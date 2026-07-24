Риелтор Долиной сам попался на мошенников и остался без квартиры за сотни миллионов. Как его обманули?

Суд вернул квартиру первой хозяйке Источник: Ксения Потеева / FONTANKA.RU

Основатель агентства элитной недвижимости Олег Торбосов лишился недвижимости в Дубае из-за мошенничества прежнего владельца. Его компания участвовала в сделке с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Торбосов покупал квартиру у второго собственника. Тот же в свое время убедил прежнюю владелицу в два раза занизить цену в договоре купли-продажи — с 12 до 6 млн дирхамов (с 256 до 128 млн рублей), чтобы заплатить меньше регистрационных сборов государству.

«Сделка прошла. Отдают ему чек на 6 миллионов. А он едет в банк и отменяет чек. Деньги у него на счету. Квартира у него на руках», — приводит слова Торбосова РИА Новости.

После этого владелец продал квартиру россиянину. Риелтор объяснил, что при покупке проверил жилье и не обнаружил никаких арестов, обременений или судебных запретов. Но когда о махинации стало известно, суд вернул недвижимость первой хозяйке. При этом абсолютно не учитывалось, что собственником апартаментов уже успел стать Торбосов.

«Женщина получила квартиру обратно, человек остался с моими деньгами, а я лишился и квартиры, и денег. Сейчас мы готовим иск. Будем пробовать наложить арест на квартиру», — заключил он.

Клиентка риелтора Лариса Долина попала в скандал со своей недвижимостью также из-за мошенников. В 2024 году артистка продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а деньги передала мнимым сотрудникам правоохранительных органов. Спустя время Долина обратилась в суд с требованием аннулировать сделку по продаже своей квартиры, утверждая, что стала жертвой аферистов.