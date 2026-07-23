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Происшествия Жертвы на воде: в МЧС рассказали, сколько человек утонуло в Ярославской области — статистика

Жертвы на воде: в МЧС рассказали, сколько человек утонуло в Ярославской области — статистика

Публикуем данные за последние годы

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В МЧС по Ярославской области назвали статистику о трагедиях на воде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ МЧС по Ярославской области назвали статистику о трагедиях на воде | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В МЧС по Ярославской области назвали статистику о трагедиях на воде

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лето — пора отдыха на пляже и купального сезона. В жаркую погоду многие стремятся освежиться в прохладных водоемах. Но нужно помнить об осторожности. Ведь порой подобные развлечения на воде заканчиваются трагедиями.

Стало известно, сколько человек тонет в ярославских водоемах из года в год. Корреспонденту 76.RU в Главном управлении МЧС России по Ярославской области назвали статистику с 2023-го по 2026-й.

Больше всего утонувших спасательные службы фиксировали во время купального сезона. В регионе он начинается с 1 июня и заканчивается 31 августа. Летом утонуло:

  • 7 из 12 человек за 2023 год;

  • 12 из 19 человек за 2024 год;

  • 10 из 18 человек за 2025 год;

  • 2 из 4 человек за первое полугодие 2026-го.

Сколько человек утонуло в Ярославской области с 2023 года по 2026-й | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыСколько человек утонуло в Ярославской области с 2023 года по 2026-й | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Сколько человек утонуло в Ярославской области с 2023 года по 2026-й

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские порталы

В Главном управлении МЧС по региону также назвали, сколько происшествий на воде происходило в Ярославской области в целом. К ним относятся те случаи, где пострадали либо утонули люди.

Ситуации бывают разные, например, перевороты лодок, провалы под лед, купание в неположенных местах и прочее. Всего было зафиксировано:

  • 26 случаев в 2024 году (из них 6 человек спасли);

  • 24 случая в 2025 году (спасли 5 человек);

  • 14 случаев за полгода 2026-го (спасли 15 человек).

Телефон экстренных служб «112».

Как обезопасить себя на воде

В МЧС России озвучили несколько правил поведения на воде, которые помогут обезопасить себя.

  • Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18–19 градусов, температура воздуха +20-25 градусов.

  • Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания — ясная безветренная погода, температура воздуха +25 и более градусов.

  • При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги охватывают икроножные мышцы.

    В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог.

    Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги и избавиться от них не удалось, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное — не паниковать.

  • Купаться нужно на официально допущенном к эксплуатации пляже, обычно там есть спасатели и медработники. Будучи в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко.

  • Тем, у кого есть хронические заболевания, приводящие к опасным состояниям здоровья или сопровождающихся приступами (эпилепсия, диабет, астма, инсульт и другие), купаться можно после консультации с врачом и в сопровождении тех, кто сможет оказать первую помощь. Выбирать нужно специально оборудованные места, пляжи и, по возможности, вблизи спасательных постов.

Напомним, в Ярославле запрещено купание на всех городских пляжах, в том числе трех официальных: на Тверицкой, Которосльной и Норской набережной. Полный список, где купание запрещено, публиковали здесь.

Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Штраф за купание в неположенном месте составляет 3000 рублей.

Стали участником или очевидцем происшествия на воде? Пишите в редакцию 76.RU, мы есть в Telegram, «Вконтакте», MAX и «Одноклассниках».

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Статистика Утонувший Водоем Волга Которосль МЧС России
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1 час
А остальные куда делись?
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Тонут по дурости в основном... По пьяни в воду лезут, ныряют в незнакомых местах
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