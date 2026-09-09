В Ярославской области приняли дополнительные меры по поставке бензина Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области приняли дополнительные меры по поставке бензина. Об этом на прямой линии с жителями Ярославской области 9 сентября сообщил губернатор Михаил Евраев.

В конце августа жители вновь заметили ухудшение ситуации с бензином на местных АЗС. Ситуация по области разная: кто-то стоит в очередях и сталкивается с лимитами на выдачу топлива, а кто-то заправляется без проблем.

«За два дня произошло видимое ухудшение. Есть люди, которые по несколько часов стоят, — это недопустимо. Мы начали принимать серьезные дополнительные меры, уже договорились о поставках. Наша задача — сделать так, чтобы на сетевых заправках был бензин», — рассказал губернатор.

Сетевые заправки, работающие в Ярославской области: «Газпромнефть», «Татнефть», «Роснефть» и «Лукойл».

По словам Михаила Евраева, в большинстве муниципальных округов проблем с бензином нет. В основном ситуация сложная в Ярославле и Рыбинске.

Когда случаются проблемы в других регионах, это не может не сказываться на нас. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Отметим, что из разных регионов России приходят более тревожные сообщения. По несколько часов в очередях за бензином приходится стоять жителям Екатеринбурга и Челябинска. Мы рассказывали, из-за чего вновь наблюдается ухудшение ситуации на АЗС, а также анализировали, изменятся ли цены на бензин в ближайшее время.

В Ярославле 7 сентября вереница из машина выстроилась к АЗС на Костромском шоссе. По данным правительства на 8 сентября, топливо есть на 137 заправках в Ярославской области. Мониторинг в регионе ведется по 159 АЗС.

Ранее мы устраивали рейд по ярославским заправкам. Где возникли трудности с бензином, рассказали в этом материале. Также мы публиковали лайфхаки от опытных водителей о том, как заправить авто.

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