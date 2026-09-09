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Дороги и транспорт Новый аэропорт в Туношне Из Ярославля планируют запустить авиарейсы в четыре новых города

Из Ярославля планируют запустить авиарейсы в четыре новых города

Об этом рассказали в правительстве

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Из Ярославля планируют запускать рейсы по четырем новым направлениям | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИз Ярославля планируют запускать рейсы по четырем новым направлениям | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Из Ярославля планируют запускать рейсы по четырем новым направлениям

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Из ярославского аэропорта планируют запустить авиарейсы в четырех новых направлениях. По данным на сентябрь 2026 года, из аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне выполняются полеты в Сочи, Санкт-Петербург, Пермь, Казань и Нарьян-Мар. На субсидирование полетов из областного бюджета выделили 252,7 миллиона рублей.

«В следующем году планируем сохранить все действующие маршруты и добавить новые — в Екатеринбург, Архангельск, Уфу и Мурманск», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Из аэропорта в Туношне выполняют полеты авиакомпании «Азимут», «Руслайн», «ЮВТ аэро», «ЮТэйр» и «Ред Вингс».

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Напомним, в ярославском аэропорту «Золотое кольцо» проводится масштабная реконструкция, работы идут по инвестиционному соглашению. Их ведет частная компания «Аэрофьюэлз». Как ранее рассказывал глава региона, у аэропорта запланировано строительство новой гостиницы и стоянки на три тысячи машин. Сюда также хотят проложить новую дорогу.

Уже известно, что здание терминала должно быть площадью не менее 10 000 кв. метров и вместимостью до 360 пассажиров в час. Эскизы с внешним видом терминала разрабатывала ранее компания «Архитектон».

«В дальнейшем современный аэропорт сможет обслуживать до миллиона пассажиров ежегодно и обеспечивать грузовые авиаперевозки для шести регионов Центральной России: Ярославской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской и Тверской областей», — рассказывали ранее в правительстве.

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Всё, что известно о реконструкции ярославского аэропорта, мы собираем в нашем сюжете.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Аэропорт Самолет Рейс Путешествие Полет Билет
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Комментарии
9
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24 минуты
Не спорьте с ботами. Бесполезно.
Гость
49 минут
Юг закрыт - летим на Север?
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