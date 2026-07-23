Жертвы на воде: в МЧС рассказали, сколько человек утонуло в Ярославской области — статистика

Лето — пора отдыха на пляже и купального сезона. В жаркую погоду многие стремятся освежиться в прохладных водоемах. Но нужно помнить об осторожности. Ведь порой подобные развлечения на воде заканчиваются трагедиями.
Стало известно, сколько человек тонет в ярославских водоемах из года в год. Корреспонденту 76.RU в Главном управлении МЧС России по Ярославской области назвали статистику с 2023-го по 2026-й.
Больше всего утонувших спасательные службы фиксировали во время купального сезона. В регионе он начинается с 1 июня и заканчивается 31 августа. Летом утонуло:
7 из 12 человек за 2023 год;
12 из 19 человек за 2024 год;
10 из 18 человек за 2025 год;
2 из 4 человек за первое полугодие 2026-го.
В Главном управлении МЧС по региону также назвали, сколько происшествий на воде происходило в Ярославской области в целом. К ним относятся те случаи, где пострадали либо утонули люди.
Ситуации бывают разные, например, перевороты лодок, провалы под лед, купание в неположенных местах и прочее. Всего было зафиксировано:
26 случаев в 2024 году (из них 6 человек спасли);
24 случая в 2025 году (спасли 5 человек);
14 случаев за полгода 2026-го (спасли 15 человек).
Телефон экстренных служб «112».
Как обезопасить себя на воде
В МЧС России озвучили несколько правил поведения на воде, которые помогут обезопасить себя.
Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18–19 градусов, температура воздуха +20-25 градусов.
Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания — ясная безветренная погода, температура воздуха +25 и более градусов.
При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги охватывают икроножные мышцы.
В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог.
Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили ноги и избавиться от них не удалось, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное — не паниковать.
Купаться нужно на официально допущенном к эксплуатации пляже, обычно там есть спасатели и медработники. Будучи в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко.
Тем, у кого есть хронические заболевания, приводящие к опасным состояниям здоровья или сопровождающихся приступами (эпилепсия, диабет, астма, инсульт и другие), купаться можно после консультации с врачом и в сопровождении тех, кто сможет оказать первую помощь. Выбирать нужно специально оборудованные места, пляжи и, по возможности, вблизи спасательных постов.
Напомним, в Ярославле запрещено купание на всех городских пляжах, в том числе трех официальных: на Тверицкой, Которосльной и Норской набережной. Полный список, где купание запрещено, публиковали здесь.
Нарушителей могут привлечь к административной ответственности. Штраф за купание в неположенном месте составляет 3000 рублей.
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