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Политика В Россию приедет делегация американских законодателей: зачем

В Россию приедет делегация американских законодателей: зачем

Рассказываем, что страны обсудят на встрече

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Точные даты визита еще не определены | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUТочные даты визита еще не определены | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Точные даты визита еще не определены

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Делегация американских законодателей собирается прилететь в Россию осенью или зимой. На встрече страны обсудят вопросы торговли, мира и политических отношений. Об этом рассказала член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна.

«Группа приедет в период осень — зима этого года. Я не могу назвать конкретные сроки по соображениям безопасности, но поездка, безусловно, планируется. Мы приедем», — отметила она в разговоре с ТАСС.

Она добавила, что список участников из членов Конгресса еще формируется. По ее словам, их будет «достаточное число». Главными же темами обсуждения станут мир, торговля и восстановление российско-американских отношений.

«И я думаю, что всё пройдет по-настоящему хорошо», — заключила Луна.

На Филиппинах на полях мероприятий по линии АСЕАН прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Она продлилась всего 35 минут. Во время саммита они обсудили урегулирование конфликта на Украине, обстановку в Персидском заливе и договорились продолжить контакты, в том числе в рамках международных организаций. Подробнее о встрече рассказали в отдельном материале.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
США Делегация Конгресс Встреча Переговоры
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Комментарии
5
Гость
4 часа
Едут с ревизией))))
Гость
6 часов
На самом деле они будут учится обнулять сроки.
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Гость
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