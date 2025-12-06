Долина поняла, что выиграла суд, но проиграла в главном, объединив всю страну против себя. А кто в плюсе?

Главней всего погода в доме, который удалось отбить? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В то время как мировые державы ломают копья над вопросами украинского урегулирования, антироссийских санкций и глобального экономического кризиса, в России внимание общественности полностью переключилось на беспрецедентный скандал вокруг имени народной артистки Ларисы Долиной.

События, связанные со сделкой по продаже квартиры певицы, вызвали «эффект Долиной», который, по оценкам Ассоциации блогеров и агентств (АБА), стал самым обсуждаемым и резонансным событием в российской медиасфере в 2025 году. Совокупные охваты публикаций, посвященных этой истории, уже приблизились к ошеломляющим 100 миллионам просмотров.

Скандал достиг и наивысшего, государственного уровня. Долину пригласили в Госдуму — 17 декабря она примет участие в заседании круглого стола, посвященного обсуждению правовых механизмов защиты участников сделок на рынке вторичного жилья. Инициатором этого приглашения стал депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, который оперативно отреагировал на общественный резонанс, создав антикризисную рабочую группу по защите прав граждан при сделках с недвижимостью.

Между тем «эффект Долиной» для нее самой пока обернулся, похоже, ощутимыми потерями. На одной из популярных онлайн-платформ плодятся петиции, призывающие к «отмене» артистки. Кроме волны хейта и отмены выступлений и концертов Долиной, на днях Фонд культурных инициатив отклонил заявку проекта дочери певицы «Музкульт» на грант в размере 76 миллионов рублей. Эти средства предназначались для программы по поиску и поддержке новых талантов в 2026 году.

А тут еще и юбилейный сезон шоу «Три аккорда», в котором были заявлены Лариса Долина, Нонна Гришаева, Александр Маршал, перенесли. Премьера должна была состояться 7 декабря, следует из анонса, сохранившегося в соцсетях Первого канала.

Лариса Долина решила сама остановить эту волну «отмены», поняв, что потеряет гораздо больше, и заявила на Первом канале, что вернет деньги Полине Лурье. Тут же вернули и «Три аккорда» в программу.

А мы решили посмотреть, почему Долина в один момент стала объединяющей силой для всей страны. Подробности — в материале MSK1.RU.

Сегодня — Долина, завтра — любой другой продавец

В беседе с MSK1.RU адвокат Надежда Швырева, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры», говорит, что решение по «делу Долиной» — это удар по основам гражданского права.

«Суд признал сделку недействительной из-за „существенного заблуждения“ Долиной и при этом не применил двустороннюю реституцию. Результат: квартира возвращена продавцу, покупательница — без квартиры, без денег. Закон требует, чтобы заблуждение продавца было распознаваемым для покупателя. Но покупательница квартиры никак не могла догадаться о состоянии Долиной. Суд этот ключевой элемент попросту проигнорировал. Кроме того, суд фактически освободил Долину от обязанности компенсировать убытки покупательнице квартиры. Баланс прав сторон нарушился: сегодня — Долина, завтра — любой другой продавец, — объясняет Швырева.

По словам Швыревой, решение по «делу Долиной» (даже с учетом того, что в России не прецедентное право) уже спровоцировало «эпидемию исков» по всей стране. Теперь, если продавец заявит, что его обманули мошенники при совершении сделки, он может попытаться вернуть имущество назад, даже если покупатель был добросовестным.

«Каждый себя представил на месте этой несчастной женщины»

После того как дело Долиной прогремело на всю страну, в Госдуме разработали пакет законодательных изменений, направленных на защиту прав собственников квартир. Разработчиком пакета стал депутат Госдумы Ярослав Нилов, MSK1.RU поговорил с ним.

— Цель поправок одна — обеспечить механизм, чтобы в том случае, если сделка расторгается, право собственности [на жилье] возвращалось только тогда, когда деньги возвращаются. То есть, чтобы реституция работала в полном объеме, — говорит Нилов. — Второе предложение: чтобы Росреестр дополнительно проверял на дееспособность тех, кто продает недвижимость, и на предмет нахождения в списках неврологического диспансера.

— А как думаете, почему вообще история с Долиной так «выстрелила», что дошла даже до федерального парламента?

— В обществе очень высокий запрос на справедливость. И каждый себя представил на месте это несчастный женщины, покупательницы квартиры Долиной, которая осталась и без денег, и без недвижимости. Ведь сколько вопросов, связанных с теми гражданами, которые потеряли деньги, взяли ипотеку, а платят сейчас за воздух и стали невольными заложниками ситуации подобных судебных решений.

А пока выигрывают от всего происходящего сегодня застройщики. Посмотрите, риелторы разводят руками: упали цены на недвижимость вторичную, люди просто боятся покупать. Поэтому люди начали реагировать, высказывать свое мнение. Эта ситуация, которая всколыхнула всю страну, надеюсь, даст возможность быстрее предусмотреть механизм, чтобы право собственности, гарантированное Конституцией, было защищено.