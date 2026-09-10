«Паника начала подступать»: ярославский лесник спас из чащи заплутавших девушек — история

Как в лесу ищут потерявшихся людей Источник: Министерство природопользования ЯО / Vk.ru, Александра Мамонтова / 76.RU

В Гаврилов-Ямском округе Ярославской области лесник спас заблудившихся в лесу девушек. История со счастливым концом приключилась в первые выходные осени, 5 сентября.

«В выходные с ЕДДС в Гаврилов-Ямское лесничество поступил звонок: две девушки сбились с тропы и не могут найти дорогу назад. На поиск сразу отправился начальник лесничества Василий. Он знает местные леса лучше навигатора», — рассказали в Министерстве природопользования и лесного хозяйства.

Герой этих выходных Василий Смоляков рассказал редакции 76.RU о спасательной операции.

Василия Смоляков работает начальником Гаврилов-Ямского лесничества — заместителем старшего государственного лесного инспектора в лесничестве.

Василий Смоляков — начальник Гаврилов-Ямского лесничества Источник: Министерство природопользования ЯО / Vk.ru

«Чуть УАЗик не перевернул»

Как выяснилось, две девушки ушли в лес у деревни Котово за грибами. Правда, вернуться к дороге у них не получилось. Тогда любительницы тихой охоты обратились за помощью. С Василием связались из ЕДДС в 15:40.

«Там сотрудники ГАИ уже стояли, пытались сиренами себя обозначить, чтобы девушки выходили. Но им их было неслышно, — рассказал Василий.

Дали по бездорожью, чуть УАЗик не перевернулся. Кое-как добрался докуда смог. В лесу нашел их мокрых, в слезах. Дальше обратно по той же самой грязной дороге. Василий Смоляков начальник Гаврилов-Ямского лесничества

Часть пути Василий проехал на авто, часть обошел на своих двоих.

«Приехали в Котово, там сотрудник полиции ждал, взял с них объяснение», — прокомментировал лесник.

Одна из девушек выразила благодарность Василию Смолякову.

«Заблудились в лесу около деревни Котово. Казалось, что вот-вот выйдем на дорогу, от которой только отошли, но получилось иначе… Паника потихоньку начала подступать, позвонили 112. Время шло. На помощь пришел Василий Смоляков. Спокойный, уверенный, с той самой надежностью, которая сразу дает выдохнуть: „Всё будет хорошо!“» — написала Алена в группе «Подслушано Гаврилов-Ям».

«Бабушку искали восемь суток»

Сигналы от заплутавших в лесах поступают из Гаврилов-Ямского округа не первый раз. Особенно часто такие ситуации возникают в сезон тихой охоты. Во время сбора грибов да ягод ярославцы нередко сбиваются с дороги.

«На прошлой неделе [31 августа — 6 сентября] два сигнала было, и на этой [7 сентября — 13 сентября] два», — отметил специалист.

Поскольку с проблемой приходится сталкиваться часто, Василий на одном из совещаний комиссии по ЧС в администрации обратился к главе с просьбой, чтобы после каждого подобного вызова по номеру 112 сразу звонили леснику. Он уверен: так помочь получится быстрее.

«В прошлом году мы одну бабушку искали восемь суток. И только потому, что мы в лесничестве узнали только на четвертый день», — поделился воспоминанием Василий.

Чаще всего в лесу теряются любители «тихой охоты» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Как ищут потерявшихся в лесу людей

Как рассказал Василий, с потерявшимися стараются сохранять связь. Тогда поисковая операция проходит довольно быстро. Во время звонков лесничие просят заблудившихся назвать ориентиры, описать, что их окружает.

«Я лесной фонд знаю достаточно хорошо. Помню, какое примерно дерево, столб или еще что-то. Они назовут, какой ориентир проходили, я туда и поеду», — пояснил Василий.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования по поводу инцидента также рассказали, что поиск заблудившихся грибников — это не только работа спасателей и полиции.

«Лесники стараются всегда прийти на помощь, ведь никто не знает их территорию так же хорошо», — подытожили в министерстве.

Отправляясь в лес, лучше надевать яркую одежду Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В министерстве настоятельно порекомендовали заряжать телефон перед выходом в лес и надевать яркую одежду. Василий также добавил: если поняли, что потерялись, — стойте на месте и звоните по номеру 112. Если пытаться найти выход самим, можно уйти еще глубже в чащу и усложнить поиски.