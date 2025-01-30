«Должны быть специальные поезда»: «легкое метро» в Ярославле усовершенствуют

Пока подвижной состав ярославского «легкое метро» — это обычные пригородные электрички Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о развитии «легкого метро» в Ярославле. По словам главы региона, проект пока находится на начальном этапе. Первым шагом в реализации идеи по его созданию стало введение городского тарифа — 38 рублей — при проезде между станциями внутри городской черты.

— «Легкое метро» — это целый комплекс мероприятий. Должны быть специальные поезда. Станции нужно привести в порядок. И только тогда можно будет сказать, что «легкое метро» появилось. Если все будет нормально, то во второй половине года начнем. Будем обязательно информировать жителей об этом. Но это пока планы во многом зависят от инвестиционной программы РЖД, — рассказал Михаил Евраев в интервью «Вести. Ярославль».

Напомним, запуск так называемого «легкого метро» в Ярославле в ноябре 2024 года анонсировал губернатор Михаил Евраев. Это уже существующая сеть железнодорожных станций внутри Ярославля, между которыми курсируют пригородные поезда. С 1 января 2025 года власти установили здесь городской тариф на проезд — 38 рублей. В проект попали станции Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка, Липовая Гора. Также в список должна войти новая железнодорожная станция, которая строится в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе.