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Дороги и транспорт «Должны быть специальные поезда»: «легкое метро» в Ярославле усовершенствуют

«Должны быть специальные поезда»: «легкое метро» в Ярославле усовершенствуют

Губернатор рассказал о планах по развитию нового транспортного проекта

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20 комментариев

Пока подвижной состав ярославского «легкое метро» — это обычные пригородные электрички

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о развитии «легкого метро» в Ярославле. По словам главы региона, проект пока находится на начальном этапе. Первым шагом в реализации идеи по его созданию стало введение городского тарифа — 38 рублей — при проезде между станциями внутри городской черты.

— «Легкое метро» — это целый комплекс мероприятий. Должны быть специальные поезда. Станции нужно привести в порядок. И только тогда можно будет сказать, что «легкое метро» появилось. Если все будет нормально, то во второй половине года начнем. Будем обязательно информировать жителей об этом. Но это пока планы во многом зависят от инвестиционной программы РЖД, — рассказал Михаил Евраев в интервью «Вести. Ярославль».

Напомним, запуск так называемого «легкого метро» в Ярославле в ноябре 2024 года анонсировал губернатор Михаил Евраев. Это уже существующая сеть железнодорожных станций внутри Ярославля, между которыми курсируют пригородные поезда. С 1 января 2025 года власти установили здесь городской тариф на проезд — 38 рублей. В проект попали станции Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка, Липовая Гора. Также в список должна войти новая железнодорожная станция, которая строится в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе.

Мы протестировали одну из «веток» «легкого метро», доехав за 15 минут из-за Волги на Ярославль-Главный.

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Комментарии
21
Гость
1 час
Не надо изобретать то, что неосуществимо. Железнодорожные пути у нас проходят далеко от жилой застройки, особенно в Брагино. Пассажиропоток обеспечен не будет, т.к. в городе четко есть утренние и вечерние потоки, днем, в отличие от Москвы или Петербурга, едут мало. Разве только с Липовой можно до Главного набрать пассажиров. Потом, у РЖД и так графики плотные, чтобы в них встраивать какое-то метро, пусть даже в оставшиеся неудобные окна. Кто-то подкинул Евраеву глупую идею. Сразу видно, что не местные, не понимают кто куда в городе едет.
Гость
1 час
Представляю прутья люди на станцию на легкое метро, например молот, а там грузовой состав перекрыл пути, и народ полез под вагонами или пошёл обходить. А вечером по лужам, мимо бывшего холодмаша , по темноте по скользким путям мимо кусов где тусуется брагинская алкашня и гопники до ближайшей остановки 700 метров
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