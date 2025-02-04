С окраины в центр — за 22 минуты: как мы проехали пол-Ярославля без пробок на «легком метро»

Протестировали «легкое метро» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 1 января 2025 года в Ярославле запустили так называемое «легкое метро». Это железнодорожная сеть внутри городской черты. Подвижным составом «метро» служат обычные пригородные электрички, а остановками — платформы. Но для тех, кто передвигается по железной дороге внутри Ярославля, стоимость проезда берется не с километража пути, а составляет фиксированную сумму, как в обычном городском транспорте, — 38 рублей. Власти считают, что «легкое метро» может стать альтернативой автобусам, троллейбусам и трамваям.

Мы уже протестировали одну из веток «легкого метро» — от станции Филино в Заволжском районе до Ярославля-Главного. А теперь решили проехать по другому направлению — от Липовой Горы до Ярославля-Главного.

Проспект Фрунзе, Московский проспект — одни из самых перегруженных городских дорог. Практически каждый день утром и вечером здесь собираются пробки. Объехать заторы на электричке кажется хорошей затеей.

Ждать электричку приходится под стук проезжающих поездов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Самые востребованные — утренние электрички

Подъезжаем к станции Липовая Гора в начале одиннадцатого утра. Наша цель — электричка из Костромы в 10:27. Кассы на платформе нет, поэтому тратить время на покупку билетов не надо — оплатить проезд можно уже в вагоне.

Желающих поехать на электричке почти не было Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сначала мы ждали электричку в полном одиночестве. Но буквально за пять минут до прибытия поезда на платформу подошли еще несколько человек. Один из них — Сергей. Как оказалось, он сам работает на железной дороге.

— Я живу недалеко отсюда. Езжу на работу на Ярославль-Главный. Сегодня попозже. А обычно выхожу между шестью и семью часами утра. У меня под боком и железнодорожная платформа, и автобусная остановка. Причем и автобус, и электричка приезжают почти одновременно: автобус в 06:30, электричка — в 06:45. До Ярославля-Главного они тоже доезжают в одно и то же время. Поэтому я то на автобусе, то на электричке езжу. Если, например, на улице холодно, то прыгаю в автобус, который чуть раньше приходит. А когда не тороплюсь, пользуюсь электричкой, — рассказал он.

Транспорт пришел по расписанию Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С Липовой Горы уехать на электричке в сторону Ярославля можно в 06:45 (Нерехта — Депо), в 07:47 (Телищево — Данилов), 10:27 (Кострома-Новая — Ярославль-Главный), 19:21 (Кострома-Новая — Депо, все дни кроме четверга), 19:21 (Нерехта — Депо, в четверг), 20:36 (Кострома-Новая — Ярославль-Главный). Остановки в пути — Дунайка, Московский вокзал, Которосль. На Липовую Гору с Ярославля-Главного уходят электрички в 06:47 (Данилов — Телищево), 08:51 (Филино — Костома-Новая), 13:14 (Ярославль-Главный — Кострорма-Новая, кроме четверга), 13:14 (Ярославль-Главный — Нерехта, в четверг), 18:27 (Ярославль-Главный — Кострома-Новая), 20:33 (Депо — Нерехта).

По словам Сергея, на утренних электричках — в 06:45 и 07:47 с Липовой Горы и со следующей станции Дунайка ездят очень многие: взрослые — на работу, молодежь — на учебу. Электричка в 06:45 идет из Нерехты до Ярославля-Главного. Основная масса ее пассажиров выходит либо у Московского вокзала, либо на конечной. Поезд в 07:47 идет из Телищева в Данилов. На нём можно легко доехать до Заволжского района — выйти на станции Приволжье или Филино. Кто-то этим с удовольствием пользуется.

— Единственное, чего не хватает — это еще одной станции — между Дунайкой и Московским вокзалом. Там всё застроено. И многим жителям, думаю, было бы удобно пользоваться электричкой. Это и проспект Фрунзе позволило бы разгрузить, — считает Сергей.

