«Уволился и два месяца искал кузницу»: история мастера, кованые светильники и посуда которого разлетаются по миру

Владимир Кашин превращает металл в авторские вещи. Слева — его блюдо с крабом для морского ресторана, справа — эффектный светильник-жук Источник: личный архив Владимира Кашина

Пермяк Владимир Кашин учился на адвоката и даже успел поработать в суде, но вот уже 20 лет в своей кузнице он создает необычную посуду, которую покупают рестораны, футуристические светильники и настенные часы, мебель и люстры, по своему стилю похожие на средневековые. А однажды для Дягилевского фестиваля мастер выковал семиглавую трубу из латуни Septemairis длиной 13 метров. Наши коллеги из 59.RU пообщались с Владимиром Кашиным о его творчестве, выборе профессии и самых любимых изделиях. Передумал быть юристом Владимиру Кашину 40 лет. Полжизни он занимается укрощением металла. Но кузнецом Владимир стал далеко не сразу. Его отец и дед — юристы, мама — подполковник МВД. Поэтому родители настояли, чтобы и сын получил образование адвоката. После юридического техникума и армии Владимир работал секретарем суда, менеджером по продажам, охранником, педагогом дополнительного образования… «А потом в какой-то момент, просто сидя на работе, я подумал, что занимаюсь не своим делом, хочется делать то, что оставит след, и отвечать за результаты своего труда. То есть видеть свой труд в его физическом выражении, — рассказывает собеседник. — И всё, возникла мысль: я хочу стать кузнецом. На следующий день я, собственно, уволился с работы и два месяца искал кузницу , чтобы там учиться навыкам профессии».

Владимир в своей мастерской Источник: личный архив Владимира Кашина

Ближайшие два месяца Владимир трудился подмастерьем кузнеца. Постепенно он освоил «горячие работы», природу металла, а через три года решился открыть собственную мастерскую Gray Foxе (переводится как «седой лис»). «Foxe, конечно, написано с ошибкой, но это тот случай, когда ошибка дизайнера намертво прилипла к названию, а я не стал менять», — смеется Владимир. Что заказывают В своей работе Владимир открыт к экспериментам и работает с разными материалами: цветными металлами, латунью, нержавейкой, медью. Металлы он сочетает со стеклом, керамикой, деревом. «Эскизы будущего изделия я чаще всего делаю сам. Если нужно, подключаем художника, который прорисовывает все детали. Если мы работаем с дизайнером, то у дизайнера уже есть свой авторский взгляд, — рассказывает собеседник. — Работать в союзе тоже интересно, если есть полное взаимопонимание ». Для интерьера Владимир создает штучные вещи. Например, светильники с кусковым стеклом — все они уехали в США. Другие светильники в виде объемных металлических жуков отправились во Францию.

«Сейчас с дизайнером мы готовим авторские светильники, каждый стоит сто тысяч рублей, — отметил Владимир. — Над каждым изделием приходится сидеть не один день». Одним из необычных заказов были наборы металлических блюд, которые держат ювелирно выкованные крабы, их Владимир сделал для ресторана в Красноярске. Одно такое блюдо стоит 49 тысяч рублей, а чтобы изготовить его, у Владимира уходила неделя . Всего он выковал 12 комплектов таких блюд.

Крабы — главная фишка таких блюд Источник: личный архив Владимира Кашина Готовое блюдо Источник: личный архив Владимира Кашина

«Авторскую посуду делаю не так часто, ее сложнее продавать, делаю только на заказ», — отмечает Владимир. С удовольствием Владимир делает настенные часы, но их покупают очень редко. Кузнец признается, что некоторые изделия творит для собственного удовольствия, чтобы реализовать фантазию. «Однажды изготовил часы, потом решил выставить на продажу, они уехали к заказчику в Германию», — вспоминает кузнец. Занимается Владимир и ковкой мебели. У него заказывают журнальные столики из металла и стекла, а также торшеры.

