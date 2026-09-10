«Люди, не надо ехать туда, где нас не ждут». Туристка в шоке от отношения жителей Анапы к отдыхающим

Отдых женщины оказался испорчен Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Туристка из Москвы Татьяна, отдыхавшая в Анапе летом 2026 года, опубликовала в соцсетях эмоциональный отзыв о поездке. Она пожаловалась на перебои с водой в частном секторе, состояние городского пляжа и отношение местных жителей к отдыхающим.

В итоге молодая женщина с сестрой-подростком несколько раз меняла место проживания, а значительную часть отпуска тратила на поездки в Большой Утриш.

«Там нечего делать», — с этого Татьяна начинает свой рассказ об отдыхе в Анапе. Его приводят наши коллеги из 93.RU.

«Горячей воды хватило только на одного»

Первое разочарование, рассказывает туристка, случилось сразу после заселения. После дороги она хотела принять душ, но хозяйка предупредила, что воды нет.

Позже вода появилась, но горячей хватило только на одного человека, а потом пошла холодная. При этом позже горячая вода нашлась для мужа хозяйки, вернувшегося с работы.

«Мы только приехали и собирались провести здесь две недели. Но после этого решили, что такое отношение терпеть весь отпуск не будем», — делится Татьяна.

В итоге она заплатила за двое суток проживания и съехала.

Темно-зеленая жижа на пляже

После переезда женщина отправилась на центральный пляж Анапы. И здесь ее ждало новое разочарование.

По словам Татьяны, у берега она увидела скопление зеленоватой воды и тины — знаменитой камки. Она также пожаловалась на отсутствие душа или другого места, где можно было бы смыть с себя песок и водоросли.

«Мы откровенно испугались. Я была с сестрой-подростком и не хотела окончательно пугать ребенка», — написала туристка.

Анапская камка многим надоедает Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

После этого Татьяна решила снова попробовать снять жилье в Большом Утрише. Но там ей ответили, что свободных мест уже нет. В итоге туристкам удалось найти комнату в Анапе.

Правда, и здесь возникли проблемы: вместо обещанного спокойного проживания хозяйка вскоре поселила в квартире родственников. Татьяна также пожаловалась, что дверь в комнату закрывалась только снаружи, а хозяйка могла заходить без полноценного стука.

«Мы ко всему относились с юмором, это и помогло нам более-менее отдохнуть», — говорит туристка.

При этом почти каждый день им приходилось ездить из Анапы в Большой Утриш и обратно, чтобы купаться в море, которое Татьяна считает более чистым.

«Нас отправили искать несуществующий фонтан»

Самым обидным эпизодом отпуска женщина считает историю с якобы существующим «хрустальным фонтаном».

За два дня до отъезда Татьяна вместе с сестрой отправилась на экскурсию. Организаторы поездки спросили, видели ли туристки этот фонтан, и заявили, что без него они «ничего не видели в Анапе». После этого отдыхающим объяснили, как до него добраться.

Позже Татьяна уточнила информацию у водителя. По ее словам, тот сначала замешкался, но подтвердил, что фонтан существует.

«Мы поверили. В итоге никакого фонтана не оказалось. Мы потеряли половину последнего дня отпуска. Люди Анапы ненавидят всех отдыхающих!» — утверждает женщина.

В итоге после поездки Татьяна осталась крайне недовольна отдыхом.

«Я, возможно, на эмоциях, но никому не советую ехать в Анапу. Много где отдыхала, всякое бывало, но такого ушата холодной воды не получала нигде. Люди, не надо ехать туда, где нас не ждут», — написала она.