Как обрезать и чем подкормить пионы после цветения — важные правила

Пионам сейчас нужен фосфор и калий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пионы порадовали своим цветением и ароматом и самое время поддержать кусты. Важно не только правильно их обрезать, но и вовремя подкормить. Цветовод объяснила, что сейчас нужно обязательно сделать с кустами.

Как обрезать пионы после цветения

Пионы в первый раз нужно подрезать сразу после цветения. Все семенные коробочки подрезать вглубь куста примерно на 10-15 сантиметров. Не обламывать, а именно подрезать секатором.

«Они будут оттягивать на себя силы куста. Пионы размножаем деленками, а не семенами, — напомнила цветовод Наталья Шевцова. — Коробочки корням совсем не нужны».

Вторая обрезка финальная — проводится осенью. Нужно срезать всю зеленую массу после того как пройдут первые серьезные заморозки.

Чем подкормить пионы после цветения

Перед осенью нужно сделать две подкормки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Наталья Шевцова советует покармливать пионы по листу — это экономит время. Нужно в июле и августе по одному разу опрыскать фосфорно-калийными удобрениями. Перегной стоит вносить весной.

Можно взять монофосфат калия и развести в дозировке 5 грамм на 10 литров. Опрыскать обильно кусты вечером в ясную погоду. Если вносить под корень, то нужно 20 грамм на 10 литров. По 1-2 литра подкормки под каждый куст.