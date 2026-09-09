«Придаю людям смелости учить английский»: как русская бизнесвумен в 62 года переехала в США, снялась в клипе Little Big и ведет блог

В свои 65 лет Ольга адаптируется к жизни в США и ведет об этом блог Источник: соцсети Ольги Потаповой

Недавно в соцсетях завирусились видео русской бабушки из США. В своих роликах она подходит к незнакомым американцам и заводит с ними диалог о чем угодно: погоде, работе, продуктах в магазине. Популярность пришла к Ольге после видео, в котором она спросила незнакомца с автомобилем: Can I beep-beep? («Можно я побибикаю?» — Прим. ред.). Мужчина разрешил ей посигналить за рулем своей машины, и ролик набрал 1,5 млн просмотров.

Сейчас у Ольги 43 тысячи подписчиков, которые пишут ей слова благодарности за ее позитивный контент и восхищаются открытостью Ольги всему новому. Благодаря видео в интернете Ольгу заметила группа Little Big и позвала сняться в своем клипе на песню «TAKA-TAKA».

Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с Ольгой о том, каково переезжать в новую страну и учить незнакомый язык после 60 лет, как проходили съемки клипа для Little Big и как американцы реагируют на блог русской бабушки.

«У меня артистизм в крови, а артисту нужен зритель»

Ольга переехала в США в 2023 году вместе с семьей своего сына. Сейчас ей уже 65 лет, и скоро будет три года, как она живет в другой стране, в штате Калифорния. Раньше женщина была за границей всего несколько раз, английский язык практиковала еще в школе, поэтому переезд дался ей нелегко.

«Конечно, эмиграция — это всегда сложно, это всегда тяжело, но у нас не было выбора», — поделилась Ольга.

Чтобы улучшить свой английский, уже в США она пошла в школу для взрослых, затем учила язык с помощью мобильного приложения. Вскоре у нее появилась идея подходить к незнакомцам на улице и заводить короткие диалоги, чтобы практиковаться. Так зародился блог Grandma in America.

Ольга живет в Сакраменто и практикует свой английский на незнакомцах Источник: Городские медиа

«У меня всегда была эта страничка в соцсетях. Когда я приехала в США, очень много моих знакомых, друзей просили меня рассказывать о жизни здесь, потому что это другой мир, другая страна, совершенно непохожая на Россию. Каждому по отдельности писать было очень сложно, и я решила вот таким путем пойти и показывать в соцсетях свой путь, как я живу в этой стране, как я адаптируюсь. А потом мне надо было изучать язык. И у меня даже есть видео, когда я вышла искать первую „жертву“ своего английского. Изначально мне совершенно негде было здесь практиковаться, так как тут очень большое русскоязычное комьюнити. Иногда даже на детской площадке гуляю с детьми и слышу — русская речь. И думаю: „Боже мой, я в Америке или где?“».

По словам женщины, большинство американце реагируют положительно, когда она записывает видео с ними, и никто ни разу не нагрубил ей из-за съемки.

«Я по гороскопу Близнецы, у меня артистизм в крови, а артисту нужен зритель. В основном всё получается легко и просто. Если бы еще на русском языке, было бы в 100 раз проще. Но американцы очень лояльно относятся к ошибкам, поэтому слушают, стараются понять, очень внимательные люди. Был случай, когда я „мучила“ мужчину для видео и он мне показывал, что он купил в сетевом магазине, где я тоже закупаюсь. Он меня научил делать американский напиток, о котором я раньше не знала, — кока-кола и мороженое».

Ольга считает, что своим блогом она помогает другим людям перестать стесняться и преодолеть языковой барьер.

«Я стала чувствовать, что я нужна, что я вдохновляю людей и придаю им смелости учить английский. Людям необходимы мои ролики, они ждут новые видео», — рассказала блогер.

О семье и съемках в клипе Little Big

Живя в России, Ольга и ее сын вели совместный бизнес, продавали кухни. В США сын продолжил развиваться в этом направлении.

«Он начал с низкой зарплаты, с огромного длинного трудового дня без выходных. Это было очень сложно. Он и сейчас очень много работает. Без преувеличений скажу, что он лучший специалист по сборке кухонь в Сакраменто. Сейчас он мелкими шагами начинает продавать кухни, предоставляя людям очень хороший сервис, которого в Америке не хватает».

Невестка Ольги, ее «вторая дочка», недавно получила лицензию мастера маникюра и уже начала брать клиентов.

«Сейчас у нее уже полная занятость вперед на две недели. До этого было, конечно, сложновато с получением лицензии. В России захотел — садись и делай маникюр. А здесь нет», — поделилась блогер.

После того как видео Ольги начали набирать тысячи просмотров, ей написала продюсер российской группы Little Big, участники которой также живут в США.

«Little Big я очень давно знала. Моя внучка — фанатка этой группы, и мы с ней слушаем Little Big, когда она дома. Было очень странно, интересно и увлекательно. Конечно, я согласилась. Участники группы — очень хорошие ребята, приятные в общении. Я не скажу, что они какие-то „звездные“, ведут себя как такие же люди, как и все вокруг. Илья (Прусикин, основатель группы Little Big. — Прим. ред.)* даже поучаствовал в съемках моего ролика. Соня (Таюрская, вокалистка Little Big. — Прим. ред.) замечательная — и как мама, и как человек, очень красивая. С большой теплотой вспоминаю эти съемки».

«Я люблю молодых, я люблю у них учиться, следовать за ними»

Ольга рассказала, что благодарна США за то, что эта страна «приютила» ее семью.

«Я здесь почувствовала свободу. Просто как крылья вырастают, ты свободен, и люди совершенно открытые. Мне пишут хейтеры, что это они только для вида, но я не вижу, чтобы кто-то держал камень за пазухой».

Также блогер отметила, что американцы, по ее наблюдениям, «большие консерваторы».

«Например, очень сложно пробиваются товары на рынок Америки, даже наши пельмени. Нет халвы, вяленой рыбы. Еда здесь своеобразная, но у меня в 10 минутах езды от дома три европейских магазина. Также здесь только недавно начали появляться в продаже современные европейские кухни, хотя мы в России их продавали с 2011 года».

Ольга скучает по своим подругам из России, но недавно благодаря блогу ей удалось подружиться с другой русской бабушкой из Сакраменто. Также Ольга легко находит общий язык с друзьями своего сына: «Я с удовольствием общаюсь с друзьями детей. Я люблю молодых, я люблю у них учиться, следовать за ними. С открытым ртом всегда слушаю их и с удовольствием участвую в их разговорах».

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.