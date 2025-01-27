Домчали за 15 минут: как мы проехали на «легком метро» из Заволги в центр, минуя пробки

Корреспонденты 76.RU протестировали «легкое метро» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 1 января 2025 года в Ярославле появилось так называемое «легкое метро». Теперь между железнодорожными станциями внутри города можно кататься по городскому тарифу — за 38 рублей. Власти отмечали, что для кого-то это может стать альтернативой привычным автобусам, троллейбусам и трамваям.

Мы решили протестировать «легкое метро» и проехать отрезок от станции Филино в Заволжском районе до Ярославля-Главного. Часто заволжане стоят в пробках, а тут светит шанс объехать заторы и сразу оказаться почти в центре города!

Желающих уехать мало

Добраться до станции Филино можно с двух автобусных остановок: с одной стороны железной дороги находится остановка «Улица Красноборская» на проспекте Авиаторов, с другой — «Улица Алмазная». Мы шли с проспекта Авиаторов. Здесь до станции метров триста по частному сектору. В конце, у рельсов, находится билетная касса. Желающих уехать со станции Филино в 09:40, кроме нас, не было.

Желающих уехать на станции не было Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Подходим к кассе. Как и обещано, за билеты с нас берут по 38 рублей. Если бы городской тариф не действовал, то заплатить за поездку пришлось бы по 51 рублю (исходя из действующего сейчас на пригородных электричках тарифа — 4,67 рубля за километр). Оплатить, кстати, можно и картой, и наличными — на выбор (в отличие от городского транспорта, где с 1 января наличку отменили).

— Много у вас пассажиров ездит отсюда в сторону Ярославля? — спросили мы у кассира.

— Не очень. На утренний поезд человек 10 бывает. В остальное время еще меньше. Нельзя сказать, что после введения городского тарифа народа прибавилось. Кто ездил, тот так и ездит, — ответила она.

Наш поезд с Филино на Ярославль-Главный уезжает в 09:40 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Под стук колес и объявления про безопасность

За несколько минут до прибытия электрички компанию нам на перроне составил только один молодой человек. Он представился Никитой.

— Я сам на железной дороге работаю. Еду по рабочим вопросам до Депо, — рассказал он.

Никита — единственный, кто сел с нами в электричку на станции Филино Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











От Филино электрички в сторону Ярославля отходят пять раз в день: в 06:25 (Данилов — Телишево), в 08:34 (Филино — Кострома), в 09:40, 15:21, 19:03 (Данилов — Ярославль-Главный). До Филино со стороны Ярославля-Главного столько же рейсов: в 07:00, 16:23 (Ярославль-Главный — Данилов), в 08:06 (Рязанцево — Филино), в 08:40 (Телищево — Данилов), 20:18 (Александров-1 — Данилов).

Наша электричка прибыла точно по расписанию — и это ее огромный плюс по сравнению с автобусами, которые из-за пробок, поломок и отсутствия водителей далеко не всегда соблюдают расписание. Еще одно неоспоримое преимущество «легкого метро» — здесь свободно, в отличие от утренних автобусов. Поезд состоит из четырех вагонов. В каждом около 100 мест. При этом в нашем вагоне сидело человек десять, в соседнем — вообще никого.

Пассажиров очень мало Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Народ в пути развлекается тем, что смотрит в телефоны или в окно. Периодически в вагонах включают минутные информационные аудиосообщения. Мы за время нашей поездки послушали два — о правилах пожарной безопасности и как себя вести на железной дороге.

Из-за Волги до центра за 15 минут

Вскоре к нам подошла инспектор, которая проверяла билеты. Разговорились.

— С Филино мало народа ездит, — подтвердила она то, что мы уже слышали от кассира на станции. — А вот с Липовой Горы многие едут на учебу, на работу. Там вагоны почти полностью заполняются.

Между Филино и Ярославлем-Главным еще две остановки — Приволжье и Депо. На них никто в электричку не сел.

По пути следования народа в электричке не прибавилось Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Из-за Волги до Ярославля-Главного мы домчали буквально за 15 минут. В принципе ставим этому виду транспорта зачет. Но у электричек есть один существенный минус — они ходят гораздо реже автобусов. Поэтому воспользоваться ими как городским транспортом смогут только те, кому это удобно по времени.

По времени наш путь занял 15 минут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Напомним, запуск так называемого «легкого метро» в Ярославле в ноябре 2024 года анонсировал губернатор Михаил Евраев. На самом деле это уже существующая сеть железнодорожных станций внутри Ярославля, между которыми курсируют пригородные поезда. С 1 января 2025 года власти установили здесь городской тариф на проезд — 38 рублей. В проект попали станции Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка, Липовая Гора. Также в список должна войти новая железнодорожная станция, которая строится в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе.

В зимний период новый тариф действует на 33 поездах, летом будет 36.

Ярославцы составили схему «легкого метро» Источник: «Общественный транспорт Ярославля» / Vk.com