В Россию приедет делегация американских законодателей: зачем

Точные даты визита еще не определены Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Делегация американских законодателей собирается прилететь в Россию осенью или зимой. На встрече страны обсудят вопросы торговли, мира и политических отношений. Об этом рассказала член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

«Группа приедет в период осень — зима этого года. Я не могу назвать конкретные сроки по соображениям безопасности, но поездка, безусловно, планируется. Мы приедем», — отметила она в разговоре с ТАСС.

Она добавила, что список участников из членов Конгресса еще формируется. По ее словам, их будет «достаточное число». Главными же темами обсуждения станут мир, торговля и восстановление российско-американских отношений.

«И я думаю, что всё пройдет по-настоящему хорошо», — заключила Луна.