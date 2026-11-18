Вирус распространяется быстрыми темпами Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

У заболевших штаммом коронавируса «стратус» возникает временная хрипота или осиплость голоса. О таком симптоме предупредили врачи в материале, разработанном Академией постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Кроме того, у пациентов возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Выраженная боль в горле, осиплость и хрипота в голосе (характерно для „стратуса“ и „нимбуса“). Заложенность носа, сухой кашель и невысокая температура. Проявления со стороны ЖКТ (тошнота, диарея) фиксируются врачами чаще, чем у более ранних линий омикрона», — приводит содержание документа ТАСС.

Врачи отмечают, что штамм «стратус» отличается высокой заразностью и быстрым распространением. При этом новый вариант не вызывает осложнений и более тяжелого течения болезни, как другие разновидности омикрона. Остальные же симптомы этого ковида напоминают ОРВИ.