На станции с поезда сошло много людей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как оплачивать

Едва мы успели поговорить, к станции подъехала наша электричка — четыре вагона. Заходим во второй. Внутри довольно комфортно. Вагоны чистые, с мягкими креслами. Под сиденьями есть зарядки для гаджетов. В тамбуре — мусорки, в том числе и для раздельного сбора отходов. Народа немного, большинство мест пустует.

Сразу при входе в вагон нас встретила инспектор с валидатором. Она пояснила, что поездку можно оплатить наличкой или банковской картой. Платим по 38 рублей, аппарат печатает бумажные билеты, которые выдают нам на руки.

Пассажиров в вагоне немного По дороге можно зарядить гаджеты В тамбуре есть урны для мусора 1 из 3 Пассажиров в вагоне немного Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кстати, если пассажиры выезжают за пределы города, то платить им за весь путь, включая территорию Ярославля, придется по количеству километров (как в обычной электричке) — по 4,67 рубля за каждый.

По словам инспекторов, народа после введения городского тарифа особо не прибавилось: продолжают ездить те же, кто ездил и раньше. Больше всего пассажиров на утренних рейсах.

— Часто вагоны полностью заполняются, — говорят железнодорожники.

«Не стоим в пробках»

Вместе с нами в поезд села молодая мама Ксения с маленьким сыном. Малыш тут же поспешил к окну.

— Мы живем на улице Академика Колмогорова. У меня сын любит кататься на электричках. Поэтому иногда балую его — мы специально приезжаем на станцию на Липовой Горе и едем до Ярославля-Главного, а потом возвращаемся домой на автобусе. И раньше ездили. Но, пока не ввели городской тариф, проезд стоил дороже — больше 50 рублей. Сейчас кататься стало выгоднее. Нам нравится. Но хотелось бы, чтобы электрички ходили почаще, — поделилась Ксения.

Ксения с сыном катаются ради удовольствия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще один наш попутчик Сергей рассказал, что работает в районе ДК имени Добрынина. И почти всегда добирается с Липовой Горы до Ярославля-Главного на электричке.

— Езжу примерно три раза в неделю, остальное время работаю на удаленке. Мне нравится добираться до места на электричке. Здесь гораздо спокойнее и комфортнее, чем в автобусах: нет толпы, удобные сиденья, тепло, можно снять верхнюю одежду. Если кто-то громко разговаривает, то есть возможность просто перейти в другой вагон. К тому же электричка не опаздывает, не стоит в пробках. Я доезжаю до вокзала и потом пешком иду на работу. И домой стараюсь уезжать тоже на электричке, — поделился он.

Сергей предпочитает ездить на работу по железной дороге Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Единственный минус «легкого метро», по мнению Сергея, в том, что электрички ходят редко.

Путь от Липовой Горы до Ярославля-Главного на электричке занял 22 минуты. Думается, что на наземном транспорте мы потратили бы больше времени.

Время в пути составило 22 минуты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Напомним, запуск так называемого «легкого метро» в Ярославле в ноябре 2024 года анонсировал губернатор Михаил Евраев. Это уже существующая сеть железнодорожных станций внутри Ярославля, между которыми курсируют пригородные поезда. С 1 января 2025 года власти установили здесь городской тариф на проезд — 38 рублей. В проект попали станции Ярославль-Главный, Ярославль, Которосль, Депо, Молот, Приволжье, Филино, Полянки, Раздолье, Дунайка, Липовая Гора. Также в список должна войти новая железнодорожная станция, которая строится в микрорайоне Сокол во Фрунзенском районе.

Жители Ярославля создали схему «легкого метро» Источник: «Общественный транспорт Ярославля» / Vk.com











При этом пока, как недавно отметил губернатор, проект находится на начальном этапе. По его словам, чтобы «легкое метро» заработало в полную силу, нужны специальные поезда, а также необходимо привести в порядок платформы. Всё это власти намерены сделать к 2027 году.