соль, перец по вкусу.

Приготовление фарша

Чтобы приготовить фарш, смешайте говядину, свинину, мелко нарезанный лук и чеснок. Пропустите смесь через мясорубку. Нарежьте хлеб большими кубиками без корочки, подсушите его в духовке. Замочите хлеб в молоке и добавьте в фарш. Тщательно перемешайте.

Далее добавьте специи в смесь и тщательно перемешайте до получения однородной, мягкой консистенции.

Затем фарш положите в глубокую миску, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на несколько часов.

После этого времени необходимо приготовить миску с хлебными крошками и панировочными сухарями. Сформируйте из фарша небольшие шарики и «скатайте» из них котлеты, после чего обваляйте в сухарях.

Готовка