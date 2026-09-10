В Ярославской области введут пересадочный тариф — когда

Когда введут пересадочный тариф в Ярославской области Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

С 1 октября в общественном транспорте Ярославской области введут пересадочный тариф. О таком решении 9 сентября на прямой линии с жителями сообщил губернатор.

«Уже обсуждали с коллегами, провели несколько расчетно-экономических совещаний. Мы планируем с 1 октября ввести пересадочный тариф», — объявил Михаил Евраев.

По словам губернатора, пересадочный тариф позволит пассажирам не переплачивать за проезд на автобусах. Работает нововведение так: если в течение 45 минут пересаживаешься на другой вид транспорта, билет оплачивать не нужно. Правда, действовать такая мера будет только для владельцев «Карты жителя» и «ЯКарты».

Пока, по информации от главы региона, начинать будут с городов. То есть пересадочный тариф будет действовать на внутри муниципальных маршрутах.

«Есть определенные выпадающие расходы у нас из бюджета, но они не такие большие, чтобы этого не сделать. Это здорово, это удобно для наших жителей, поэтому мы решили, что с 1 октября введем пересадочный тариф», — добавил губернатор.