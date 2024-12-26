Введут плату за проезд по городу: в Ярославской области изменится стоимость билетов в электричках

В Ярославской области повысится стоимость проезда на электричках Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области повысится стоимость проезда на пригородных электричках. Соответсвующее постановление 20 декабря подписала региональный министр тарифного регулирования Мария Сачкова.

Пригородные электрички

Согласно документу, стоимость проезда с 1 января 2025 года вырастет с 4,41 до 4,67 рубля за километр. При этом власти предусмотрели порядок округления стоимости поездки в зависимости от расстояния.

— Стоимость проезда устанавливается кратной 1 рублю. Суммы до 50 копеек отбрасываются, а от 50 копеек и более округляются до 1 рубля, — пояснили в министерстве.

Кроме того, увеличится плата за проезд в электричках, обслуживающихся Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и проходящих через Ярославскую область. Тариф в таких поездах на территории Ярославского региона составит 4,53 рубля вместо 4,28 рубля за километр.

«Чайка» тоже подорожает

Также установлен новый тариф для экспресс-поезда «Чайка» на маршруте «Ярославль — Рыбинск». С 1 января 2025 года плата здесь вырастет с 290 до 320 рублей за разовую поездку.

Новый тариф на проезд по городу

Отдельно власти ввели новый вид тарифов — на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом между станциями и остановками, находящимися в черте Ярославля (Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка, Липовая Гора). Плата за проезд здесь с 1 января будет фиксированной и составит 38 рублей за разовую поездку.

— В границы действия единого городского тарифа попадают участки маршрутов пригородного железнодорожного сообщения, ограниченные станциями Молот, Филино, Липовая Гора и Раздолье. В зимний период единый тариф распространится на 33 поезда, в летнее — на 36. Применение системы фиксированной цены на проезд будет способствовать интеграции железнодорожных перевозок в городскую среду и систему общественного транспорта областного центра. Это снизит нагрузку на улично-дорожную сеть в часы «пик», повысит комфорт и безопасность поездок. Так, добраться из Заволжского района во Фрунзенский можно менее чем за 40 минут без пробок и по четкому графику, — прокомментировали в пресс-службе СЖД.

Напомним, в Ярославле собираются создать так называемое «легкое метро» с городскими электричками, которые соединят разные районы. Проект анонсировал губернатор региона Михаил Евраев. Первые пробные маршруты должны заработать в течение ближайшего года.