Вспыхнули порт и театр, пострадали дома и ЛЭП: главное об атаке беспилотников

Из-за атаки пришлось закрыть несколько аэропортов (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дроны атаковали несколько регионов России. В Дагестане загорелись порт и театр, в Ростовской области обломки повредили дома и линии электропередачи. Рассказываем обо всем по порядку в нашем материале.

В Махачкале из-за падения обломков загорелись порт и театр. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин в своем Telegram-канале.

«В результате падения их фрагментов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы», — написал Щукин.

Пожарные быстро потушили огонь, поэтому трагедии не произошло. В результате атаки в регионе нет жертв и пострадавших. Все воздушные цели уничтожили.

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы закрыли. Ограничения ввели для безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

В Ростовской области минувшей ночью уничтожили около 90 беспилотников. Атаке подверглись Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск и 16 районов области, заявил губернатор Юрий Слюсарь.

В Миллеровском районе обломки дронов повредили два частных дома и автомобили. Из-за повреждения ЛЭП электричество временно отключили у четырех частных домов, но обошлось без пострадавших.

В Тарасовском районе из-за падения обломков загорелась сухая трава. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших в результате происшествия нет.

«Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» — предупредил губернатор.

В Краснодарском крае безэкипажные катера атаковали набережную. Из-за ударов в Сочи начался пожар и пострадали несколько человек. Подробности об атаке можно почитать в отдельном материале.

Обновлено в 08:00 (мск): В Воронежской области беспилотник упал на частный дом в Борисоглебске. Там начался пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали, им оказали помощь на месте, рассказал глава региона Александр Гусев. Всего в небе над шестью районами и одним городским округом уничтожили 19 дронов.

«В городском округе в результате пожара уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль. В другом районе повреждено остекление одного многоквартирного и одного частного дома, шесть автомобилей, посечена кровля гаража», — сообщил Гусев.