С 2019 по 2023 год Владимир жил в Феодосии. Там он делал городские малые скульптуры и подарил их дворику Архитектора. Ковал декоративные ограждения, посуду и даже холодное оружие из дамасской стали: ножи, мечи и кинжалы. Потом Владимир вернулся в Пермь.

Мастер признается, что очень любит работать с текстурами. «Можно сочетать разные материалы, добиваясь различных свойств, — делится кузнец. — Сочетая стекло, ты можешь добиться интересной игры света. Полированная нержавейка дает преломление этого света, вообще создает потрясающие цветовые разводы. Это мягкость, медитация с текстурами. Мечтаю поработать с титаном. Он как пластилин, потрясающе легкий, он практически не ржавеет, у него шикарные декоративные свойства».

Стихия огня и металла Источник: личный архив Владимира Кашина

Владимир признается, что доход кузнеца не всегда стабильный, всё зависит от заказов. Были периоды, когда мастер делал строительные скобы, потому что не было другой работы. «В Перми мало кузнецов, многие мастерские закрылись, — говорит собеседник. — Это связано с тем, что появились станки холодной ковки. Какие-то завитушки и стандартные элементы ковки эти станки делают серийно. Остались только кузницы высокого класса, где подходят к процессу творчески, работают со сложными текстурами. То есть конкуренция среди кузнецов сейчас минимальная». Собеседник делится, что сейчас чаще работает в союзе с дизайнерами для конкретных проектов. «С дизайнерами удобнее работать, плюс заказы поступают благодаря рекомендациям, — отмечает Владимир. — Сейчас не даю никакой рекламы. Приходят только люди, которые точно знают, чего они хотят. А дизайнеры — еще один „фильтр“». Эксперимент для Дягилевского фестиваля и завода Шпагина В мае 2019 года Владимир создал уникальный музыкальный инструмент Septemairis. Это была семиглавая труба из латуни и меди, похожая на медузу. Длина самой большой трубы составила 13 метров . Septemairis заказали для Дягилевского фестиваля. На огромной трубе-«медузе» сыграл музыкант оркестра musicaAeterna Иван Сватковский. Над образом инструмента поработала художница Анастасия Вайнер.

Музыкант оркестра musicaAeterna Иван Сватковский играет на трубе-«медузе» Источник: личный архив Владимира Кашина Трубы буквально обвивают музыканта Источник: личный архив Владимира Кашина

«Когда я ковал эти трубы, мне приходилось прямо ювелирно рассчитывать их длину, как там можно загнуть трубу, чтобы был нужный звук, — вспоминает Владимир. — Я брал учебники по звуку, изучал, как вообще изготавливаются музыкальные инструменты . То есть было полное погружение во всё это». Другим ярким экспериментом в творчестве Владимира стала работа с материалами с завода Шпагина. Напомним, здесь сделали выставочную площадку, а завод по ремонту железнодорожного транспорта здесь закрыли. Осталось много обрезков железа, остатков железнодорожной техники, по сути, строительный мусор. Но именно из этого мусора кузнец Владимир Кашин создал скульптуры малой формы — древо и фигуру ящера. Ими украсили территорию завода Шпагина. «Задача была показать, что это место имело какой-то заводской статус, его память еще продолжает жить», — поделился кузнец.

Этого ящера Владимир сделал из железнодорожного металлолома, который оставили бывшие рабочие завода Шпагина Источник: личный архив Владимира Кашина

Также Владимир сотрудничал с МВД и проводил в своей кузнице мастер-классы для трудных подростков. Владимир мечтает сделать скульптуру по мотивам картины художника Петра Фролова «Весна над городом». Уже готов эскиз скульптуры: это девушка, шагающая над городом, сделала его Наталья Третьякова. Скульптуру планировалось поставить во дворике ТЮЗа, но пока не нашлось денег.

Владимир планирует сделать по этому эскизу скульптуру весны Источник: личный архив Владимира Кашина, автор эскиза — Наталья Третьякова