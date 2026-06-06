«Лучше всякого психотерапевта»: каким увидела Бали туристка из Ярославля. Видео

Туристка из Ярославля рассказала об особенностях отдыха на Бали Источник: Городские медиа

Туристка из Ярославля Елена Михеева в этом году побывала на Бали и откровенно рассказала о плюсах и минусах отдыха на этом экзотическом курорте.

Елену порадовала теплая погода и роскошные пейзажи. Не испортило ситуацию даже то, что поездка путешественницы выпала на сезон дождей.

— Дожди вообще не мешали. Во-первых, они кратковременные. Во-вторых, они снижали степень жары. В-третьих, в это время меньше туристов, — пояснила в беседе с 76.RU Елена.

Туристку впечатлили встречи с экзотическими животными, которых можно было подержать и погладить.

— У нас была остановка у местных жителей, чтобы мы смогли вдоволь потискать этих милых пупсиков. Лювак, питоны, летучие лисы, совы… Лювак и летучие лисы ласковые, мимимишные. Питоны — особая история. Огромные, тяжелые, немного страшно, но в целом клевое ощущение. Летучая мышка оказалась на мое удивление очень приятным существом, любознательная, ласковая. Столько эмоций, лучше всякого психотерапевта, — поделилась Елена.

А еще ярославну впечатлило восхождение на вулкан Иджен на острове Ява. Это место вызывает противоречивые чувства у туристов.

— Вулкан действующий. Там расположено самое серное озеро на планете — Кавах Иджен. На склонах каждый день работают люди, которые вручную ломами и корзинами добывают серу. Они тянут на себе эту ношу из кратера, при этом дыша вредными парами и безвозвратно оставляя на дне того самого кратера свое здоровье. Продолжительность их жизни — в среднем 50 лет, так как это сверхтоксичная работа. Мы сами ощутили этот жесткий запах серы, когда ветер поднимался. И сразу надевали респираторы. Само озеро удивительного бирюзового цвета. Да, это смертельная красота. В прямом смысле слова. Были случаи гибели людей: любопытные и неосторожные туристы ради красивого кадра теряли бдительность и срывались вниз, а это всё — смерть без вариантов. Оно завораживает, пугает, восхищает, — рассказала Елена.

Из особенностей курорта, к которому нужно быть готовым путешественникам, Елена назвала медлительность местных жителей.

— Видно, что они улыбаются тебе искренне, от души, а не для галочки. Но если их начинаешь торопить, то они нервничают и косячат. К этой медлительности нужно быть готовым. Если ты идешь в ресторан, то нужно спокойно отнестись к тому, что придется подождать. Там девиз такой: приехал — расслабляйся, — говорит Елена.