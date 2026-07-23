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Город Благоустройство площади Юности В центре Ярославля раскурочили популярную площадь: что там происходит

В центре Ярославля раскурочили популярную площадь: что там происходит

На месте обосновались рабочие

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В Ярославле на популярной площади начались ремонтные работы | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле на популярной площади начались ремонтные работы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле на популярной площади начались ремонтные работы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля перекопали площадь Юности. С 20 июля 2026 года началось благоустройство территории.

Площадь оградили железным забором, вход на нее запрещен. Рабочие уже сняли старую плитку, повсюду лежат стройматериалы.

«Не пускают на территорию, сказали, тут строительная площадка, находиться там нельзя», — рассказал редакции читатель 76.RU.

Старую плитку уже сняли | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтарую плитку уже сняли | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Старую плитку уже сняли

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Прошлые сооружения детской площадки тоже убрали | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрошлые сооружения детской площадки тоже убрали | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прошлые сооружения детской площадки тоже убрали

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Повсюду стоят стройматериалы | Источник: Александр Куренной / 76.RUПовсюду стоят стройматериалы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Повсюду стоят стройматериалы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Строители собрались на перерыв | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтроители собрались на перерыв | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Строители собрались на перерыв

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напомним, недавно губернатор региона Михаил Евраев объявлял о начале масштабного благоустройства площади Юности. Там планируют сделать всесезонную площадку с горкой, скалодромом и другими интерактивными элементами.

Власти уже начали искать подрядчиков для ремонтных работ, кто-то уже нанят. Закупок предстоит немало.

  • Ранее нашли подрядчика на поставку шестиметровой фигуры «Птицы Говоруна» и необычной закрытой детской горки — 30,068 млн рублей.

  • Отдельно объявляли закупку на установку шестиметрового трехглавого дракона с телеэкраном в руках, спил существующих деревьев, прокладку кабелей и коммуникаций под землей, укладку тротуарной плитки, установку видеонаблюдения и подсветки — 71 млн.

  • Еще одна закупка касается поставки 6 качелей и 7 мини-каруселей для детской площадки — 6,14 млн рублей.

  • Примечательно, что эти же качели мелькают в новой закупке на поставку лавок и каруселей, а также игрового комплекса с горками, который установят рядом с башней «Птица Говорун» — 35,9 млн рублей.

  • Геопластика и озеленение площади — 27,112 мл рублей.

  • Изготовление и монтаж парклетов (небольшая зона отдыха, в данном случае — деревянные лавки-настилы на возвышении) — 8,496 млн рублей.

  • Изготовление и монтаж шестиметрового дракона со светодиодной подсветкой — 7,908 млн рублей.

Итого потратят свыше 180,5 млн рублей на данный момент. Редакция запросила в мэрии Ярославля общую сумму, заложенную на обновление площади.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

После завершения работ площадь Юности станет современным общественным пространством с безопасной инфраструктурой для отдыха семей с детьми.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Кроме того, стало известно, кто выполнит большую часть работ по благоустройству — компания «ПК Крепыш».

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Все новости по благоустройству площади Юности мы собираем в отдельном сюжете.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Площадь Юности Ремонт Стройка Благоустройство
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Комментарии
131
Гость
15 часов
Один человек строчит,, хвалебные оды и это женцина,
Гость
16 часов
Что значит перекопали идут же работы и об этом уже писали
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