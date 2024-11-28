«В планах пустить электрички»: в Ярославле появится «легкое метро» на 12 станций

В Ярославле планируют организовать «легкое метро» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле появится «легкое метро». Проект анонсировал губернатор региона Михаил Евраев в интервью программе «Вести. Ярославль» на телеканале «Россия 1». Это будут так называемые городские электрички, которые соединят разные районы Ярославля. По словам главы области, уже состоялись предварительные переговоры по этой теме с представителями РЖД.

— Мы с коллегами обсудили проект по созданию «легкого метро» в Ярославле. Я очень рассчитываю, что мы на него в ближайшее время будем выходить. У нас есть порядка 12 станций в Ярославле, которые мы будем с коллегами вместе приводить в порядок: и подходы к ним, и сами станции. В планах — пустить электрички. Специальные городские электрички, которые будут связующими между этими станциями. Небольшие, по 3 — 4 вагона. Именно городские электрички, с городским тарифом, — рассказал Евраев.

Первые пробные маршруты могут заработать в течение ближайшего года.

Напомним, о том, что в Ярославле может появиться наземное метро в апреле этого года сообщал мэр города Артем Молчанов. По его словам, началом проекта должна стать новая железнодорожная станция в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе.

Глава Ярославля отметил, что открытие станции на участке Дунайка — Ярославль позволит разгрузить трафик во Фрунзенском районе, жители смогут без пробок добраться из отдаленных районов до центра, до других частей города и обратно.