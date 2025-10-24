«Дальнобой с усами кричит: „Давай подвезу!“» Россиянка в одиночку отправилась на велосипеде в Японию

Ксения проехала уже 3400 километров Источник: Надежда Александрова / E1.RU

Ксения Дементьева бросила работу в крупной уральской компании и в одиночку отправилась в путешествие до Японии. Она едет через полстраны на велосипеде. Как проходит необычное приключение девушки — смотрите в коротком видео чуть выше.

Ксения выехала из Екатеринбурга в начале июля, она уже больше 60 дней в пути. Ей не страшны ни дождь, ни холод, ни жара.

С собой у путешественницы внушительный багаж с палаткой, спальником, сменной одеждой и запасом еды. Но иногда она снимает квартиры в крупных городах или останавливается у друзей или незнакомцев.

Велопутешественница ездит по обочине вдоль дороги. Водители часто подбадривают ее.