«Если бы сын был жив». Кладовщица из больницы, выигравшая треть миллиарда в лотерее, рассказала о себе — первое интервью

Победительницей новогодней лотереи стала Татьяна Бутакова из Тюмени. Она выиграла 333,3 млн рублей, купив несколько десятков билетов. Редакция 72.RU расспросила ее, как всё произошло, а также узнали эмоции ее близких.
Татьяна действительно работает кладовщиком в одной из больниц города. Вопреки заверениям организаторов о том, что победитель не нашелся, Татьяна рассказала 72.RU, что пришла за своим призом уже 2 января. Однако вылететь в Москву за наградой смогла только недавно.
«Приз отдают в течение полугода, поэтому мы еще вообще никак на это не реагируем, еще не знаем, на самом деле это будет или нет», — поделилась с журналистом 72.RU шокированная Татьяна. Она признается, что до сих пор не может поверить в произошедшее.
Покупка билетов всегда была традицией в семье Бутаковых — их скупали на Новый год, 8 марта и в другие праздничные даты. До этого им уже попадались выигрышные билеты, но на совсем маленькие суммы. В этот раз Татьяна с мужем взяли несколько десятков лотерейных билетов, и один из них оказался счастливым.
К несчастью, не все члены семьи смогли разделить с ней эту радость. В мае прошлого года Татьяна потеряла на СВО сына.
«У меня только муж, так как сын погиб на СВО. Такая была бы радость, если бы он живой был, были бы какие-то мечты, на что потратить. А сейчас я как-то пока еще [не знаю]. Радости такой не было», — призналась Татьяна журналисту 72.RU.
На что потратить выигранные средства, наша героиня пока не знает. Скорее всего, улучшит жилищные условия и поможет друзьям и близким, а еще съездит с мужем куда-нибудь. Но об этом предпочитает не рассуждать, так как приз еще не получила.
Ранее мы писали, что Татьяна Бутакова станет счастливой обладательницей 260 млн рублей. Она поделилась, что благодаря выигрышу сможет позволить себе работать поменьше или сделать паузу, чтобы пожить в более спокойном ритме, а затем найти дело по душе.
