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Происшествия Атаки БПЛА Вспыхнули порт и театр, пострадали дома и ЛЭП: главное об атаке беспилотников

Вспыхнули порт и театр, пострадали дома и ЛЭП: главное об атаке беспилотников

Часть жителей осталась без электричества

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Из-за атаки пришлось закрыть несколько аэропортов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUИз-за атаки пришлось закрыть несколько аэропортов (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Из-за атаки пришлось закрыть несколько аэропортов (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дроны атаковали несколько регионов России. В Дагестане загорелись порт и театр, в Ростовской области обломки повредили дома и линии электропередачи. Рассказываем обо всем по порядку в нашем материале.

В Махачкале из-за падения обломков загорелись порт и театр. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин в своем Telegram-канале.

«В результате падения их фрагментов произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы», — написал Щукин.

Пожарные быстро потушили огонь, поэтому трагедии не произошло. В результате атаки в регионе нет жертв и пострадавших. Все воздушные цели уничтожили.

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы закрыли. Ограничения ввели для безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

В Ростовской области минувшей ночью уничтожили около 90 беспилотников. Атаке подверглись Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск и 16 районов области, заявил губернатор Юрий Слюсарь.

В Миллеровском районе обломки дронов повредили два частных дома и автомобили. Из-за повреждения ЛЭП электричество временно отключили у четырех частных домов, но обошлось без пострадавших.

В Тарасовском районе из-за падения обломков загорелась сухая трава. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших в результате происшествия нет.

«Беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам!» — предупредил губернатор.

В Краснодарском крае безэкипажные катера атаковали набережную. Из-за ударов в Сочи начался пожар и пострадали несколько человек. Подробности об атаке можно почитать в отдельном материале.

Обновлено в 08:00 (мск): В Воронежской области беспилотник упал на частный дом в Борисоглебске. Там начался пожар, в котором погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали, им оказали помощь на месте, рассказал глава региона Александр Гусев. Всего в небе над шестью районами и одним городским округом уничтожили 19 дронов.

«В городском округе в результате пожара уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль. В другом районе повреждено остекление одного многоквартирного и одного частного дома, шесть автомобилей, посечена кровля гаража», — сообщил Гусев.

Обновлено в 08:17 (мск): В течение прошедшей ночи уничтожили 448 беспилотников. Дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Каспийского и Черного морей.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Юрий Слюсарь Ростовская область Дагестан Театр ЛЭП Порт Пожар
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Комментарии
4
Гость
4 минуты
Согласно официально озвучиваемой в СМИ информации, всё идёт стого по плану, и в чётком соответствии с графиком. Без времени на раскачку.
Гость
26 минут
Когда уже закончится этот ужас?!
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