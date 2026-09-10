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Образование Как будут работать школы в дни выборов в Ярославле — ответ мэрии

Как будут работать школы в дни выборов в Ярославле — ответ мэрии

Власти сообщили о формате обучения 18–19 сентября

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Власти объяснили, как будут учиться школьники Ярославля в день выборов | Источник: Александр Куренной / 76.RUВласти объяснили, как будут учиться школьники Ярославля в день выборов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Власти объяснили, как будут учиться школьники Ярославля в день выборов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В мэрии Ярославля рассказали о формате работы школ в дни выборов в Ярославле. Голосование за депутатов Госдумы в этом году пройдет в течение трех дней — 18, 19, 20 сентября. Первые два дня выборов приходятся на учебные дни у школьников — пятницу и субботу. При этом многие избирательные участки, по традиции, откроются именно в учебных учреждениях.

«По информации департамента образования мэрии Ярославля, с целью обеспечения безопасности в дни проведения выборов учебный процесс в образовательных учреждениях сохраняется и проходит с использованием иных форм обучения, в том числе в дистанционном формате. Для уточнения данного вопроса рекомендуем вам обратиться к администрации образовательного учреждения», — сообщили в мэрии Ярославля в ответ на вопросы жителей в соцсетях.

Напомним, ранее городские власти рассказали, что на избирательных участках города в дни выборов будут работать буфеты. Там можно купить выпечку, кондитерские изделия, кулинарную продукцию, горячие и прохладительные напитки. График работы буфетов все три дня — с 10 до 18 часов.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
5
Гость
32 минуты
А зачем вообще для этого шоу школы используют? Детям учиться мешают.
Гость
42 минуты
Удобно что теперь можно использовать разные формы обучения в зависимости от обстоятельств.
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Гость
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