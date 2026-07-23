В центре Ярославля раскурочили популярную площадь: что там происходит

В центре Ярославля перекопали площадь Юности. С 20 июля 2026 года началось благоустройство территории.
Площадь оградили железным забором, вход на нее запрещен. Рабочие уже сняли старую плитку, повсюду лежат стройматериалы.
«Не пускают на территорию, сказали, тут строительная площадка, находиться там нельзя», — рассказал редакции читатель 76.RU.
Напомним, недавно губернатор региона Михаил Евраев объявлял о начале масштабного благоустройства площади Юности. Там планируют сделать всесезонную площадку с горкой, скалодромом и другими интерактивными элементами.
Власти уже начали искать подрядчиков для ремонтных работ, кто-то уже нанят. Закупок предстоит немало.
Ранее нашли подрядчика на поставку шестиметровой фигуры «Птицы Говоруна» и необычной закрытой детской горки — 30,068 млн рублей.
Отдельно объявляли закупку на установку шестиметрового трехглавого дракона с телеэкраном в руках, спил существующих деревьев, прокладку кабелей и коммуникаций под землей, укладку тротуарной плитки, установку видеонаблюдения и подсветки — 71 млн.
Еще одна закупка касается поставки 6 качелей и 7 мини-каруселей для детской площадки — 6,14 млн рублей.
Примечательно, что эти же качели мелькают в новой закупке на поставку лавок и каруселей, а также игрового комплекса с горками, который установят рядом с башней «Птица Говорун» — 35,9 млн рублей.
Геопластика и озеленение площади — 27,112 мл рублей.
Изготовление и монтаж парклетов (небольшая зона отдыха, в данном случае — деревянные лавки-настилы на возвышении) — 8,496 млн рублей.
Изготовление и монтаж шестиметрового дракона со светодиодной подсветкой — 7,908 млн рублей.
Итого потратят свыше 180,5 млн рублей на данный момент. Редакция запросила в мэрии Ярославля общую сумму, заложенную на обновление площади.
После завершения работ площадь Юности станет современным общественным пространством с безопасной инфраструктурой для отдыха семей с детьми.
Кроме того, стало известно, кто выполнит большую часть работ по благоустройству — компания «ПК Крепыш».
Все новости по благоустройству площади Юности мы собираем в отдельном сюжете.