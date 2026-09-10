В Ярославской области введут пересадочный тариф — когда

С 1 октября в общественном транспорте Ярославской области введут пересадочный тариф. О таком решении 9 сентября на прямой линии с жителями сообщил губернатор.
«Уже обсуждали с коллегами, провели несколько расчетно-экономических совещаний. Мы планируем с 1 октября ввести пересадочный тариф», — объявил Михаил Евраев.
По словам губернатора, пересадочный тариф позволит пассажирам не переплачивать за проезд на автобусах. Работает нововведение так: если в течение 45 минут пересаживаешься на другой вид транспорта, билет оплачивать не нужно. Правда, действовать такая мера будет только для владельцев «Карты жителя» и «ЯКарты».
Пока, по информации от главы региона, начинать будут с городов. То есть пересадочный тариф будет действовать на внутри муниципальных маршрутах.
«Есть определенные выпадающие расходы у нас из бюджета, но они не такие большие, чтобы этого не сделать. Это здорово, это удобно для наших жителей, поэтому мы решили, что с 1 октября введем пересадочный тариф», — добавил губернатор.
Также на прямой линии с жителями глава региона рассказал о сроках открытия поликлиники на улице Гоголя, выплатах для пострадавших от атак БПЛА и о ситуации с бензином.