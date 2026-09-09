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Город Что с бензином В Ярославской области приняли дополнительные меры по поставке бензина

В Ярославской области приняли дополнительные меры по поставке бензина

Михаил Евраев высказался по поводу ситуации на АЗС в регионе

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В Ярославской области приняли дополнительные меры по поставке бензина | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области приняли дополнительные меры по поставке бензина | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области приняли дополнительные меры по поставке бензина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области приняли дополнительные меры по поставке бензина. Об этом на прямой линии с жителями Ярославской области 9 сентября сообщил губернатор Михаил Евраев.

В конце августа жители вновь заметили ухудшение ситуации с бензином на местных АЗС. Ситуация по области разная: кто-то стоит в очередях и сталкивается с лимитами на выдачу топлива, а кто-то заправляется без проблем.

«За два дня произошло видимое ухудшение. Есть люди, которые по несколько часов стоят, — это недопустимо. Мы начали принимать серьезные дополнительные меры, уже договорились о поставках. Наша задача — сделать так, чтобы на сетевых заправках был бензин», — рассказал губернатор.

Сетевые заправки, работающие в Ярославской области: «Газпромнефть», «Татнефть», «Роснефть» и «Лукойл».

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По словам Михаила Евраева, в большинстве муниципальных округов проблем с бензином нет. В основном ситуация сложная в Ярославле и Рыбинске.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Когда случаются проблемы в других регионах, это не может не сказываться на нас.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Отметим, что из разных регионов России приходят более тревожные сообщения. По несколько часов в очередях за бензином приходится стоять жителям Екатеринбурга и Челябинска. Мы рассказывали, из-за чего вновь наблюдается ухудшение ситуации на АЗС, а также анализировали, изменятся ли цены на бензин в ближайшее время.

В Ярославле 7 сентября вереница из машина выстроилась к АЗС на Костромском шоссе. По данным правительства на 8 сентября, топливо есть на 137 заправках в Ярославской области. Мониторинг в регионе ведется по 159 АЗС.

Ранее мы устраивали рейд по ярославским заправкам. Где возникли трудности с бензином, рассказали в этом материале. Также мы публиковали лайфхаки от опытных водителей о том, как заправить авто.

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Алёна Троицкая
корреспондент
Бензин АЗС Прямая линия Михаил Евраев Топливо Заправка
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Комментарии
26
Гость
22 минуты
Вчера вещал губернатор Евраев,что поставки бензина от него не зависят,а теперь он же якобы принял какие то меры(интересно какие). Так уже определись,губернатор Евраев, ты что то решаешь по бензину или нет?
Гость
33 минуты
И цензуры нету, а посты ответные - не публикуют
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Гость
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