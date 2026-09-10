Как будут работать школы в дни выборов в Ярославле — ответ мэрии

Власти объяснили, как будут учиться школьники Ярославля в день выборов Источник: Александр Куренной / 76.RU

В мэрии Ярославля рассказали о формате работы школ в дни выборов в Ярославле. Голосование за депутатов Госдумы в этом году пройдет в течение трех дней — 18, 19, 20 сентября. Первые два дня выборов приходятся на учебные дни у школьников — пятницу и субботу. При этом многие избирательные участки, по традиции, откроются именно в учебных учреждениях.

«По информации департамента образования мэрии Ярославля, с целью обеспечения безопасности в дни проведения выборов учебный процесс в образовательных учреждениях сохраняется и проходит с использованием иных форм обучения, в том числе в дистанционном формате. Для уточнения данного вопроса рекомендуем вам обратиться к администрации образовательного учреждения», — сообщили в мэрии Ярославля в ответ на вопросы жителей в соцсетях.