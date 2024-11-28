НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 757мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Подорожали квартиры
Кто строит новую Россию
Горячие печки в автобусах
Новый микрорайон
Закрыли детсад
Кто организовал вечеринку с давкой
Расторгнут ли контракты с перевозчиками?
Подорожает школьное питание
Застройка в спальном районе
Дороги и транспорт «В планах пустить электрички»: в Ярославле появится «легкое метро» на 12 станций

«В планах пустить электрички»: в Ярославле появится «легкое метро» на 12 станций

Об этом сообщил губернатор региона

1 254
33 комментария

В Ярославле планируют организовать «легкое метро»

Источник:

В Ярославле появится «легкое метро». Проект анонсировал губернатор региона Михаил Евраев в интервью программе «Вести. Ярославль» на телеканале «Россия 1». Это будут так называемые городские электрички, которые соединят разные районы Ярославля. По словам главы области, уже состоялись предварительные переговоры по этой теме с представителями РЖД.

— Мы с коллегами обсудили проект по созданию «легкого метро» в Ярославле. Я очень рассчитываю, что мы на него в ближайшее время будем выходить. У нас есть порядка 12 станций в Ярославле, которые мы будем с коллегами вместе приводить в порядок: и подходы к ним, и сами станции. В планах — пустить электрички. Специальные городские электрички, которые будут связующими между этими станциями. Небольшие, по 3 — 4 вагона. Именно городские электрички, с городским тарифом, — рассказал Евраев.

Первые пробные маршруты могут заработать в течение ближайшего года.

Напомним, о том, что в Ярославле может появиться наземное метро в апреле этого года сообщал мэр города Артем Молчанов. По его словам, началом проекта должна стать новая железнодорожная станция в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе.

Глава Ярославля отметил, что открытие станции на участке Дунайка — Ярославль позволит разгрузить трафик во Фрунзенском районе, жители смогут без пробок добраться из отдаленных районов до центра, до других частей города и обратно.

Как вам идея?

Отлично!
Хорошо бы, но сомневаюсь, что это реализуют
Мне не нравится предложение
Затрудняюсь ответить
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Легкое метро Электрички Транспорт Общественный транспорт РЖД
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
33
Гость
39 минут
- Будьте добры помедленнее, я записываю… Шурик.
Гость
43 минуты
Ну идея хорошая, осталось только нарисовать красивый план с картинкой и что нибудь продать в городе, чтобы были деньги хотя бы чтобы заплатить за план
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пугает скорость вербовки срочников»: журналист — о шквале обращений от родителей солдат
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление