«Если бы сын был жив». Кладовщица из больницы, выигравшая треть миллиарда в лотерее, рассказала о себе — первое интервью

Татьяна всё еще не может поверить, что победила Источник: Татьяна Бутакова / vk.com

Победительницей новогодней лотереи стала Татьяна Бутакова из Тюмени. Она выиграла 333,3 млн рублей, купив несколько десятков билетов. Редакция 72.RU расспросила ее, как всё произошло, а также узнали эмоции ее близких.

Татьяна действительно работает кладовщиком в одной из больниц города. Вопреки заверениям организаторов о том, что победитель не нашелся, Татьяна рассказала 72.RU, что пришла за своим призом уже 2 января. Однако вылететь в Москву за наградой смогла только недавно.

«Приз отдают в течение полугода, поэтому мы еще вообще никак на это не реагируем, еще не знаем, на самом деле это будет или нет», — поделилась с журналистом 72.RU шокированная Татьяна. Она признается, что до сих пор не может поверить в произошедшее.

Покупка билетов всегда была традицией в семье Бутаковых — их скупали на Новый год, 8 марта и в другие праздничные даты. До этого им уже попадались выигрышные билеты, но на совсем маленькие суммы. В этот раз Татьяна с мужем взяли несколько десятков лотерейных билетов, и один из них оказался счастливым.

К несчастью, не все члены семьи смогли разделить с ней эту радость. В мае прошлого года Татьяна потеряла на СВО сына.

«У меня только муж, так как сын погиб на СВО. Такая была бы радость, если бы он живой был, были бы какие-то мечты, на что потратить. А сейчас я как-то пока еще [не знаю]. Радости такой не было», — призналась Татьяна журналисту 72.RU.

На что потратить выигранные средства, наша героиня пока не знает. Скорее всего, улучшит жилищные условия и поможет друзьям и близким, а еще съездит с мужем куда-нибудь. Но об этом предпочитает не рассуждать, так как приз еще не получила.