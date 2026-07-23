Жертвы на воде: в МЧС рассказали, сколько человек утонуло в Ярославской области — статистика

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18–19 градусов, температура воздуха +20-25 градусов.



Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания — ясная безветренная погода, температура воздуха +25 и более градусов.



При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги охватывают икроножные мышцы.



В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог.



Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги и избавиться от них не удалось, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное — не паниковать.



Купаться нужно на официально допущенном к эксплуатации пляже, обычно там есть спасатели и медработники. Будучи в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко.

