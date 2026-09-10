В России хотят узаконить овербукинг. К чему готовиться пассажирам — узнали у экспертов

Овербукинг штука неприятная: билет на рейс есть, но улететь нельзя Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России могут официально разрешить овербукинг — продажу авиабилетов сверх количества мест в самолете. Минтранс начнет обсуждать изменения уже в сентябре и рассчитывает определиться с правилами до конца года. Чем это обернется для пассажиров и что может измениться для туристической отрасли, MSK1.RU выяснил у экспертов.

Узаконят до конца года?

Минтранс готовит поправки в Воздушный кодекс, которые могут официально разрешить овербукинг. Об этом глава ведомства Андрей Никитин рассказал РИА Новости. По его словам, правила хотят разработать прежде всего с учетом интересов пассажиров и опыта других стран.

«В сентябре начнем это обсуждать вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, [узаконим овербукинг] до конца года», — сказал Никитин РИА Новости.

Что такое овербукинг Узнать Овербукинг — это практика продаж, при которой авиакомпания продает больше билетов, чем есть фактических мест, рассчитывая на то, что часть клиентов не явится на рейс. В отличие от Казахстана и Кыргызстана, где от продажи билетов сверх числа мест решили отказаться, во многих странах овербукинг в авиации считается допустимой практикой. Например, в США авиакомпании могут продавать больше билетов, чем есть мест в самолете, а пассажирам, которым не досталось места, положены компенсации по установленным правилам. В Евросоюзе овербукинг разрешен: если пассажиру с билетом отказали в посадке из-за сверхбронирования, он может рассчитывать на компенсацию, которая в зависимости от дальности перелета составляет 250–600 евро.

Минтранс хочет установить единые правила для овербукинга и прописать, какие гарантии получит пассажир, если ему не хватит места на рейсе. Среди возможных вариантов — денежная компенсация, пересадка на другой самолет, питание и комфортные условия во время ожидания. Разрешать сверхбронирование при этом планируют только на маршрутах, где самолеты летают часто.

Овербукинг в России могут узаконить до конца года Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

«Вполне оправданно было легализовать овербукинг гораздо раньше. Не для того, чтобы дать авиакомпаниям карт-бланш вести любую коммерческую политику, которая им нравится, а чтобы была четко предусмотрена ответственность перевозчиков перед пассажирами за тот дискомфорт, когда человека не пускают на борт, — считает исполнительный директор агентства „Авиапорт“ Олег Пантелеев. — К легализации овербукинга нужно относиться не как к тому, что государство поощряет потенциально дискомфортную практику, а как к факту защиты прав потребителей».

При этом есть важный нюанс: еще недавно глава Минтранса Андрей Никитин говорил, что отказ в перевозке из-за овербукинга недопустим. А часть названных им гарантий пассажиры и сейчас могут требовать от авиакомпаний по ФАП № 82 — например, возврат денег, другой рейс, питание и размещение при длительном ожидании. Поэтому пока неясно, о каких именно дополнительных выплатах идет речь: о возврате стоимости билета или отдельной компенсации за отказ в посадке.

«Не приходит 5–10% пассажиров»

Овербукинг выгоден прежде всего самим авиакомпаниям, если кто-то из пассажиров не придет на рейс. В условиях, когда российская авиаотрасль и без того несет убытки из-за закрытий воздушного пространства, сверхбронирование станет для перевозчиков важным финансовым костылем.

«Если перевозчик будет продавать билеты строго по количеству кресел, часть мест в итоге может остаться пустой, а это для авиакомпании недополученная выручка, — объясняет MSK1.RU финансовый эксперт Татьяна Волкова. — Обычно перед вылетом от поездки отказываются или не являются на рейс 5–10% пассажиров. Именно эту статистику авиакомпании используют, рассчитывая объем сверхбронирования».

Даже если вы купили билет, то это не значит, что вы улетите вовремя Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Даже если билет невозвратный и деньги остаются у перевозчика, овербукинг дает возможность продать то же место повторно. Сегодня, когда российские самолеты летают практически с 100-процентной загрузкой, такая практика выгодна всему рынку: она помогает перевезти больше людей и сдерживает подорожание билетов.

«Овербукинг действительно позволяет на несколько процентов увеличить выручку, — рассказал MSK1.RU Олег Пантелеев. — Если авиакомпания использует овербукинг и увеличивает занятость кресел, это означает, что сотни тысяч пассажиров имеют возможность найти билет на нужные даты, купить его и улететь. Поэтому у государства есть интерес получить дополнительно провозные емкости, пока поступление новых самолетов еще не началось».

Считается, что овербукинг выгоден только авиакомпаниям и больно бьет по пассажирам. Но часто люди не улетают из-за форс-мажоров, например при замене самолета. Легализация процедуры уберет эти «серые» зоны и обяжет авиакомпании выплачивать четкие компенсации при любых накладках.

Мест в самолете может не хватить не только из-за овербукинга Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«Если авиакомпания из-за задержки самолета не смогла предоставить стыковку, она старается транзитных пассажиров отправить ближайшим рейсом. Зачастую тем, у кого был прямой билет, не хватает места в салоне. Это не овербукинг, а обычный форс-мажор, поэтому для авиакомпаний важно, чтобы их не обвиняли неоправданно», — подчеркивает Олег Пантелеев.

«Не компенсируют убытки туроператора»

Последствия овербукинга касаются не только отдельных пассажиров, но и турфирм. В Российском союзе туриндустрии выступают против легализации сверхбронирования. Главный вопрос остается открытым: почему туроператоры должны нести убытки из-за чужих коммерческих решений?

«В организованном туризме авиабилет — только один элемент сформированного турпродукта, — подчеркивает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. — К моменту вылета туроператор уже мог оплатить гостиницу, трансфер, экскурсии, другие перелеты по маршруту следования, в том числе на рейсах других авиакомпаний и по невозвратным тарифам. Если турист из-за овербукинга вылетает позже, компенсация самому пассажиру никак не компенсирует убытки туроператора».

От овербукинга страдает туристический бизнес Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Туроператорам приходится за свой счет перестраивать маршруты, экстренно докупать билеты и компенсировать уже оплаченные услуги. При этом ни отели, ни железнодорожные или автобусные перевозчики в России не пытаются внедрять подобную практику — лишь авиакомпании стремятся повысить доходы любой ценой.

«Компенсация должна быть настолько ощутимой, чтобы перепродавать место было невыгодно. Список маршрутов, где овербукинг невозможен, должен быть заранее известным. Было бы честно дать людям выбор — тариф с гарантированной посадкой, за который ты платишь осознанно, — уверена руководитель турагентства „Девятая планета“ Оксана Велигодская. — Мы обсуждаем, как наказать перевозчика, но не обсуждаем, почему у нас нормально не прийти на рейс, за который заплатил».

Как вы относитесь к тому, что авиакомпании продают больше билетов на рейс, чем кресел в самолете? Категорически против! Это легализация мошенничества Скорее против: слишком высок риск остаться в аэропорту За, но только если пассажирам будут выплачивать гигантские компенсации Положительно: это поможет снизить среднюю стоимость билетов Мне всё равно, я редко летаю