С окраины в центр — за 22 минуты: как мы проехали пол-Ярославля без пробок на «легком метро»

С 1 января 2025 года в Ярославле запустили так называемое «легкое метро». Это железнодорожная сеть внутри городской черты. Подвижным составом «метро» служат обычные пригородные электрички, а остановками — платформы. Но для тех, кто передвигается по железной дороге внутри Ярославля, стоимость проезда берется не с километража пути, а составляет фиксированную сумму, как в обычном городском транспорте, — 38 рублей. Власти считают, что «легкое метро» может стать альтернативой автобусам, троллейбусам и трамваям.
Мы уже протестировали одну из веток «легкого метро» — от станции Филино в Заволжском районе до Ярославля-Главного. А теперь решили проехать по другому направлению — от Липовой Горы до Ярославля-Главного.
Проспект Фрунзе, Московский проспект — одни из самых перегруженных городских дорог. Практически каждый день утром и вечером здесь собираются пробки. Объехать заторы на электричке кажется хорошей затеей.
Самые востребованные — утренние электрички
Подъезжаем к станции Липовая Гора в начале одиннадцатого утра. Наша цель — электричка из Костромы в 10:27. Кассы на платформе нет, поэтому тратить время на покупку билетов не надо — оплатить проезд можно уже в вагоне.
Сначала мы ждали электричку в полном одиночестве. Но буквально за пять минут до прибытия поезда на платформу подошли еще несколько человек. Один из них — Сергей. Как оказалось, он сам работает на железной дороге.
— Я живу недалеко отсюда. Езжу на работу на Ярославль-Главный. Сегодня попозже. А обычно выхожу между шестью и семью часами утра. У меня под боком и железнодорожная платформа, и автобусная остановка. Причем и автобус, и электричка приезжают почти одновременно: автобус в 06:30, электричка — в 06:45. До Ярославля-Главного они тоже доезжают в одно и то же время. Поэтому я то на автобусе, то на электричке езжу. Если, например, на улице холодно, то прыгаю в автобус, который чуть раньше приходит. А когда не тороплюсь, пользуюсь электричкой, — рассказал он.
С Липовой Горы уехать на электричке в сторону Ярославля можно в 06:45 (Нерехта — Депо), в 07:47 (Телищево — Данилов), 10:27 (Кострома-Новая — Ярославль-Главный), 19:21 (Кострома-Новая — Депо, все дни кроме четверга), 19:21 (Нерехта — Депо, в четверг), 20:36 (Кострома-Новая — Ярославль-Главный). Остановки в пути — Дунайка, Московский вокзал, Которосль.
На Липовую Гору с Ярославля-Главного уходят электрички в 06:47 (Данилов — Телищево), 08:51 (Филино — Костома-Новая), 13:14 (Ярославль-Главный — Кострорма-Новая, кроме четверга), 13:14 (Ярославль-Главный — Нерехта, в четверг), 18:27 (Ярославль-Главный — Кострома-Новая), 20:33 (Депо — Нерехта).
По словам Сергея, на утренних электричках — в 06:45 и 07:47 с Липовой Горы и со следующей станции Дунайка ездят очень многие: взрослые — на работу, молодежь — на учебу. Электричка в 06:45 идет из Нерехты до Ярославля-Главного. Основная масса ее пассажиров выходит либо у Московского вокзала, либо на конечной. Поезд в 07:47 идет из Телищева в Данилов. На нём можно легко доехать до Заволжского района — выйти на станции Приволжье или Филино. Кто-то этим с удовольствием пользуется.
— Единственное, чего не хватает — это еще одной станции — между Дунайкой и Московским вокзалом. Там всё застроено. И многим жителям, думаю, было бы удобно пользоваться электричкой. Это и проспект Фрунзе позволило бы разгрузить, — считает Сергей.
Как оплачивать
Едва мы успели поговорить, к станции подъехала наша электричка — четыре вагона. Заходим во второй. Внутри довольно комфортно. Вагоны чистые, с мягкими креслами. Под сиденьями есть зарядки для гаджетов. В тамбуре — мусорки, в том числе и для раздельного сбора отходов. Народа немного, большинство мест пустует.
Сразу при входе в вагон нас встретила инспектор с валидатором. Она пояснила, что поездку можно оплатить наличкой или банковской картой. Платим по 38 рублей, аппарат печатает бумажные билеты, которые выдают нам на руки.
Кстати, если пассажиры выезжают за пределы города, то платить им за весь путь, включая территорию Ярославля, придется по количеству километров (как в обычной электричке) — по 4,67 рубля за каждый.
По словам инспекторов, народа после введения городского тарифа особо не прибавилось: продолжают ездить те же, кто ездил и раньше. Больше всего пассажиров на утренних рейсах.
— Часто вагоны полностью заполняются, — говорят железнодорожники.
«Не стоим в пробках»
Вместе с нами в поезд села молодая мама Ксения с маленьким сыном. Малыш тут же поспешил к окну.
— Мы живем на улице Академика Колмогорова. У меня сын любит кататься на электричках. Поэтому иногда балую его — мы специально приезжаем на станцию на Липовой Горе и едем до Ярославля-Главного, а потом возвращаемся домой на автобусе. И раньше ездили. Но, пока не ввели городской тариф, проезд стоил дороже — больше 50 рублей. Сейчас кататься стало выгоднее. Нам нравится. Но хотелось бы, чтобы электрички ходили почаще, — поделилась Ксения.
Еще один наш попутчик Сергей рассказал, что работает в районе ДК имени Добрынина. И почти всегда добирается с Липовой Горы до Ярославля-Главного на электричке.
— Езжу примерно три раза в неделю, остальное время работаю на удаленке. Мне нравится добираться до места на электричке. Здесь гораздо спокойнее и комфортнее, чем в автобусах: нет толпы, удобные сиденья, тепло, можно снять верхнюю одежду. Если кто-то громко разговаривает, то есть возможность просто перейти в другой вагон. К тому же электричка не опаздывает, не стоит в пробках. Я доезжаю до вокзала и потом пешком иду на работу. И домой стараюсь уезжать тоже на электричке, — поделился он.
Единственный минус «легкого метро», по мнению Сергея, в том, что электрички ходят редко.
Путь от Липовой Горы до Ярославля-Главного на электричке занял 22 минуты. Думается, что на наземном транспорте мы потратили бы больше времени.
Напомним, запуск так называемого «легкого метро» в Ярославле в ноябре 2024 года анонсировал губернатор Михаил Евраев. Это уже существующая сеть железнодорожных станций внутри Ярославля, между которыми курсируют пригородные поезда. С 1 января 2025 года власти установили здесь городской тариф на проезд — 38 рублей. В проект попали станции Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка, Липовая Гора. Также в список должна войти новая железнодорожная станция, которая строится в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе.
При этом пока, как недавно отметил губернатор, проект находится на начальном этапе. По его словам, чтобы «легкое метро» заработало в полную силу, нужны специальные поезда, а также необходимо привести в порядок платформы. Всё это власти намерены сделать к 2027 году.
А вы поддерживаете проект «легкого метро»?